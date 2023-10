Warum das iPhone 15 und die Apple Watch 9 so wichtig für die Vision Pro sind

Seit der WWDC 2023 ist es recht ruhig um die Apple Vision Pro (alle Infos) geworden. Der Hype ist etwas abgeklungen, was verschiedene Gründe haben kann. Zum einen hat der Preis von 3.500 US-Dollar wohl vielen Interessierten einen Dämpfer verpasst. Zum anderen liegt der Release-Termin erst im nächsten Jahr und zudem vorerst nur in den USA.

Bisher kann wohl noch niemand sagen, ob die Vision Pro ein Erfolg wird. Doch Apple hat auf seinem iPhone-15-Event gleich mehrere Features auf seinem iPhone 15 Pro (im Test) und der Apple Watch Series 9 vorgestellt, die für die Brille sehr wichtig sein werden.

iPhone 15 Pro mit Spatial Video

In der Vision Pro stecken jede Menge Kameras, mit denen der Träger räumliche Videos aufnehmen kann. In Apples Werbespot präsentierte Apple einen Familienvater, der die Vision Pro trägt und damit seine Kinder filmt.

Selbst Apples Display in der Brille, welches die Augen des Trägers anzeigt, konnte nicht verhindern, dass dieses Szenario durchaus etwas Trauriges hatte. Im Internet machten sich sogar viele Nutzer darüber lustig und behaupteten, dass die Netflix-Serie „Black Mirror“ nun Realität geworden wäre.

Apple iPhone 15 Pro (128GB) Preis beim Test: $999 Aktuell bester Preis:

So cool Spatial Video auch sein mag – wird man in Zukunft die Geburtstage seiner Kinder nur noch durch die Vision Pro erleben, um sich später daran erinnern zu können? Wohl kaum. Doch als Apple die Brille vorstellte, war das iPhone-15-Event noch in weiter Ferne. Apple hatte zu diesem Zeitpunkt noch keine Möglichkeit, andere Aufnahme-Optionen zu zeigen. Doch dies sollte sich mit der iPhone-15-Vorrstellung ändern.

Denn die Pro-Modelle sind in der Lage, eben diese räumlichen Videos nativ aufzunehmen. Dabei kombiniert das iPhone Videos der Haupt- und Ultraweitwinkelkamera. Während es seltsam klingt, Videos mit einer Brille aufzunehmen, hat sich das iPhone zu einem beliebten Kamera-Ersatz gemausert. Doch nicht nur das: Apple ermöglicht auf diese Weise tausenden Nutzern, Spatial Videos aufzunehmen – auch wenn sich wahrscheinlich nur ein Bruchteil davon die Vision Pro kaufen wird.

Apple Watch 9 & Ultra 2 mit „neuer“ Bedienung

Die Apple Watch Series 9 (alle Infos) sowie die zweite Generation der Apple Watch Ultra (alle Infos) bringen ein neues Feature mit. Träger der Uhren können diese jetzt mit nur einer Hand bedienen. Apple beschreibt das wie folgt:

„Eine magische neue Art, deine Watch zu benutzen, ohne sie zu berühren. Mit Gesten kannst du die Apple Watch noch einfacher nutzen – besonders wenn du gerade keine Hand frei hast. Tippe einfach Zeigefinger und Daumen zweimal zusammen, um einen Anruf anzu­nehmen, eine Mitteilung zu öffnen, Musik abzuspielen oder zu stoppen und mehr.” Apple

Apple Watch Series 9 (41mm) in Mitternacht bei Amazon kaufen

Apple Watch Series 9 (45mm) in Mitternacht bei Amazon kaufen

Diese „magische neue Art“ mag zwar wie Magie wirken, neu ist sie aber nicht gerade. Auch auf älteren Modellen kann man über die Bedienungshilfen dieses Feature bereits nutzen.

Wir konnten das Feature noch nicht selbst testen, doch wird Apple viel verbessert haben müssen, um es als neues Feature der Series 9 verkaufen zu können, funktioniert das alte Bedienungshilfen-Feature nämlich nicht gerade perfekt.

Abgesehen davon stellt sich natürlich die Frage, warum Apple dieses Feature als wichtig genug einstuft, um es so in den Fokus zu rücken. Klar gibt es Situationen, in denen es hilfreich sein kann, die Uhr mit nur einer Hand bedienen zu können: Beim Tragen von Einkaufstüten oder beim Gassigehen zum Beispiel. Doch ist das ein Feature, wofür sich ein Upgrade lohnt? Wohl kaum.

Das weiß auch Apple. Es geht wohl vielmehr darum, bereits jetzt ein Feature einzuführen, welches für die Vision Pro in Zukunft wichtig sein wird. Ist Ihnen aufgefallen, dass die einhändige Bedienung der Uhr große Ähnlichkeit zur Bedienung der Vision Pro hat?

Im Gegensatz zu anderen Herstellern setzt Apple bei seiner Brille auf eine Bedienung ohne zusätzliche Peripherie. Alles, was man benötigt, sind die eigenen Finger, mit denen man in der Luft ins Leere tippt und spreizt, um sich durch die digitalen Inhalte zu bedienen. Dies soll nicht bedeuten, dass nur Besitzer einer Apple Watch Series 9 oder Apple Watch Ultra 2 die Vision Pro bedienen können, doch wer diese Modelle besitzt, wird einen kleinen, aber feinen Vorteil haben.

Aktuell bester Preis: Apple Watch Series 9