App Store ist so groß wie Amazon.com

Bislang hat Apple einmal im Jahr, meist in Frühling, etwas hinter die Kulissen des App Store blicken lassen, vor allem, was die Umsätze und Gewinne für Drittentwickler angeht. Im Jahr 2023 stehen in Apples Bericht Zahlen, die auf die Größe von Apples digitalen Plattform schließen lassen.

Mit dem Stand von Ende 2022 gab es im App Store 1.783.232 Apps, im gleichen Jahr wurden 6,1 Millionen neue Apps oder App-Updates eingereicht. Über ein Viertel davon – 1,7 Millionen Einreichungen – hat Apple abgewiesen.

Deutlich interessanter sind die Nutzerzahlen: Pro Woche besuchen den App Store 656.739.889 Apple-Anwenderinnen und Anwender. Diese laden pro Woche umgerechnet 1,3 neue Apps pro Nutzer herunter, insgesamt also 747.873.877. Die Zahlen für erneute Downloads sind doppelt so hoch: Eine Nutzerin oder ein Nutzer lädt pro Woche aus dem App Store rund 2,34 Apps erneut auf ihr oder sein Gerät.

So groß ist Apple im Vergleich

Während die absoluten Zahlen schon recht beeindruckend sind, reicht der App Store bei Weitem nicht an die Popularität von Google.com heran: Die Suchmaschine besuchen monatlich rund 80 bis 90 Milliarden Nutzer, umgerechnet sind das 20 Milliarden Besucher pro Woche. Hierbei handelt es sich selbstverständlich um wiederholte Besuche.

Dafür kann sich der App Store gemessen an den Besucherzahlen mit Amazon.com messen: Der größte Online-Shop verzeichnet pro Monat 2,2 bis 2,5 Milliarden Besucher pro Monat, geteilt durch vier (Wochen) kommt man ungefähr auf 625 Millionen Besucher – etwas weniger als im App Store jede Woche.

Apple hat im Februar 2023 berichtet, dass mittlerweile zwei Milliarden aktive Apple-Geräte im Umlauf sind. Wie viele Geräte eine Person im Schnitt besitzt, verrät Apple traditionell nicht. Wenn man jedoch als absolut niedrigste Grenze 1,1 Geräte pro Nutzer annimmt (die Apple Watch kann man bekanntlich nicht selbstständig konfigurieren), kann man von 1,8 Milliarden iOS- und/oder macOS-Nutzern ausgehen. Im Umkehrschluss heißt es, dass rund jeder dritte Nutzer bzw. jede dritte Nutzerin mindestens einmal wöchentlich den App Store besucht. Eigentlich ein erstaunlich niedriger Wert, wenn man bedenkt, dass der App Store bislang die einzige Bezugsquelle für Apps ist, die nicht ab Werk mit iOS ausgeliefert werden.

