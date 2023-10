Zens Magsafe+Watch im Test: 4-in-1 Ladestation mit Zertifikat

Das Spiel von matten und hochglänzenden Oberflächen wirkt auf den ersten Blick sehr edel bei der Magsafe+Watch 4-in-1 Ladestation (ZEDC22B) von Zens. Das Magsafe-iPhone (ab Reiehe 12) findet Platz auf der höchsten Position und lädt dort laut Hersteller mit vollen 15 W auf – die „Made for Magsafe“ Zertifizierung macht es möglich. Eine weitere „Made for Apple Watch“ Zertifizierung gibt es ebenso wie die Kompatibilität zum Qi-Ladestandard für den Ladeplatz von Kopfhörer-Ladeboxen auf der Bodenplatte.

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro kompakte Stellfläche

gute Verarbeitung

volle Magsafe-Ladegeschwindigkeit

USB-C Netzteil im Lieferumfang Kontra USB-C-Anschluss lädt kein iPad Pro

1-m-Ladekabel zu kurz für eine Ladestation Fazit Die MagSafe+Watch 4-in-1 Ladestation sieht schick aus und macht ihre Sache in der Praxis gut. Die volle Ladegeschwindigkeit der Apple Watch Modelle 7 und jünger hätten wir erwartet, vor allem zu dem Preis. So erreicht es zumindest fast die Ladegeschwindigkeit des Originalladekabels der Apple Watch 6.



Der seitliche USB-C-Ausgang ist ein schönes Gimmick, ebenso der zusätzliche USB-A-Ladeanschluss am Netzteil. Wer eine platzsparende Ladestation für alle drei mobilen Apple-Devices sucht, ist hier gut aufgehoben und bekommt neben drei Jahren Garantie auch hohe Ladegeschwindigkeit und Kompatibilität.

Auf den ersten Blick versteht man nicht, warum Zens seine neue Ladestation als 4-in-1 bezeichnet, sieht man doch nur drei Ladeplätze. Das Geheimnis verbirgt sich im seitlichen USB-C-Anschluss, der 18 Watt Leistung zur Verfügung stellt, was auch für das Aufladen eines iPads reicht. Wir haben das mit einem iPad der neunten Generation erfolgreich getestet, ein iPad Pro hingegen können wir hier nicht aufladen.

Die 15 Watt der Magsafe-Ladestation verspricht maximale Ladeleistung und volle Kompatibilität. Wir haben es mit einem iPhone 13 ausprobiert und es auf dem in der Neigung verstellbaren Platz positioniert. Innerhalb von 30 Minuten hat das iPhone um 31 Prozentpunkte aufgeladen. Damit gehört das ZEDC22B zu den schnellsten bisher getesteten Ladestationen.

Einen weiteren Rekord können wir von dem Ladeplatz für die Apple Watch allerdings nicht verkünden. Mit 30 Prozent erreicht das ZEDC22B das Niveau der Apple Watch Series 6. Die Wärmeentwicklung ist nicht so stark, das ist positiv. Im Lieferumfang ist neben der Ladestation ein Dual USB-C/USB-A-Netzteil mit 45 Watt sowie ein kurzes Ladekabel mit einem Meter Länge enthalten. Die Ladestation gibt es sowohl in Schwarz als auch in Weiß.