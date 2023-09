iPhone 15: Feingewebehüllen sind kein Lederersatz – vernichtende Urteile

Dass die neuen Hüllen für iPhones und Magsafe-Wallets aus Apples Feingewebe nicht überzeugen, hatten wir schon im anderen Zusammenhang mit den Kratzern auf den Titan-Oberflächen der iPhone 15 Pro kurz berichtet – The Verge urteilte aufgrund eigener Erfahrungen bereits, dass diese “wirklich schlecht“ in Bezug auf ihre Materialbeschaffenheit seien.

Apple Insider hat dies selbst überprüft und kam zu einem ähnlichen Urteil: “Nicht der Lederersatz, den wir uns erhofft hatten“, heißt es gleich in der Überschrift. Die als von Apple so gedachte umweltfreundliche Alternative zu Leder sei “in vielerlei Hinsicht unzureichend” – Apple Insider kann diese „nicht empfehlen“.

“Tausende von Teststunden“ – behauptet Apple

Die neuen Feingewebehüllen von Apple sind in den sind in fünf Farben Schwarz, Taupe, Maulbeere, Evergreen und Pacific Blue erhältlich. Sie bestehen aus einem dichten Mikrogewebe, das sich Apple zufolge “wie Wildleder” anfühlt. Es soll “Tausende von Teststunden” durchlaufen haben, um ein zuverlässiger Schutz für das das iPhone 15 zu sein. Dafür ist es in allen vier Größen für Apples neueste iPhone-Modellreihe erhältlich.

Apple Insider hat nach eigener Auskunft alle fünf Farbvarianten der 69 Euro kostenden Hüllen auf einem iPhone 15 Pro Max getestet.

Die Feingewebehüllen fühlen sich “sehr weich“ an

Demnach fühlt sich das Feingewebe-Material, das die Rückseite des Gehäuses bedeckt, „sehr weich an“ und gebe ein wenig nach. Dies vermittle dem User „ein angenehmes Gefühl“. Das Material bedecke nicht die Seiten, sondern gehe da zu Kunststoff über, welcher leicht strukturiert sei und das Feingewebe-Material nachahme. Dabei würden sie zusätzlichen Halt geben, ohne dass die Hülle insgesamt zu dick werde. Auch die Innenseite ist mit Feingewebe-Material ausgekleidet.

Offenbar gute Wasserbeständigkeit

Im Test von Apple Insider stellte sich heraus, dass die Wasserbeständigkeit des neuen Materials gut ist – obwohl es sich vollzusaugen scheint, trocknete es demnach nach etwa 40 Minuten, ohne dass es zu Beeinträchtigungen kommt. Dabei ist vorausgesetzt, dass das Wasser sauber ist und nichts enthält, was das Gehäuse verschmutzen könnte.

Ausführlich beschreibt Apple Insider weitere interessante Details der neuen Feingewebehüllen von Apple für die iPhones 15 und Wallets. Unklar ist zunächst, wie diese Hülle aufgrund der Erfahrungen im Test auf Dauer halten wird. Das Feingewebe sei so dünn, dass Apple die Rückseite der Hülle mit einer Schicht Memory-Schaumstoff auspolstern musste, um ihr etwas Weichheit und Dicke zu verleihen. Dieser Schaumstoff weise jedoch leicht Dellen auf.

Neben der Anfälligkeit für Kratzer gebe es noch ein Fusselproblem: Kleine Fussel bleiben demnach am Feingewebe-Material hängen und lassen sich nicht so leicht abbürsten. Auch Flecken stellen sich im Unterschied zu Leder als Problem dar: Das kunststoffähnliche Gewebe färbe leicht ab.

Aktuell keine Kaufempfehlung

Nach diesen Erfahrungen will Apple Insider derzeit keine Kaufempfehlung für die Feingewebe-iPhone-Hüllen von Apple aussprechen: Man hoffte, damit „eine neue hochwertige Alternative zu sehen, die noch strapazierfähiger ist und sich genauso gut anfühlt.“ Bekommen habe man es nicht. Sondern stattdessen ”ein billiges Plastikgehäuse mit einer hauchdünnen Schicht des von Apple entwickelten Feingewebe-Materials auf der Rückseite, das nicht besonders gut ist, um es aufzuwerten.”

Das ist ein klares Urteil gegen einen Kauf – wir sind gespannt darauf, demnächst von unseren eigenen Erfahrungen davon zu berichten. Ob die Clear Cases von Apple für die iPhone 15 für immerhin auch 59 Euro hochwertiger sind, wird sich ebenfalls noch herausstellen müssen.