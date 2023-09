iOS 17: Warum Sie Haustieralben in der Fotosammlung noch nicht sehen

iOS 17 ist noch recht frisch, doch die meisten wollen gleich die neuesten Funktionen ausprobieren. Dazu gehören intelligente Alben in der Foto-Mediathek, die sich nun nicht nur auf Menschen, sondern auch auf Haustiere verstehen. Apple hat diese Neuerung wie folgt angekündigt:

Haustiere im Album „Personen“ Einzelne Haustiere werden jetzt im Album „Personen“ angezeigt, genau wie Freunde oder Familienmitglieder. Apple

Doch gleich nach der Veröffentlichung von iOS 17 am Montag, dem 18. September, hat der Entwickler noch eine zusätzliche Erklärung auf seinem Support-Portal veröffentlicht. Das neue Dokument erklärt nicht nur, was denn nun mit den Haustieren aus der Foto-Mediathek passiert ist, sondern auch, wie die Foto-App generell im Hintergrund arbeitet.

Laut diesem Dokument muss das Gerät, worauf sich die Fotos befinden, nach dem Update auf iOS 17 noch zwei zusätzliche Schritte erledigen: die Indexierung der Daten und die Suche von Haustierfotos in diesem Index. Für die Indexierung und Suche muss das jeweilige iPhone oder iPad gesperrt und zum Laden an eine Steckdose angeschlossen sein. Nutzen Sie Ihr iPhone mit dem neuen Betriebssystem intensiv und laden Sie es zwischendurch am Tag, kann es vorkommen, dass eine solche Indexierung mehrere Tage dauern kann, vor allem wenn die Foto-Mediathek groß ist. Auf dem Mac läuft Indexierung und Suche auch beim entsperrten Gerät, die einzige Voraussetzung: Die Foto-App darf nicht benutzt werden.

Lesetipp: „Das erledigt Ihr iPhone in der Nacht“

Das eigene iPhone und iPad zeigt zudem, dass die Indizierung noch läuft. Eine Mitteilung im Album „Personen“ weist darauf hin, dass das iPhone noch dabei ist, die „Personen zu finden“. Wenn das Album „Personen“ in der Foto-App automatisch in das Album „Personen und Haustiere“ umbenannt worden ist, sollte die Indizierung und Suche zu Ende sein und Sie können Ihre Haustiere nun im intelligenten Album sehen.

Aktuell bester Preis: iPhone 15 Pro 128 GB Titan Schwarz