Exklusiv für iPhone 15: Anzahl der Ladezyklen anzeigen – was ist mit älteren iPhones?

Wer die Anzahl der Akkuladungen seiner Apple-Geräte wissen möchte, musste zu den Tricks greifen. Die App „Coconut Battery“ ist einer davon und zeigt auf dem Mac, wie häufig der Akku vom Mac und von dem angeschlossenen iOS-Gerät geladen wurde.

Beim iPhone 15 und allen seinen Varianten hat sich das Problem gelöst: In der App „Einstellungen“ finden sich die Angaben zur Anzahl der Ladungen sowie die Informationen, wann das Gerät hergestellt und zum ersten Mal in Betrieb genommen wurde. Dafür finden sich auf Twitter mehrere Bestätigungs-Screenshots (1, 2) in unterschiedlichen Sprachen (via „Macrumors“).

Die entsprechende Einstellung findet sich in der Einstellungen-App unter Allgemein > Info. Unterhalb der IMEI-Nummer am Ende der Liste gibt es einen neuen Bereich: „Herstellungsdatum“, „Erste Nutzung“ und „Ladezyklen“. Aktuell ist dieses Feature aufs iPhone 15 beschränkt.

Wie schon bei einer anderen Batteriefunktion des iPhone 15, der Einschränkung auf eine maximale Ladung von 80 Prozent, ist es nicht nachvollziehbar, warum Apple diese wertvollen Informationen mit iOS 17 nicht für alle unterstützten Geräte darstellt. Schließlich kann man ebendiese Informationen auch ohne Hilfe von Dritt-Apps direkt auf dem iPhone auslesen, indem man eine bestimmte Analyse-Datei findet (unter Einstellungen > Datenschutz & Sicherheit > Analyse & Verbesserungen), diese in einem Textprogramm wie Notizen oder Textedit (auf dem Mac) öffnet und darin nach dem Text „CycleCount“ sucht. Unser iPhone X aus dem Jahr 2017 (gleich zum Verkaufsstart gekauft) kommt auf eine beachtliche Zahl von 728 Ladezyklen.

