iPhone 15 Pro, Pro Max im Test – für alle, die das Beste wollen

Design-Besonderheiten: Rahmen, Titan, Display

Beginnen wir mit dem Design: Auf den ersten Blick ist ein iPhone 15 Pro kaum von einem 14 Pro zu unterscheiden. Zugegeben, ersteres ist aus Titan gefertigt, einem Metall, das auch beim Bau des Mars-Rovers verwendet wurde, aber sie sehen sich doch sehr ähnlich. Bis man es in die Hand nimmt. Titan ist nicht nur ein starkes Material, sondern auch ein leichtes. Das iPhone Pro 15 und 15 Pro Max sind deutlich leichter als die vorherigen Generationen.

Hässlich kann man das nicht nennen! Foto Petter Ahrnstedt





Außerdem ist der Rahmen um das Display, ein helles 6,7-Zoll-Panel mit HDR-Unterstützung, schmaler als je zuvor. Aber wie gesagt: auf den ersten Blick fällt das nicht auf. Es ist jedoch verdammt schick, wenn man es in der Hand hält. Das iPhone 15 Pro ist in vier verschiedenen Farben erhältlich: Titan Natur, Titan Blau, Titan Schwarz und Titan Weiß.

Kameras und mehr

Auf der Rückseite befinden sich drei starke Linsen: eine 48-Megapixel-Hauptkamera, eine 12-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera und eine 12-Megapixel-Telekamera. Es gibt Kameras mit mehr Pixeln, aber Apple setzt eine Menge cleverer Software wie die Photonic Engine ein, die eine Reihe von Bildern mit verschiedenen Belichtungen aufnimmt und sie im Bruchteil einer Sekunde zu einem einzigen Bild kombiniert.

In der Praxis bedeutet das insgesamt bessere Bilder und vor allem bessere Bilder bei schlechten Lichtverhältnissen. Ein weiterer Trick der Kamera ist, dass sie beim Fotografieren von Personen oder Haustieren (bisher nur Katzen und Hunde) alle Tiefeninformationen im Bild sammelt.

Und warum? Nehmen wir an, Sie machen ein tolles Foto von Ihrem Partner, aber Sie möchten, dass es ein Bokeh (unscharfer Hintergrund) hat. Sie müssen nur das Foto in der Fotos-App öffnen und Ihren Partner durch Antippen des Fotos schnell in den Fokus bringen, während der Hintergrund automatisch unscharf wird.

Das iPhone 15 Pro Max hat jetzt den größten optischen Zoom aller iPhone-Modelle. Das iPhone 15 Pro hat ein 3-fach-Teleobjektiv mit einer Brennweite von 77 Millimetern, während das iPhone 15 Pro Max ein 5-fach-Teleobjektiv mit einer Brennweite von 120 Millimetern besitzt. Wenn Sie die Kamera-App öffnen und 1x tippen, können Sie einen neuen Standard für die Hauptkamera mit einem 24-, 28- oder 35-Millimeter-Objektiv wählen. Insgesamt entspricht das also sieben verschiedenen Objektive, die in die Tasche passen.

Bei früheren iPhones waren die Bilder mit 12 Megapixeln voreingestellt. Dies wurde nun verdoppelt. Wem das noch nicht reicht, der kann auch im ProRes-Format fotografieren. Die folgenden Bilder wurden von einer stehenden Person mit den verschiedenen Zoom-Modi und einem Makrobild aufgenommen.

Prozessor: Schnell, schneller, am schnellsten

Der neue Prozessor von Apple heißt A17 Pro. Er wird im 3-Nanometer-Verfahren hergestellt und verfügt über eine Neural Engine, die bis zu zweimal schneller ist als die Vorgängermodelle, einen Fünf-Kern-Grafikprozessor und sechs CPU-Rechenkerne. Er verfügt über Hardware-Unterstützung für Raytracing – Apple hat bei seiner Vorstellung ziemlich dick aufgetragen.

In der Praxis bedeutet das bessere Shader, Lichteffekte und mehr in Spielen. Ich hatte das zweifelhafte Vergnügen, „Resident Evil: Village“ zu spielen. Sicherlich sieht es nett aus, aber bei Weitem nicht spektakulär. Außerdem war es unmöglich zu spielen, da Capcom alle Steuerelemente, die auf einem Controller verfügbar sind, auf einen kleinen Bildschirm gequetscht hat. Da spielt es auch keine Rolle, ob die GPU der höchsten Nvidia-Klasse angehört.

Auf jeden Fall benötigt man einen Controller, wenn man die nächste Generation von Handyspielen spielen will.

Es ist schön, dass das Handy kaum warm wird, selbst wenn man ein intensives Spiel spielt. Mein Kollege bei „PC för Alla“ verbrennt sich normalerweise fast die Hände, wenn er Spiele auf neuen Android-Handys testet.

