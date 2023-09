Apple verteidigt Google vor Gericht: “Es gibt keine Alternative”

Das Justizministerium der USA führt gerade ein Kartellverfahren gegen Google in Bezug auf Marktdominanz bei den Suchmaschinen. Der Prozess zieht sich seit 2020, der Vorwurf des Ministeriums – Google hat sich seine Marktdominanz teils mit unlauteren Mitteln gesichert.

Gestern stand Apple in Mittelpunkt der Verhandlung: Das Unternehmen hat mit Google seit 2002 einen Vertrag, der der Suchmaschine die Standard-Position unter Einstellungen bei macOS und iOS sichert und so zu größeren Marktanteilen verhilft, da nur wenige Anwender und Anwenderinnen die Standard-Einstellungen bei den Suchmaschinen-Optionen in Safari ändern.

Wo Apple und Google kooperieren

Im öffentlichen Teil der Sitzung musste Apples Senior Vice President Services Eddy Cue darüber aussagen, warum Apple Google als Standardsuchmaschine für Safari vorsieht, und wie genau der Vertrag aussieht, den die beiden Unternehmen hierzu abgeschlossen haben.

2016 hat Apple mit Eddy Cue als Verhandlungsleiter das Agreement mit Google neu verhandelt, für Googles war Sundar Pichai zuständig. Apple wollte für die Standardeinstellungen unter iOS einen höheren prozentualen Beitrag anteilig an jedem iOS-Nutzer oder der iOS-Nutzerin, als dies der ursprüngliche Vertrag von 2002 vorgesehen hat. Pichai wollte den Status Quo beibehalten. Letztendlich haben sich die beiden Unternehmen auf einen Kompromiss geeinigt, die Details dazu hat Cue jedoch erst hinter geschlossenen Türen verraten.

Apple hält Google für alternativlos

Auf eine Frage der Anklageseite antwortete Cue, dass zu dem Zeitpunkt der Verhandlungen keine “vernünftige Alternative zu Google” gab. Beide Unternehmen waren an einem neuen Abschluss interessiert. Apple hatte dabei keine Absichten, auf eine andere Suchmaschine umzusteigen oder eine eigene zu entwickelt.

Gerüchte zu einer Apple eigenen Suchmaschine kursieren jedoch seit mindestens 2015: Damals hat Apple seinen eigenen Web-Crawler geschaltet, um Siri bei der Suche nach Webinhalten zu helfen. Seitdem gibt es immer wieder Berichte, dass Apple ein eigenes Projekt für die Websuche unterhält.

Die Anklageseite hat Cue mit Mails und Slides aus Präsentationen konfrontiert, worin er persönlich und weitere Apple-Mitarbeiter Googles Datenschutzrichtlinien kritisierten. “Wir haben immer gedacht, dass wir einen besseren Datenschutz als Google haben”, so Cue zu den Vorwürfen. Eine Voraussetzung in dem Vertrag zwischen Google und Apple sei zudem, dass Google die Suche für die Apple-Nutzer ohne Einloggen erlaubt. Ohne ein eingeloggtes Konto fällt Google schwerer, die Nutzer und Nutzerinnen nachzuverfolgen, erklärte Cue weiter.

Bei den weiteren Befragungen hat Cue die Benutzerfreundlichkeit von Safari hervorgehoben. Die Idee, die Adresszeile für die URLs und die Suchleiste miteinander zu verbinden, habe das Sucherlebnis nachhaltig bei allen Browsern verändert: Vorher musste man noch zu einem Suchmaschinen-Anbieter wechseln und erst dort suchen. Diesen zusätzlichen Klick spart Safari seit 2003.