Wichtige Sicherheitsupdates für macOS Ventura und Monterey

Kurz vor dem Erscheinen von macOS Sonoma am nächsten Dienstag gibt es noch ein wichtiges Sicherheitsupdate für macOS Ventura auf die Version 13.6. Laut den Angaben von Apple schließt dieses Update eine Sicherheitslücke im Kernel, eine in der Sicherheitsarchitektur (Security) von macOS und eine in Webkit.

Alle drei Lücken wurden schon nachweislich ausgenützt und von daher sollte man das Update möglichst schnell installieren. Auch für macOS Monterey gibt es ein Sicherheitsupdate auf die Version 12.7, das ebenfalls die kritische Sicherheitslücke im Kernel beseitigt. Auf den Support-Webseiten ist zudem angegeben, dass noch weitere CVE-Einträge (Common Vulnerabilities and Exposures) mit zusätzlichen Informationen folgen werden.

Interessanterweise gibt es auch ein Update für die Beta-Version von macOS Sonoma. Hier hat sich die Versionsnummer nicht geändert und ist immer noch 14.0. Zu diesem liegen keine Informationen vor, vermutlich werden damit aber ebenfalls die kürzlich entdeckten Sicherheitslücken geschlossen.