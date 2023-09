Apples Poliertuch für das iPhone 15 jetzt günstig bei Amazon

Das iPhone 15 Pro (Max) mit seinem Titanrahmen ist offenbar noch anfälliger für Fingerabdrücke und ähnliche Fettflecken wie die Vorgänger mit Edelstahlrahmen – sogar von Verfärbungen ist die Rede, die sich jedoch gut wegwischen lassen. Wenn man das richtige Tuch hat.

Apple Poliertuch bei Amazon mit 18 Prozent Rabatt

Und da wird man bei Apple fündig, das Poliertuch, das der Hersteller selbst für 25 Euro verkauft, ist bei Amazon derzeit um 18 Prozent reduziert im Angebot, für 20,60 Euro. Konzipiert hatte Apple das Poliertuch als Begleiter für die Macbooks Pro, die im Herbst 2021 mit den Prozessoren M1 Pro und M1 Max herausgekommen waren. Das Tuch aus “weichem, abriebfesten Material” sollte die Schmuckstücke sauberhalten, ohne die sensible Nanobeschichtung zu zerkratzen.

So liegt das Tuch schon länger dem Pro Display XDR bei, als eigenes Zubehör liefert es Apple seit Anfang 2022 aus. Kompatibel ist es laut Apple zu praktisch allen seinen Produkten, wir würden auch darauf wetten, dass man Smartphones, Tablets, Notebooks und Monitore anderer Hersteller reinigen kann. Aber insbesondere Apple-Fans schätzen das Design des quadratischen Tuches, mit dem Logo des Herstellers in einer Ecke. Unter 20 Euro hat es das Tuch bei Amazon auch schon mal gegeben, so hoffen wir auf noch bessere Angebote zum zweiten Prime Day im Oktober.

