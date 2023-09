iPhone 15 Pro Max praktisch ausverkauft: was die Gründe sind, welche Modelle Sie noch finden

Die neuen iPhones der 15er-Reihe sind seit letzten Freitag bestellbar, diese Woche kommen sie zu den ersten Kunden. Wer erst jetzt bestellt, muss sich aber bei bestimmten Modellen auf lange Wartezeiten einrichten. Das hat naheliegende Gründe.

So schrieb Goldman-Sachs-Analyst Michael Ng am Montag in einer Research-Note, dass es Lieferverzögerungen für das iPhone 15 Pro und Pro Max gibt. Das deutet darauf hin, dass die Nachfrage das Angebot übersteigt. Besonders die höherwertigen Pro-Modelle benötigen demnach länger für die Auslieferung als die preiswerteren Basisversionen des Smartphones. Apples Online Store nennt als Liefertermin für einige Farben und Speicherausstattungen des iPhone 15 Pro Max ein Datum Mitte November.

Auch Amit Daryanani, Analyst bei Evercore ISI, sieht eine “robuste Nachfrage nach dem iPhone 15 Pro Max”, diese sei aber ”etwas schwächer bei Pro/Plus im Vergleich zum letzten Jahr”.

Dem widerspricht der gewöhnlich gut unterrichtete Lieferkettenspezialist Ming-Chi Kuo, der eine höhere Nachfrage nach dem Max-Modell sieht als im letzten Jahr. Die Nachfrage nach dem kleineren Pro sei in diesem Jahr schwächer als 2022, mehr Leute greifen zum teureren iPhone 15 Pro Max. Dieses hat aber als Alleinstellungsmerkmal auch eine Telekamera mit Fünffachzoom und einen größeren Akku, der zu einer längeren Laufzeit führt, wie etwa der Test unserer Kollegen von Macworld.se zeigt. Doch müssen die Interessenten länger auf das Modell warten, Apple habe hier erst später mit der Massenproduktion begonnen, die schwieriger sei als bei den anderen Modellen.

Das iPhone 15 werde hingegen etwa so häufig bestellt wie das iPhone 14 im Vorjahr. Die Erwartungen seien eher gering gewesen, weswegen sie sich nun als besser denn befürchtet herausstellen. Unsere eigenen Daten sehen zwar auch eine recht starke Nachfrage nach dem Max, das kleinere Pro liegt hier aber noch vorne – und beide vor dem iPhone 15, das Plus spielt keine Rolle. Doch werten wir nur über uns generierte Bestellungen bei Amazon Deutschland aus, können also nur ein ungefähres Bild liefern.

Lieferzeiten im Apple Store für die iPhone 15

Wir haben für die Bestellungen innerhalb Deutschlands einige Online-Stores aufgesucht, beginnend mit Hersteller Apple selbst. Wenn man hier auf die Hauptseite für das iPhone geht, bekommt man den schon bekannten Hinweis für das iPhone 15 Pro, dass es ab 22. September erhältlich sei.

Geht man bei der Bestellung durch den Prozess der Auswahl von Größe (Pro oder Pro Max) und sucht Farbe und Speicherkapazität aus, erhält man genauere Informationen. So bekommen wir unabhängig von den Details den Hinweis, “Lieferung zwischen dem 16. und 23. Oktober”. Beim Pro Max mit 256 GB in Schwarz lautet die Info: 23. bis 30. Oktober. Genauso sieht es bei den anderen Größen bis 1 TB aus.

In der Farbe Titan Natur dagegen wird uns bereits der 14. bis 22. November angezeigt. Es kommt also sehr auf die exakte Konfiguration an, die man im Apple Store auswählt. Eine Abholung im Apple Store scheint bei allen Modellen derzeit nicht möglich zu sein. Auch beim iPhone 15 und iPhone 15 Plus muss man demnach von Wartezeiten bis Mitte Oktober ausgehen. Modelle mit mehr Speicher (256 GB und 512 GB) sind in der Regel etwas früher zu haben. Hier bestätigten sich klar die Aussagen der Analysten: Die Pro-Modelle sind offenbar begehrter.

