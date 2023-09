Alle iPhones im Vergleich 2023 – welches für Sie das beste ist

iPhone 14 – Gut genug

Now $699 (128GB) | $799 (256GB) | $999 (512GB)

Preis beim Test: Now $699 (128GB) | $799 (256GB) | $999 (512GB)

iPhone 14 bei Amazon ansehen

Es ist zwar schon ein paar Jahre her, dass Apple das letzte Mal ein iPhone der “S-Klasse” vorgestellt hat, aber das iPhone 14 hätte genauso gut iPhone 13S heißen können. Anstatt den A16 Bionic wie im iPhone 14 Pro (und Pro Max) als Prozessor einzubauen, setzt das iPhone 14 (Plus) weiter auf den A15 Bionic, wenngleich auch auf die Variante aus dem iPhone 13 Pro. Das iPhone 14 hat also einen Grafikkern mehr als das auch noch weiter verkaufte iPhone 13.

Das iPhone 13 und der nur geringe Unterschied dazu ist wohl die größte Herausforderung für das iPhone 14. Wenn Sie ein preiswerteres iPhone-Upgrade suchen, gibt es also zwei sehr ähnliche iPhones: das ältere kostet 120 Euro weniger.

Aber es gibt einige Funktionen, die das iPhone 14 bietet und die den Aufpreis rechtfertigen könnten, wenn diese Ihnen wichtig sind. Die Kameras machen bei Weitem den größten Unterschied zwischen dem iPhone 14 und dem iPhone 13 aus – das neuere Modell verfügt über eine größere Blende (ƒ/1,5 statt ƒ/1,6) und einen größeren Sensor in der Hauptkamera, um eine bessere Gesamtleistung und Verbesserungen bei Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen zu gewährleisten.

Das iPhone 14 profitiert außerdem von einem neuen Photonic-Engine-Rechnersystem, das dabei hilft, mehr Details bei schwierigen Lichtverhältnissen zu erfassen und Funktionen wie die Vordergrundunschärfe zu unterstützen. Dabei geht es nicht nur um bessere Fotos bei schlechten Lichtverhältnissen – man muss das iPhone auch nicht mehr so lange still halten, was einen echten Vorteil verschafft.

Der Action-Modus ist eine weitere Bonusfunktion, die das iPhone 14 zu einem besseren Smartphone als das iPhone 13 macht. Mit dem Action-Modus kann man Videos beim Gehen oder sogar beim Laufen aufnehmen und erhält ein gleichmäßiges Ergebnis. Das ist eine lustige Funktion, die Leute gerne nutzen. Die Selfie-Kamera auf der Vorderseite ist beim iPhone 14 ebenfalls verbessert worden, mit einer größeren Blende und Autofokus.

Es gibt noch andere Funktionen, die das iPhone 14 bietet und die dem iPhone 13 fehlen, etwa die Unfallerkennung und der Satellitennotruf. Wenn Sie sich eine prekäre Situation geraten, werden Sie wahrscheinlich froh sein, das 14er zu haben.

Was den Vergleich zwischen dem iPhone 14 und dem iPhone 15 angeht, das nur 100 Euro mehr kostet, bietet das neuere iPhone viel für das zusätzliche Geld, darunter eine bessere 48-MP-Kamera, einen USB-C-Anschluss, Dynamic Island und den A16 Bionic-Chip. Es gibt nicht wirklich einen guten Grund, Geld zu sparen und das iPhone 14 statt des iPhone 15 zu kaufen, vor allem, wenn Sie noch mehr sparen und sich für das iPhone 13 entscheiden.