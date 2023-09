iPhone 15 verhindert Akku-Ladung auf mehr als 80 Prozent

In einer Frage-Session mit “The Verge” haben “Macrumors” eine Bestätigung erhalten, dass die iPhones 15 bei den Batterie-Einstellungen eine neue Option erhalten haben: Der Nutzer kann per Betriebssystem die Aufladung des Akkus auf mehr als 80 Prozent verhindern.

Wer in der Einstellungen-App zum Reiter “Batterie” wechselt und dort auf die Option “Batteriezustand und Ladevorgang” tippt, wird den Regler “Optimiertes Laden der Batterie” verändert vorfinden. Aktuell gibt es dabei lediglich eine binäre Auswahl – man kann den Regler für optimiertes Laden entweder aktivieren oder komplett ausschalten.

Bei den iPhones 15 findet sich eine zusätzliche Auswahl “Auf 80 % beschränken”. Dies hat zu Folge, dass das iPhone nur auf 80 Prozent der Kapazität lädt und weiter nicht mehr. Beim optimierten Laden lädt die Batterie auf 80 Prozent, komplett geladen wird das Gerät zu dem Zeitpunkt, wenn der Nutzer oder die Nutzerin es benötigt, beispielsweise nach dem Aufstehen.

Die Einschränkung auf 80 Prozent der Ladung soll verhindern, dass die Batterie des Geräts schnell altert und ihre Kapazität verliert. Unklar ist jedoch, warum Apple diese Funktion auf die neuesten Modelle beschränkt hat. Die ersten Spuren von solchen Experimenten mit der Batterieladung fanden sich bereits im Beta-Code von iOS 14.5. Das hat der Entwickler Steve Moser auf Twitter dokumentiert:

iPhone 12 nur auf 90 Prozent geladen Twitter / Steve Moser

Das optimierte Laden eines iPhones hat Apple bereits mit iOS 13 eingeführt: Das System lernte die Gewohnheiten des Nutzers oder der Nutzerin und stellte das komplett aufgeladene Gerät just zu dem Zeitpunkt, wenn dieser benötigt war. Allerdings stand diese Option allen iPhones zur Verfügung, die auch iOS 13 ausführen konnten, beim neuen 80-Prozent-Limit ist das nicht mehr der Fall.

Während Apple zumindest ein Faktor für die Batteriealterung per Betriebssystem ausschalten kann, liegt ein weiterer Faktor komplett in den Händen der Anwender: Auch die Batterieladung unter 10 bis 20 Prozent der maximalen Kapazität ist für die Lithium-Ionen-Akkus nicht empfohlen, am besten soll das Gerät in diesem Bereich bereits an die Powerbank oder an die Steckdose angeschlossen werden.

