iOS 17: Grundloser Ärger um neue Töne?

Mit dem neuen iOS 17 (so installieren Sie es) hat Apple auch jede Menge neuer Systemsounds eingeführt (wir berichteten). Für viele Nutzer ist dies sicherlich eine große Überraschung, schließlich sind neue Klingel- und Benachrichtigungstöne etwas, das Apple nicht allzu oft ändert. So findet man etwa noch immer die alten Klingeltöne, die bereits auf dem ersten iPhone zu hören waren. Nun melden sich vermehrt Nutzer, die mit dieser Änderung alles andere als zufrieden sind.

So haben sich die Standard-Benachrichtigungstöne für Apps geändert. Der klassische “Dreiklang”, der aufgrund einer überschaubaren Auswahl unfreiwillige Berühmtheit erlangte, wurde etwa durch den Sound namens “Abprall” ersetzt.

Wie 9to5Mac berichtet, beschweren sich viele Nutzer über die Lautstärke des neuen Standard-Klingeltons. Dieser sei einfach zu leise: „Während ‘Dreiklang’ ein relativ lautes Klingeln war, ist ‘Abprall’ eine subtilere Kombination aus zwei leiseren Tönen mit etwas Hall.“ Auch das mit dem Klingelton verbundene Vibrationsmuster sei entsprechend schwächer als zuvor, was zur Folge habe, dass eingehende Nachrichten im Trubel untergehen – vor allem dann, sollte das iPhone in der Tasche stecken.

So ändern Sie die Sounds

Um die neuen Töne auszuprobieren oder zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

Öffnen Sie die Einstellungen Tippen Sie auf Töne & Haptik Wählen Sie Klingelton oder Nachrichtenton

Möchten Sie keinen der neuen Klingeltöne verwenden, müssen Sie bei der Auswahl der neuen Töne ganz nach unten scrollen und auf Klassisch tippen – gleiches gilt auch für die Benachrichtigungssounds. Hier finden Sie die Klassiker, wie etwa Gitarre, Marimba oder Xylophon. Den von iOS 16 gekannten Reflexion-Klingelton gib es aber leider nicht mehr.

Der Ärger der Nutzer entsteht vor allem aus einem Grund: Nicht jede App erlaubt es, Benachrichtigungssounds individuell auszuwählen. Bei Whatsapp etwa können Sie aus einer Reihe von iPhone-Systemsounds auswählen – nicht so aber die neuen Töne aus iOS 17. Drittanbieter-Apps, die eine solche Auswahl nicht bieten (zum Beispiel Instagram oder Facebook), greifen automatisch auf die neuen Systemsounds zurück, die wie oben beschrieben entsprechende Probleme einher bringen.

Da Apple keine Möglichkeit bietet, die Lautstärke der voreingestellten Benachrichtigungssounds einzustellen, ist das wohl ein Problem, mit dem wir Nutzer uns zunächst abfinden müssen. Vielleicht ändert Apple die Lautstärke aber auch mit kommenden iOS-Updates.

Ob die neuen Töne nun tatsächlich leiser sind, hat wohl aber auch etwas mit dem eigenen Empfinden zu tun. So kommentiert etwa ein Leser der Original-Meldung:

“Ich habe gerade beide ausprobiert, Seite an Seite. Die Lautstärke und das haptische Feedback sind praktisch identisch. Der Grund, warum die Leute denken, dass die Lautstärke niedriger ist, ist die Oktave, sie ist niedriger als die von Dreiklang. Was die haptische Rückmeldung angeht, gibt es keinen Unterschied in der Stärke, der Unterschied ist, dass der Ton “Abprall” zwei Schwingungen hat und der Ton “Dreiklang” drei.”

Völlig grundlos ist der Ärger um die neuen Töne natürlich nicht. Auf der anderen Seite bringt iOS 17 auch jede Menge neue Features, die wir lieben: Hier sind unsere Top 5 Features von iOS 17.