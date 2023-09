Akku nach Update auf iOS 17 schneller leer? Das ist der Grund

Man kann im Grunde seine Uhr danach stellen: Es erscheint ein iOS-Update, und schon kann man mitzählen, wie sich Berichte über schlechtere Akkulaufzeiten häufen. Dabei ist die Lösung im Normalfall ganz einfach: ein paar Tage warten.

Das Problem ist meistens Folgendes: Besonders nach einem großen Update wie von iOS 16 auf iOS 17 führt das iPhone im Hintergrund viele Aufgaben durch und verbraucht deshalb mehr Strom als sonst. Dazu gehört in der Regel das Indizieren von Daten, aber auch das Anwenden neuer Funktionen auf alte Daten. In iOS 17 kann „Fotos“ beispielsweise auch Haustiere erkennen, was jedoch eine intensive Ersteinrichtung erfordert.

Je nachdem, wie viele solcher Aufgaben das iPhone erledigt, kann es also sein, dass es den Akku eine Zeit lang schneller aufbraucht als vor dem Update. Doch das geht vorbei. Apple geht davon aus, dass sich dieser erhöhte Stromverbrauch innerhalb von 48 Stunden nach einem Update selbst lösen sollte.

Daher heißt es nach jedem Update: Ruhe bewahren und abwarten.

Ausnahmen bestätigen die Regel

Dass sich ein iOS-Update als fehlerhaft erweist und sich der Batterieverbrauch dauerhaft erhöht, kommt verhältnismäßig selten vor – aber es kommt eben vor. Zuletzt gab es im Mai mehrere Berichte darüber, dass iOS 16.5 zu einem höheren Akkuverbrauch führt. Erst rund drei Monate danach behob iOS 16.6 diesen Fehler und die Akkulaufzeiten kehrten wieder auf ihr ursprüngliches Niveau zurück.

Wenn sich die Akkulaufzeit Ihres iPhones nach zwei, drei Tagen also nicht verbessert hat, kann es durchaus sein, dass iOS 17 ein echtes Problem hat. Wir halten allerdings für eher unwahrscheinlich: iOS 17 wurde knapp drei Monate lang von Beta-User:innen getestet und zu keinem Zeitpunkt sind Auffälligkeiten hinsichtlich der Batterie aufgetreten.

