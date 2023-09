Das beste Zifferblatt für watchOS 10: So kam Snoopy auf die Apple Watch

„Als wir damit anfingen, Ideen für die Snoopy- und Woodstock-Animationen zu sammeln, konnten wir gar nicht mehr aufhören.“ Diesen Satz glaubt man Gary Butcher, Apple Human Interface Design, sofort. watchOS 10 ist wohl eines der größten Software-Updates seit Jahren. Ein komplett neues Design, ein komplett neues User-Interface. Das soll nicht bedeuten, dass alles perfekt ist – im Gegenteil. Es gibt drei Features, die mich regelrecht zum Verzweifeln bringen.

watchOS 10 ist da – das ist neu

Wenn aber eine Sache mehr als gelungen ist, dann ist es das neue Snoopy-Zifferblatt. Den schwarzweißen Cartoon-Hund werden wohl nur die wenigsten – oder zumindest die älteren – Apple-Watch-Träger noch als Comic kennen, immerhin hatten Charles M. Schultz’ Peanuts ihre Anfänge im Jahr 1950. Trotzdem kennt wohl jeder den Beagle namens Snoopy und seinen besten Freund, den gelben Vogel Woodstock.

Das Besondere an dem Peanuts-Zifferblatt sind die zahlreichen Animationen. Zwar kann man das Zifferblatt nur ohne Komplikationen einrichten, dafür aber in dreizehn verschiedenen Farben, für die sich Apple ganz besondere Namen überlegt hat (wie etwa Hundehütterot oder Woodstockgelb). Je nach Uhrzeit interagieren Snoopy und Woodstock anders mit dem Zifferblatt. Sie rutschen an den Zeigern herunter, laufen von links nach rechts durchs Bild, spielen Basketball, tanzen vor Freude oder spielen Golf. An Ihrem Geburtstag oder an Weihnachten bekommen Sie ein Spezial-Zifferblatt zu sehen. Und wenn Sie nicht auf die Apple Watch schauen, ruht sich Snoopy im abgedunkelten Display auf seiner Hütte aus.

Bis Sie alle Animation gesehen haben, müssen Sie häufig das Handgelenk heben und auf die Uhr schauen: 148 verschiedene Szenen hat sich das Entwickler-Team rund um die Kooperation mit den Peanuts einfallen lassen. Würde man jede einzelne Animation nacheinander ohne Wiederholung sehen, würde dies zwölf Minuten dauern.

Hinter den Kulissen: So aufwendig war das Zifferblatt

Wussten Sie, dass sich Snoopy zu Beginn im Jahr 1950 von späteren Versionen unterscheidet? Anfangs bellte er noch wie ein Hund und ging auf allen Vieren. “Schließlich einigte sich das Team auf ein von den 80er Jahren inspiriertes Design, mit einer kürzeren Nase als Snoopy in den 70er Jahren und einer geraderen als in den 90er Jahren”, erfährt GQ im Interview. “Das sind die Details, über die man sich den Kopf zerbricht, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, die dafür bezahlt werden, Peanuts-Besessene zu sein.”

Sich auf ein Design zu einigen, war dabei noch nicht einmal das Schwierigste. Die nächste Herausforderung bestand für Apple darin, sicherzustellen, dass die Nutzer die erstellten Animationen auch tatsächlich sehen.

“Wenn man sich die Mühe macht, Snoopy so zu skizzieren, dass er mit seinem Fressnapf auf dem Minutenzeiger reitet, dann muss diese rasante Spritztour auch die Möglichkeit haben, mehr als einmal pro Stunde zu erscheinen”, verrät das Creative-Team im Interview. “Deshalb haben die Apple-Ingenieure eine komplette Engine für das Szenenlayout entwickelt, die bestimmte Clips jede Minute um sechs Grad drehen kann, sowie eine Snoopy-“Entscheidungsmaschine”, die den optimalen Zeitpunkt für die Präsentation der Clips ermittelt, ohne dass sich diese zu sehr wiederholen.”

Das gesamte Interview (auf Englisch) können Sie hier nachlesen.

Noch mehr Snoopy bei Apple

“Keine ist wie Marcie” – ab 18. August auf AppleTV+ Apple

Die gemeinsame Geschichte von Snoopy und Apple geht über das Apple-Watch-Zifferblatt hinaus: Im Frühjahr 2021 startete auf AppleTV+ “Die Snoopy Show”, von der es mittlerweile drei Staffeln gibt. Ein Jahr später erschien mit “Snoopy präsentiert: Lucys neue Schule” ein weiterer Ableger aus der Peanuts-Welt. Erst in diesem Sommer – am 18. August 2023 – erschien ein zweiter Film: “Snoopy präsentiert: Keine ist wie Marcie”. Apple hat sich zudem die Rechte an Peanuts-Specials zu Feiertagen wie Halloween, Thanksgiving, Weihnachten, Neujahr oder dem Valentinstag gesichert, die seit Jahrzehnten jeweils zu den Anlässen im US-Fernsehen zu sehen waren.

Ein Zifferblatt wie kaum ein anderes

Mir bereitet das neue Zifferblatt sehr viel Spaß – es ist auf jeden Fall mein Highlight von watchOS 10. Es ist aber nicht nur wegen seiner liebenswerten Charaktere so besonders. Neben Snoopy und Woodstock haben es bisher nur Mickey und Minnie Mouse sowie einige Charaktere aus Pixars Toy Story auf die Apple Watch geschafft. Ich bin gespannt, welcher Kult-Charakter sich als Nächstes einen Ehrenplatz auf Apples Uhr verdient. Vielleicht Super Mario? Oder Garfield?