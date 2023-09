Ist der iMac 24-Zoll Apples letzter iMac?

Bei Apples letzter iPhone-Keynote ist es schon wieder passiert: Stillschweigen zum Thema iMac. Und das, obwohl es in Apples Produkt-Palette seit der Einstellung des 5K-iMacs mit 27-Zoll-Display eine fette Lücke zu geben scheint: Es fehlt ein echter Profi-iMac mit großem Bildschirm und hoher Leistung.

iMac M1 24 Zoll bei Amazon ansehen

Der iMac hatte seine Blütezeit, diese ist aber vorbei

Das Thema iMac hat schließlich auch eine sentimentale Ebene: So manch heute ergraute Grafiker oder Journalist begann seine Karriere an einem bunten vor sich hin röhrenden iMac, der irgendwann durch ein weißes oder silbernes Modell ausgetauscht wurde. Auch heute noch sieht man in vielen Büros und Studios einige iMac 27 Zoll herumstehen. Diese Zeiten sind aber zumindest fürs Erste vorbei.

Lesetipp: 25 Jahre iMac – vom G3 bis zum M1

Der iMac 24-Zoll ist nicht für Profi-Anwender gedacht

Viele Kreative tröstet es wenig, dass Apple eigentlich noch einen iMac im Angebot hat: Der aktuelle 24-Zoll-iMac ist ganz sicher kein Profi-Mac. Er ist nicht der Mac, mit dem man aufwendige Projekte in Final Cut Pro oder in einem CAD-Programm bearbeiten möchte, er ist offensichtlich für Heimanwender, Studenten und Büros konzipiert.

Man kann zwar einen zusätzlichen Monitor anschließen, der verbaute M1-Chip wird aber sogar vom günstigsten Mac Mini gnadenlos abgehängt. Womöglich wird Apple noch in diesem Jahr oder Anfang 2024 (ohne eigenen Keynote) einen neuen 24-Zoll-iMac mit M3-Chip vorstellen, aber auch dieser neue Chip wird das Gerät nicht zur schnellen Final-Cut-Pro-Workstation machen.

Apple iMac 24″ mit Retina 4.5K Display M1 8 GB RAM 256 GB SSD 7-Core GPU blau

Es kursieren immer wieder Gerüchte über einen kommenden iMac mit 31,5-Zoll-Bildschirm, die Zeit des iMacs als Profi-Workstation ist nach meiner Meinung aber vorbei. Mit dem Mac Mini, Mac Pro und Mac Studio hat Apple jetzt leistungsfähige Desktops im Angebot, mit dem Studio Display und dem Pro Display XDR auch passende Monitore in 27 und 32 Zoll.

Eigentlich schließt sich damit sogar ein Kreis. Der iMac ist wie der erste Bondiblue-iMac wieder genau das Gerät, das es bei der Produkteinführung war: Ein unkomplizierter Rechner für Heimanwender, der für Internet, Büroanwendungen und Medienkonsum konzipiert ist. Und diese Aufgabe erfüllt der kleine 24-Zöller ausgezeichnet. Nicht zu vergessen: Der iMac war von Apple eigentlich nie als Workstation gedacht, der iMac Pro war nur eine Übergangslösung, bis ein neuer Mac Pro verfügbar war.

Macbook als Konkurrent

Vielleicht ist die Blütezeit des iMac einfach vorbei? Schon bei Erscheinen des iMac 24-Zoll war die Nachfrage nicht so hoch, wie mancher erwartete. Aktuell verkauft sich das Modell laut Preisvergleichsseiten eher mäßig, man muss in den Ranglisten der Desktop-Verkäufe schon etwas nach unten scrollen, bis der erste iMac auftaucht.

Ein Grund für die sinkende Nachfrage nach iMacs ist neben den neuen Desktops vermutlich die steigende Nachfrage nach Mobilrechnern, die sich auch für das Pendeln zwischen Home-Office und Büro gut eignen. Bereits zu den Hochzeiten des iMacs nutzten immer mehr Mac-Profis ein Macbook Pro als Hauptrechner, den man problemlos durch externe Monitore ergänzen kann.

Apple 15-inch MacBook Air (M2, 2023) Preis beim Test: From $1,299

Welche Bildschirmgröße hätten sie denn gern?

Die Nachfrage ist zwar vielleicht noch da. Was für Apple aber immer mehr zum Problem des iMac-Konzepts wird: Welchen Monitor sollte der neue Profi-iMac denn erhalten? 27-Zoll oder 31,5-Zoll? Oder vielleicht etwas völlig anderes? Mit seiner „Retina“-Politik hat sich Apple da aber selbst ein Bein gestellt und hat eigentlich nur drei mögliche Optionen: Um die interne Skalierung von macOS zu nutzten, muss der Monitor eine sehr hohe Auflösung haben, was Sondergrößen unmöglich macht.

Beim 24-Zöller sind es 4,5K, für einen 27-Zoll-Monitor sind 5K nötig, bei einem 31,5-Zöller sind exklusive und unmäßig teure 6K nötig. Das macht das Panel sehr teuer, sogar für einen Panel-Großkunden wie Apple. Vermutlich hat Apple gehofft, dank steigender Zahlen von Displays mit hoher Auflösung würden diese immer günstiger werden, noch immer sind aber niedrigere Auflösungen wie 4K oder WQHD der verbreitete Standard.

Apple

Auch bei den Bildschirmgrößen hat sich der Markt schließlich verändert: Ein 27-Zoll-Display war noch beim iMac von 2012 ein beeindruckend großer Monitor, das ist aber längst vorbei. Heute ist das Angebot an Bildschirmgrößen sehr vielfältig geworden, ein Anspruch, den Apple nicht erfüllen kann: Programmierer und Büroarbeiter sitzen heute oft vor zwei 32-Zoll-Bildschirmen, die an ihrem Macbook Pro hängen.

Video-Profis nutzten ein 4K-Display und zusätzlich einen TV-Monitor für HDR-Material, Fotografen wollen dagegen ein Display mit perfekter Farbdarstellung – die Auflösung ist gar nicht so wichtig. Gamer begeistern sich für gebogene 40-Zoll-Breitbild-Displays und Home-Office-Awendern genügt ein 24-Zöller mit HD-Auflösung – der aber bitte blendfrei und höhenverstellbar sein soll.

Lesetipp: Die 10 besten Macbook-Monitore fürs Home-Office

Die Kosten sind für Apple vielleicht das größte Problem: Ein iMac inklusive Bildschirm müsste schon deutlich teurer als ein Mac Studio oder Mac Mini sein, um Gewinn abzuwerfen. Um Final-Cut-Profis für die nächsten fünf Jahre zufriedenzustellen, müsste der Monitor aber heute wohl auch die HDR-Unterstützung des XDR-Displays und ein 6K-Display aufweisen. Gut möglich, dass Apple zwar einen 32-Zoll-iMac im nächsten Jahr vorstellt, der Preis wird aber im obersten Bereich liegen und so nicht für den Massenmarkt taugen.

Fazit

Für einen günstigen iMac 27-Zoll sieht es düster aus, Apple scheint die Zukunft des iMacs eher im Heimbereich zu sehen. Zu unterschiedlich sind wohl aktuell die Anforderungen an einen Profi-iMac. Der iMac 24-Zoll eignet sich aber hervorragend für das, wofür er gedacht ist. Will man mehr Leistung und Bildschirmplatz, empfehlen wir Macbook Pro oder Mac Studio mit einem externen Monitor wie dem Studio Display.