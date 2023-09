iOS 17: Smarte Einkaufslisten mit Erinnerungen-App erstellen

Auch vor iOS 17 war es in Erinnerungen möglich, Listen mit mehreren Aufgaben zu erstellen und diese somit thematisch zu gruppieren. Ab iOS 17 kann man in der App auf diese Art und Weise Einkaufslisten anlegen. Dafür gibt es eine neue Kategorie „Lebensmittel“.

Als Voraussetzung für die neue Funktion müssen Sie Erinnerungen mit iCloud synchronisieren lassen. Dies erledigen Sie in der Einstellungen-App bei eigenem Apple-ID-Konto im Bereich „iCloud“. Sind die Erinnerungen in iCloud aktiviert, können Sie die neue Liste wie gewohnt erstellen, indem Sie in der App in der rechten unteren Ecke auf die Option „Neue Liste“ tippen.

Ab hier können Sie in Ihre Liste die gewünschten Lebensmittel eintragen, über das Drei-Punkte-Menü in der rechten oberen Ecke können Sie das Icon und die Farbe für die Liste anpassen. Dort erscheint auch eine neue Option für „Listenarten“. Hier wählen Sie „Lebensmittel“.

Der Vorteil von den Einkaufslisten in Erinnerungen ist, dass die Liste die Einkaufspositionen automatisch in die bestimmten Kategorien sortiert, beispielsweise in „Milchprodukte“, „Obst“, „Backartikel“ usw. So irren Sie nicht mehrere Runden durch den Supermarkt, sondern gehen von Abteilung zu Abteilung und arbeiten Ihre Liste ab. Wie eine normale Erinnerung kann man die Einkaufsliste an einen bestimmten Ort anknüpfen, so erscheint sie just in dem Moment, wenn Sie den Supermarkt Ihrer Wahl erreicht haben.

Um Punkte in Erinnerungen abzuhaken, müssen Sie nicht einmal mehr die App öffnen, wenn Sie das Widget auf Ihrem Homescreen haben. Dieses ist nun interaktiv und Sie können Ihre Listen einfach dort abarbeiten.

Selbstredend werden neue Einkaufslisten zusammen mit den restlichen Erinnerungen auf der Apple Watch synchronisiert, Sie können die Liste auf dem iPhone erstellen und direkt vor Ort die einzelnen Punkte auf der Apple Watch abhaken.