Aktionstaste

Der alte Stummschalter wurde jetzt durch eine programmierbare Aktionstaste ersetzt. Standardmäßig hat sie die gleiche Funktion wie zuvor. Halten Sie sie zwei Sekunden lang gedrückt, und das Smartphone wird stummgeschaltet. Wenn Sie möchten, dass die Kamera aktiviert wird, drücken Sie zwei Sekunden lang und dann kurz, um ein Bild aufzunehmen.

Wenn Sie einen tollen Kurzbefehl erstellt haben, können Sie die Aktionstaste stattdessen damit belegen.

Endlich, USB-C

Dank der EU-Bürokraten haben alle iPhone-15-Modelle endlich USB-C! Aber es scheint, dass Apple bis zum Schluss zögert. Das iPhone 15 Pro verfügt über USB 3.2, die normalen Modelle unterstützen nur USB 2.0. Das Kabel, das mit dem Pro-Smartphone geliefert wird, unterstützt allerdings auch nur USB 2.0.

Das ist einfach typisch Apple. Es steigt endlich auf einen modernen Anschluss um – und liefert ein besch…eidenes Kabel. Wenn Sie sich fragen, warum das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus keinen USB-3.2-Anschluss haben, liegt das am Prozessor (sie haben den vom letzten Jahr). Übrigens: Wenn Sie ein Pro-Modell kaufen, können Sie Videos direkt auf eine SSD-Festplatte aufzeichnen, aber nur im ProRes-Format und mit 4K und 60 fps.

Wunderbar, USB-C!

Akkulaufzeiten

Laut Apple kann das iPhone 15 Pro Max bis zu 29 Stunden lang Videos abspielen, allerdings kaum bei voller Helligkeit. Die Akkulaufzeit ist gut, im Grunde die gleiche wie die des iPhone 14 Pro Max. Aber wenn man länger als einen Tag unterwegs ist, würde ich ein Ladegerät mitnehmen.

Was gibt es sonst noch zu sagen? Wi-Fi 6e, Ultrabreitbanband-Chip der zweiten Generation, der die Suche nach verlorenen Gegenständen über die „Wo ist?“-App erleichtert, Unterstützung für HDR und ACES (Academy Color Encoding System) und ein paar andere Kleinigkeiten.

Sollten Sie ein iPhone 15 Pro (Max) kaufen?

Diejenigen unter euch, die ein iPhone 14 Pro Max verwenden, werden keinen großen Unterschied in der Leistung bemerken, aber sie werden auf alle neuen Kamerafunktionen und USB-C verzichten müssen. Wenn Sie ein iPhone 12 oder älter haben, ist es, als würden Sie in einen Ferrari einsteigen, nachdem Sie jahrelang einen VW Käfer gefahren sind.

Beide iPhones 15 Pro sind sehr zu empfehlen, aber das iPhone 15 Pro Max ist bei Weitem das beste. Von allen Handys. Niemals.

Spezifikationen

Produktname: iPhone 15 Pro (Max)

Getestet: September 2023

Hersteller: Apple

Prozessor: A17 Pro

Speicher: 8 GB (Pro Max), 6 GB (Pro)

Speicher: 128 GB (nur iPhone 15 Pro), 256 GB, 512 GB, 1 TB

Display: 6,7 Zoll Super Retina XDR, 2.796 × 1.290 Pixel, 460 ppi

Kameras: 48 + 12 + 12 Megapixel (Ultraweitwinkel, Weitwinkel und Tele). 12 Megapixel Truedepth (Selfie-Kamera)

Anschlüsse: USB-C

Kommunikation: 2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3, NFG, Thread-Unterstützung

Betriebssystem: iOS 17

Sonstiges: Dual-SIM (eSIM und physisch), Face-ID, wasserdicht (IP68), Stereo-Lautsprecher

Akku: 29 Stunden ununterbrochene Videowiedergabe (Pro Max) bzw. 23 Stunden iPhone Pro 15

Größe: 15,9 × 7,67 × 8,25 Zentimeter (Pro Max) und 14,66 × 70,6 × 8,25 (Pro)

Gewicht: 221 und 187 Gramm beim Pro

Preis: iPhone 15 Pro Max 1.449 Euro bei Amazon (256 GB) iPhone 15 Pro (128 GB): 1.199 Euro bei Amazon

Benchmarks

Antutu Benchmark: 1.442.684 (50 Prozent schneller als das iPhone 14 Pro)

Geekbench 5, Single-Core: 2.118 Punkte

Geekbench 5, Multicore : 5.470

Geekbench Compute: 19.534 Punkte

3dmark Wild Life Extreme Unlimited: 3.231 Punkte

3dmark Wild Life Unlimited: Das iPhone 15 Pro Max erreicht die maximale Punktzahl, die nicht messbar ist.

Lesegeschwindigkeit, Speicher: 783 MB/s

Schreibgeschwindigkeit, Speicher: 1.636 MB/s

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei unseren Kollegen der „Macworld.se“ und wurde aus dem Schwedischen übersetzt.

