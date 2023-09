iPhone 12 vs. iPhone 15: Lohnt sich ein Upgrade?

Das iPhone 12 war ein ziemlicher Sprung im Smartphone-Portfolio von Apple. Es führte verschiedene neue Funktionen ein, an denen die iPhone-Reihe auch heute noch festhält. Es war aber ebenso die Generation, die wieder zu den eckigen, flachen Rändern zurückkehrte, die auch in der gerade erschienenen iPhone 15-Reihe zu finden sind.

Seit der Premiere des iPhone 12 sind bereits drei Jahre vergangen. Wenn Sie Ihr Gerät gleich zur Markteinführung gekauft haben, könnte es mittlerweile ein wenig “müde” geworden sein. Egal, ob Sie wegen Problemen mit der Akkulaufzeit, langsamerer Leistung oder einfach aus dem Bedürfnis nach etwas Neuem über ein Upgrade nachdenken, das neue iPhone 15 oder gar das iPhone 15 Pro (Max) ist sicherlich eines der Top-Geräte auf Ihrem Radar.

Aber lohnt es sich wirklich, so viel Geld für das neueste iPhone 15 auszugeben? Es wird schließlich behauptet, dass Apple die Innovation verlangsamt hat, vor allem bei Smartphones der unteren Preisklasse. Wie viel hat sich im Vergleich zum iPhone 12 geändert? Wäre der Kauf eines iPhone 15 eine Geldverschwendung oder absolut lohnenswert?

Wir haben uns die Mühe gemacht, das iPhone 12 mit dem iPhone 15 ausführlich zu vergleichen. Wir werfen einen genauen Blick auf die technischen Daten, die Leistung und die Funktionen der beiden Geräte und erklären Ihnen, ob Sie aufrüsten oder vielleicht noch ein Jahr warten sollten.

iPhone 12 vs. iPhone 15: Design

Fangen wir mit dem Design an. Das iPhone 12 war das erste Gerät (seit langer Zeit), das wieder flache Seiten hatte. Das gleiche Design-Konzept bleibt auch beim iPhone 15 erhalten, aber es gibt einige Verbesserungen.

Die auffälligste Änderung ist das neue Display. Das iPhone 12 hat immer noch eine “Notch”, die bei Apple-Smartphones seit diesem Jahr komplett der Vergangenheit angehört. Das iPhone 15 hat diese Kerbe endlich abgeschafft und Dynamic Island – zuvor nur bei den iPhone 14 Pro-Modellen – in die reguläre iPhone-Linie eingeführt.

Sie werden auch einen Unterschied in der Display-Qualität feststellen, aber nicht in der Größe. Beide Handys haben ein 6,1 Zoll großes OLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hertz. Das iPhone 15 ist jedoch viel heller und erreicht jetzt eine Spitzenhelligkeit von 2000 Nits im Vergleich zu den 1200 Nits des iPhone 12.

Gelbes iPhone 15 (mit Dynamic Island, wie auf dem Telefon rechts zu sehen) Jason Snell

Natürlich gibt es noch weitere Unterschiede. Obwohl der Kamerabuckel die gleiche Anzahl von Linsen bietet (zwei), ist der Buckel des iPhone 15 größer und hat eine andere Form.

Zu den Kameras kommen wir gleich noch, aber auf der Rückseite des iPhone 15 fällt auch das matte Glas auf, das ganz anders aussieht und sich anders anfühlt als das glänzende Glas des iPhone 12. Das ist natürlich kein ausreichender Grund für ein Upgrade, ebenso die neuen Farben Blau, Gelb, Grün und Pink und Schwarz.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Eine wichtige Änderung, die sowohl in Bezug auf das Design als auch auf die Funktionen wichtig ist, ist der Wechsel zu USB-C. Der Lightning-Anschluss ist tot, also bedeutet der Wechsel zum iPhone 15 auch, dass man sich endlich von einem proprietären Anschluss trennen kann.

Leider bedeutet das aber nicht moderne Datenübertragungsgeschwindigkeiten. Das iPhone 15 ist auf USB 2.0-Geschwindigkeiten beschränkt, was genau dem alten Lightning-Anschluss entspricht – nur das iPhone 15 Pro (Max) bietet USB 3.