Amazon

Wenn wir bei Amazon nach dem iPhone 15 Pro suchen, wird uns erst gar kein kleineres als mit einer Kapazität von 1 TB in Titan Blau angezeigt. Für 1829 Euro soll man immerhin zwischen dem 26. und 27. September (!) beliefert werden. Beim iPhone 15 Pro Max findet man dort gleich die Auskunft: ”Momentan nicht verfügbar.”

Gleiches gilt pauschal für das iPhone 15 Pro, offenbar mit der genannten Ausnahme. Dagegen gibt es das“ einfache“ iPhone 15 in verschiedenen Konfigurationen kurz nach Erscheinen auch frei nach Hause geliefert. Gleiches gilt demnach für das iPhone 15 Plus.

Media Markt/Saturn

Media Markt weist auch beim iPhone 15 Pro bei manchen Varianten darauf hin, dass es derzeit gar nicht lieferbar sei, eine Konfiguration gebe es immerhin vorrätig bei Saturn. Das iPhone 15 Pro 1 TB Titan Schwarz ist demnach auch in den anderen Farbvarianten direkt bis zum 22. September lieferbar – ebenfalls für 1.829 Euro. Ebenso lieferbar ist das iPhone 15, allerdings ohne Abholmöglichkeit im Markt vor Ort. Das iPhone 15 Plus soll auch flott beim Besteller sein.

Cyberport

Suchen wir beim Dresdner Online-Versender Cyberport nach dem iPhone 15 Pro, wird uns gleich bei den Ergebnissen beschieden: “Verfügbar ab 2. November 2023”. Das gilt für die verschiedenen Konfigurationen. Beim Max ist es sogar der 16. November 2023. Dagegen ist das iPhone 15 ohne Zusatz und bei Vorbestellung ”schon” ab dem 19. Oktober erhältlich, was aber auch eine wochenlange Wartezeit bedeutet. Gleiches gilt für das iPhone 15 Plus. Bei Cyberport lassen sich Geräte wie das iPhone auch im Abo beziehen, das scheint aber auf die Verfügbarkeit keinen Einfluss zu haben.

Gravis

Die Abos gibt es auch bei Gravis, die Verfügbarkeit scheint aber auch nicht besser zu sein. Vorsichtshalber heißt es dort ohne konkretes Lieferdatum: ”Die Lieferung erfolgt ca. innerhalb der ersten 3 Monate nach Auftragsbestätigung“. Allerdings findet sich dieser Hinweis offenbar pauschal bei Gravis, so auch beim iPhone 15 ohne genaues Versanddatum, doch sollte dies auch dort schneller lieferbar sein als die Pro-Varianten. Auch hier gilt diese Aussage für das iPhone 15 Plus.

Im Internet shoppen

Wenn wir noch pauschal im Internet auf iPhone 15 Pro und Google-Shopping-Suche gehen, zeigen viele der Online-Stores einfach nur an, “verfügbar ab 22. September”, ohne aber einen genauen Liefertermin zu nennen. Interessant ist noch die Telekom, wo man die Smartphones in der Regel mit Teilzahlung im Vertrag bestellt. Hier steht beim iPhone 15 Pro: “Lieferzeit: 3-4 Wochen“. Das gilt auch hier wiederum ebenso für das Max. Allerdings findet man die gleichen Angaben auch für das iPhone 15 und iPhone 15 Plus, sodass dies offenbar mehr mit den internen Strukturen des Konzerns für Auftragsabwicklung und Versand zu tun hat, als unbedingt mit der tatsächlichen Verfügbarkeit.

Fazit

Insgesamt können wir bestätigen, dass vor allem die Pro-Modelle noch längere Zeit nicht direkt im Versand verfügbar sein werden. Vielleicht hat man hier und dort vor Ort mehr Glück. Doch offenbar hat Apple mit den neuen Modellen mal wieder ins Schwarze getroffen, was die Nachfrage betrifft. Oder sich vielleicht doch zu wenig Vorstellungen über genau diese gemacht, sodass die Produktion nicht hinterherkommt. Es mag aber auch andere Gründe geben, die etwa im Bereich von Materialverfügbarkeit oder Lieferketten liegen. Jedenfalls – wer sein iPhone 15 Pro noch deutlich vor Weihnachten haben will, hat zumindest dafür eine gute Chance, wenn man bald bestellt!

