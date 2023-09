Was Sie vor dem Kauf des iPhone 15 Pro Max wissen sollten

Die hervorragenden Kamera- und Videofunktionen sind die Stärken der iPhones. Das iPhone Pro Max bietet gegenüber dem „Standard“- iPhone dabei einen großen Vorteil: Ein Teleobjektiv mit hoher Brennweite, das ideal für Reisen oder Porträts ist, aber nur dem iPhone 15 Pro Max vorbehalten bleibt.

Was aber vielen vielleicht nicht klar ist, die in der Kamera-App unbekümmert zwischen Weitwinkel und 15-fach-Megazoom wechseln: Im Hintergrund arbeitet eine komplexe Maschinerie aus drei Objektiven, die einen Digitalzoom und Kamera-Sensor-Tricks einsetzt. Das bleibt nicht ohne Konsequenzen.

Was wir vorab klarstellen wollen: In 99 Prozent der Fälle kann man sich einfach auf die Kamera-App auf dem iPhone verlassen und deren Automatik vertrauen. Will man aber bessere Fotos schießen, sollte man die Hintergründe kennen, da Apple einige Details für sich behält. Unter Umständen ist außerdem für viele Anwender das iPhone 15 – ohne Teleobjektiv – völlig ausreichend.

In der Keynote nahm Apple den Mund recht voll und behauptete, das iPhone besitze eigentlich sieben Objektive: 13 mm, 24 mm, 28 mm, 35 mm, 48 mm und 120 mm (jeweils Kleinbildäquivalent). Das ist eine beeindruckende Auswahl, ein Fotograf müsste mehrere Kilos schwerer Wechselobjektiven mitschleppen, um diese Auswahl zu haben. (Spielverderber würden hier allerdings auch auf eine Kamera mit Zoom-Objektiv oder eine Sony RX100 mit 24-200 mm verweisen, die ähnliche Brennweite bieten.)

Inklusive Makro-Objektiv bietet das iPhone Max sieben direkt auswählbare Brennweiten. Apple

Geboten werden bei Fotos (Kleinbildäquivalent)

Makro (Weitwinkel-Kamera)

13 mm (Weitwinkel-Kamera)

24 mm (ƒ1,78 Hauptkamera)

28 mm (ƒ1,78 Hauptkamera)

35 mm (ƒ1,78 Hauptkamera)

48 mm (ƒ1,78 Hauptkamera)

120 mm (ƒ1,78 Hauptkamera / ƒ/2,8 Tele-Kamera)

Was aber in den Tests schnell auffiel: Sogar die teure 120-mm-Telekamera wird in manchen Situationen durch die 24-mm-Hauptkamera ersetzt, wie etwa Rafael Zeier auf YouTube ausführlich erläutert. Der Hintergrund: Eigentlich hat das iPhone drei separate Kameras (Ultraweitwinkel, Weitwinkel und Tele), aber die Hauptkamera simuliert sechs der Brennweiten per Digitalzoom – durch einen automatischen Beschnitt des aufgenommenen Fotos.

Das funktioniert sehr gut, dank des 48-MP-Sensor und einem schnellen Spezial-Chip sehr gut und Apple kann viel Bildqualität aus den Aufnahmen herausholen. Bei der Brennweite von 48 mm (oder 2x) nutzt Apple sogar gezielt einen Teilbereich des Sensors und macht so die Kamera zu einer 12-Megapixel-Kamera mit einer Brennweite von 48 mm (2x 24 mm).

Das führt zu erstklassiger Bildqualität, allerdings ist der Bereich zwischen 48 mm und 120 mm recht groß. Wollen Sie statt 2x oder 5x einen Brennweitenbereich dazwischen nutzen, müssen Sie dies über den Digitalzoom auswählen. Da die Kamera dann aber die Hauptkamera und einen hohen digitalen Zoom nutzt, leidet die Bildqualität unter Umständen deutlich.

Eigentlich kann man nie genug Brennweite haben und bei weit entfernten Objekten brilliert das neue Objektiv laut aktuellen Tests. Wenn Sie Details eines Gebäudes fotografieren wollen oder einen Vogel im Flug filmen, ist das neue Pro Max unschlagbar. Auch der Bildstabilisator soll gut funktionieren.

Das 120-mm-Objektiv hat jedoch technische Einschränkungen: Sie ist mit ƒ2,8 relativ lichtschwach und weist laut ersten Tests eine sehr große Naheinstellgrenze zum Foto-Objekt auf. Will man etwa mit der 120-mm-Kamera eine Blume fotografieren, muss man eine Mindestentfernung einhalten – sonst schaltet sich automatisch die Hauptkamera ein, die 120 mm werden per Digitalzoom simuliert und die Bildqualität leidet.

Auch bei schlechten Lichtverhältnissen, etwa in Gebäuden, könnte sich die lichtstarke Hauptkamera (ƒ1,7 statt ƒ2,8 ist ein großer Unterschied!) automatisch einschalten. Toll: Wie beim iPhone 14 Pro Max ist die maximale Zoom-Stufe sogar 25x statt wie beim Vorgänger 15x.

Die „Lücke“ zwischen 48 mm (links) und 120 mm (rechts) ist recht groß, nutzt man den Digitalzoom leidet die Qualität. Apple

Doch das iPhone 15?

Die Telekamera des iPhone 15 Pro Max ist ein tolles Spezialobjektiv, das einzigartige Fotos ermöglicht. Für viele Anwender könnte aber das deutlich günstigere iPhone 15 völlig ausreichen, denn es bietet erstmals eine eigene Tele-Funktion. In der Kamera-App kann man nun nämlich zwischen den Zoomstufen 0,5x, 1x und 2x wählen.

Bei „2x“ passiert Folgendes: Die Kamera mit 48 Megapixeln und 26 mm Brennweite nutzt in diesem neuen Telemodus nur den „inneren“ Bereich des Sensors und wird so zu einer 12-MP-Kamera mit einer doppelten Brennweite von 55 mm. Im Unterschied zu einem Digitalzoom (der ebenfalls nutzbar wäre) bleibt die Bildqualität erstklassig und auch die Lichtstärke bleibt hoch – diese Brennweite ist in der Fotografie ein Klassiker und eignet sich etwa für Porträts.

Auch in Videos steht dieser neue 2x-Zoom zur Verfügung. Ein wenig erinnert diese neue Funktion übrigens an eine ähnliche Option der Pixel-Smartphones, namens Super Res Zoom, der hervorragend funktioniert. Einige Android-Smartphones schließen diese „Brennweiten-Lücke“ übrigens durch ein viertes Objektiv im mittleren Brennweiten-Bereich.

Das iPhone 15 bietet eine neue Tele-Funktion, die gezielt einen Teil des Sensors nutzt. IDG

Fazit

Die neue Telekamera des Max ist eine echte Bereicherung. Man sollte aber nicht vergessen, dass Apples iPhones kein echtes Zoom-Objektiv haben, auch wenn dies durch Software und Digitalzoom recht geschickt simuliert wird.

Im mittleren Brennweitenbereich gibt es aber doch eine deutliche „Lücke“. Erstellen Sie ihre Fotos meist in diesem Brennweitenbereich, könnte deshalb sogar das iPhone 15 Pro mit 77-mm-Objektiv die bessere Wahl sein oder ein iPhone 15 völlig ausreichen.