Die meisten Leute verwenden kein Kabel, um Daten auf oder von ihrem iPhone zu übertragen und verlassen sich auf den Anschluss zum Aufladen, also ist das wohl nicht wirklich ein Problem.

iPhone 12 vs. iPhone 15: Leistung

Ein Abstand von drei Jahren sollte einen großen Leistungssprung bedeuten, aber es gibt ein wichtiges Detail, das diesen Sprung kleiner macht, als Sie vielleicht denken. Apple hat nämlich nach dem iPhone 12 beschlossen, dass die Standard-iPhones einen Chip haben sollten, der eine Generation älter als der in den Pro-Modellen ist.

Während das iPhone 12 also mit einem A14 Bionic ausgestattet ist, hat das iPhone 15 einen nicht mehr ganz neuen A16 im Inneren: So liegen die Modelle nur zwei Chip-Generationen auseinander.

Foundry

Der Unterschied zwischen den beiden ist aber trotzdem recht beträchtlich. Das iPhone 15 ist deutlich schneller als sein ehrwürdiger Vorgänger, vor allem was die GPU-Leistung angeht. Dadurch eignet es sich besser für den Umgang mit den neuesten Apps und Spielen sowie mit künftigen Betriebssystem-Updates.

In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig, daran zu denken, dass das drei Jahre jüngere iPhone 15 noch viel länger Software-Updates erhalten wird. Das iPhone 12 kam mit iOS 14 auf den Markt, und mit der Veröffentlichung der neuen iPhones sollte es auf iOS 17 aktualisiert werden.

Das bedeutet, dass es zwar noch unterstützt wird, aber wahrscheinlich nur noch 2–3 Jahre lang Updates erhält. Das iPhone 15 hingegen sollte noch etwa 5 Jahre lang Updates erhalten.

iPhone 12 vs. iPhone 15: Kameras

Jedes Jahr sind die Kamerasysteme eines der meistdiskutierten Merkmale neuer Smartphones, und das nicht nur bei iPhones. Bei seiner Veröffentlichung war das iPhone 12 eines der fotografischen Kraftpakete, aber die Kameratechnologie hat sich in den vergangenen Jahren rasant weiterentwickelt.

Gelbes iPhone 15. Jason Snell

Das iPhone 12 ist mit zwei Kameras ausgestattet, einem 12-Megapixel-Hauptsensor und einer 12-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera. Das sind immer noch großartige Kameras, die für den täglichen Gebrauch völlig ausreichen. Das iPhone 15 setzt jedoch noch einen drauf. Es hat die Hauptkamera der iPhone 14 Pro-Reihe geerbt und verfügt nun über eine 48-Megapixel-Hauptkamera, die von einer 12-Megapixel-Ultraweit-Kamera unterstützt wird.

Die Hauptkamera ist um Längen besser als das, was das iPhone 12 zu bieten hat. Gepaart mit den neuen Software-Tricks, die Apple einsetzt, werden Fotos bei Tag und bei Nacht heller und schärfer und bieten Ihnen viel mehr Details. Der 48-Megapixel-Sensor des neuen Modells bedeutet außerdem, dass Sie sich viel mehr auf den digitalen Zoom verlassen können, und selbst Fotos mit 2-fachem Zoom sollten extrem scharf und detailreich sein. Es gibt sogar einen eigenen Button für diesen neuen Zoom.

iPhone 12 vs. iPhone 15: Batterielaufzeit

Eines der wenigen Mankos der iPhone-12-Familie war und ist die Akkulaufzeit. Sie ist zwar nicht tragisch, aber sicherlich nichts, was man sich auf die Fahne schreiben kann. Mit dem iPhone 13 sah es schon viel besser aus, und das iPhone 15 verspricht bis zu 20 Stunden Videowiedergabe. Das macht eine Kombination aus einer größeren Batterie und einem viel energieeffizienteren Prozessor möglich.

Dominik Tomaszewski / Foundry

In einem Punkt hinkt Apple der Konkurrenz jedoch noch hinterher: dem Aufladen des Akkus. Sowohl das iPhone 12 als auch das iPhone 15 unterstützen nur 20 Watt Ladegeschwindigkeit und 15 Watt drahtloses Laden über einen MagSafe-Anschluss. Das bedeutet, dass es hier keine Verbesserung gibt, trotz drei Jahren technischer Weiterentwicklung.

iPhone 12 vs. iPhone 15: Funktionen

Wir haben bereits drei Schlüsselmerkmale erwähnt, die das iPhone 15 verbessert – den Bildschirm (mit Dynamic Island), die Hauptkamera und USB-C. Es gibt jedoch noch ein paar weitere Bereiche, in denen das neue Apple-Handy ein bedeutendes Upgrade darstellt.

Erstens verfügt das iPhone 15 über deutlich bessere Konnektivitätsoptionen. Es führt schnelleres Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.3 ein, verglichen mit Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.0 im iPhone 12. Darüber hinaus verfügt es über einen neueren 5G-Chip, der nicht nur energieeffizienter ist, sondern auch eine bessere Verbindung und Reichweite gewährleistet.

Apple

Ein weiteres entscheidendes Upgrade ist, dass das iPhone 15 im Vergleich zum Basismodell deutlich mehr Speicherplatz bietet. Das iPhone 12 war das letzte Gerät von Apple (abgesehen von der SE-Reihe), das mit 64 GB Speicherplatz startete, während das iPhone 15 in der günstigsten Konfiguration 128 GB hat. Angesichts der neuen hochauflösenden Fotos ist das eine willkommene Neuerung, die dafür sorgt, dass der Speicherplatz auf dem Handy nicht sofort erschöpft ist.

Aber das iPhone 15 hat noch ein paar weitere Kamera-Asse im Ärmel. Am auffälligsten ist wahrscheinlich die Porträtfunktion der nächsten Generation. Dabei handelt es sich um eine Möglichkeit, Porträtfotos aufzunehmen, die Sie Nachhinein anpassen können, ohne dass der Porträtmodus vorher eingeschaltet werden muss. Sie können somit ein Motiv nachträglich auswählen und beeinflussen, was im Fokus ist und was nicht.

iPhone 12 vs. iPhone 15: Welches ist das bessere Handy?

Das iPhone 12 ist immer noch ein großartiges Gerät. Aber wenn Sie es schon seit drei Jahren haben und über ein Upgrade nachdenken, bietet das neue iPhone 15 doch erhebliche Vorteile: eine bessere Kamera, einen leistungsfähigeren Prozessor, bessere Anschlussmöglichkeiten und eine viel längere Batterielaufzeit. Außerdem gibt es einige Annehmlichkeiten wie USB-C, Dynamic Island und eine längere Softwareunterstützung.

All das bedeutet jedoch nicht, dass Sie sofort aufrüsten müssen. Wenn Sie noch mit Ihrem vertrauten iPhone 12 zufrieden sind, gibt es nichts Revolutionäres oder Bahnbrechendes im neuesten iPhone 15, das es zu einem Must-Have macht. Sie können mit dem iPhone 12 fast alles machen, was Sie auch mit dem iPhone 15 machen können.

Wenn man sich das Launch-Event von Apple für das iPhone 15 ansieht, könnte man meinen, es sei absolut revolutionär. Aber in Wirklichkeit, und wie ich eingangs sagte, verlangsamt sich das Innovationstempo. Das iPhone 15 hat einige Funktionen des iPhone 14 Pro übernommen und bietet – was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht – mehr als das iPhone 12 vor drei Jahren.

Wenn Sie keines der beiden Apple-Handys besitzen und vor der Wahl stehen, ist der offensichtlichste Unterschied der Preis, vor allem, wenn Sie bereit sind, ein generalüberholtes Gerät zu kaufen: Das iPhone 12 kostet dann etwa 412 Euro, das iPhone 15 dagegen 949 Euro (vergessen Sie aber nicht, dass das Basismodell doppelt so viel Speicherplatz hat wie das iPhone 12)

Wenn Geld keine Rolle spielen würde, wäre das iPhone 15 der eindeutige Sieger – wie sollte es auch anders sein? Und wenn Sie ein iPhone 12 besitzen, das irgendwelche Fehler aufweist – oder Sie damit kämpfen, einen Tag zu überstehen, ohne dass die Batterie leer geht – dann fällt es leicht, ein Upgrade auf das neueste Modell von Apple zu empfehlen.

Und wenn Sie sich für das iPhone 15 entscheiden, können Sie schließlich auch mit dem Kauf noch etwas warten – denn schon in Kürze wird es wieder Preisnachlässe auf das iPhone geben.

Dieser Artikel erschien im Original bei unserer Schwesterpublikation Techadvisor und wurde ins Deutsche übersetzt.