Parallels und UTM im Vergleichstest: Wer bringt Windows 11 besser auf den Mac?

Müssen Sie gelegentlich Windows-Apps wie Microsoft Project oder eine Branchensoftware nutzen? Dafür gibt es für Mac-Anwender eine tolle Lösung. Mit einer sogenannten Virtualisierungssoftware kann man Windows wie eine zusätzliche App installieren und Project oder ArcGIS läuft dann problemlos auf Ihrem Macbook Air. Aktuell dafür zwei Lösungen besonders oft empfohlen: UTM und Parallels Desktop.

Über Parallels berichten wir bereits seit Jahren; die Virtualisierungssoftware ermöglicht die Nutzung von Windows 11 auch auf ARM-Macs und bietet gute Leistung und Bedienkomfort. Die gerade aktualisierte Version 19 wird von uns uneingeschränkt empfohlen – mit einem Preis von knapp 100 Euro ist das Tool von Alludo aber kein Schnäppchen. Mit der Lösung UTM gibt es zudem eine interessante Alternative, die ebenfalls Windows virtualisieren und nutzbar machen kann. Eine kostenlose Version steht über die Homepage zur Verfügung, im App Store kostet die App 10 Euro.

Wir haben uns die beiden Lösungen näher angesehen und wollen klären, ob Parallels seinen Preis wert ist.

Installation von Windows

Die Unterschiede zwischen den beiden Lösungen zeigen sich schon bei der ersten Inbetriebnahme einer virtuellen Maschine mit Windows 11: Wie erwartet, überzeugt Parallels durch Komfort: Schritt-für-Schritt wird man durch Download und Installation von Windows 11 geführt. Bei einem Mac mit M1- oder M2-CPU wird eine aktuelle Version von Windows 11 für ARM-CPUs installiert, nach der Installation gibt Parallels Hinweise zum Kauf einer Lizenz. Das ist auch für Einsteiger gut durchführbar. Außerdem werden unter Windows automatisch spezielle Treiber installiert, die das Windows-System besser mit dem Mac interagieren lassen.

Die Installation von Windows ist einfach. IDG

Auch bei UTM ist die Erstellung einer neuen virtuellen Maschine kein Hexenwerk, aber deutlich aufwendiger. Über eine sogenannte Galerie kann man aus mehreren Windows-Betriebssystemen auswählen, für die Installation einer Windows-Version empfiehlt UTM aber ein Spezialtool namens Crystal Fetch. Dieses Tool ermöglicht den einfachen Download einer aktuellen Windows-11-Installationsdatei und ist sehr zu empfehlen, so kann man gezielt ein für Intel- oder ARM-Macs passendes System auswählen.

Die Installation selbst ist etwas weniger komfortabel als bei Parallels, gibt aber keine Rätsel auf. Man muss nur die Datei auswählen und kann Windows recht einfach installieren. Etwas umständlich: Für die problemlose Nutzung der virtuellen Tools müssen unter Windows spezielle Treiber installiert werden, SPICE genannt. Diese werden nach der Installation als zusätzliches Volume eingeblendet und müssen manuell installiert werden. Auch bei der Konfiguration und Registrierung der Maschine bleibt der Nutzer stärker sich selbst überlassen – und die recht unübersichtliche Oberfläche der Anwendung macht es dem Einsteiger nicht gerade einfach. UTM geht offensichtlich davon aus, dass der Nutzer Vorwissen besitzt.

Note UTM: 3

Note Parallels: 1

Performance

Wie gut läuft Windows aber unter UTM und Parallels? Was man beim Thema Performance einer virtuellen Windows-Umgebung wissen muss: Die CPU-Leistung ist bei beiden Lösungen hervorragend, das virtuelle System kann die CPU des Macs „mitnutzen“. Anders sieht es bei der Grafikleistung aus: hier gibt es öfter starke Performanceeinbußen. Um die Leistung von UTM und Parallels zu vergleichen, haben wir deshalb eine Reihe an Performance-Tests durchgeführt. Bei der CPU-Leistung gibt es – wenig überraschend – kaum Unterschiede, auch bei Browser-Tests (die vor allem die CPU-Leistung testen) ähneln sich die Ergebnisse.

Große Unterschiede zeigen sich beim Test der Grafik-Performance: Um die 3D-Leistung zu testen, nutzen wir bei Virtualisierungslösungen sehr alte Grafik-Benchmarks – unter anderem Unigine Heaven, Geekbench und 3DMark 2011. 3D Mark 2011 und Geekbench stürzen allerdings bei allen Lösungen auf ARM-Macs ab. Schade: Auf Intel-Macs war die Grafikleistung deutlich besser, hier zeige sich aber deutlich Nachteile der ARM-Version von Windows.

Unter Parallels läuft aber zumindest der Benchmark Unigine Heaven ohne Probleme, weshalb wir hier Parallels zum Sieger erklären. Offensichtlich hat UTM größere Kompatibilitätsprobleme mit seiner virtuellen Grafikkarte, die eigentlich sogar Direct X 12 unterstützen soll; Parallels ist hier eine bessere Abstimmung gelungen. Wie Parallels uns erklärte, achtet die Firma stark auf Kompatibilität und passt auch die Grafik speziell an gängige Programme und Spiele an. So verspricht Parallels bei der neuen Version etwa Kompatibilität mit Apps wie ArcGIS CityEngine 2023, Vectorworks Vision 2023, VariCAD und ArcGIS Pro – ein hoher Aufwand, der sich aber wohl auszahlt.

Während die Virtualisierung der CPU beiden Probanden gleich gut gelingt, gibt es bei der Virtualisierung weiterer Komponenten große Unterschiede. USB-Controller, Grafikkarte und SSD müssen schließlich ebenfalls nachgebildet werden, was vor allem bei der Grafikkarte nur mit Einschränkungen gelingt. Parallels hat nach unserem Eindruck hier einen guten Vorsprung.

Ein Vorteil von Parallels: Über Profile (etwa für Gaming und Büro) kann man die Leistung der virtuellen Maschine individuell anpassen. Will man nämlich parallel mit Windows- und Mac-Apps arbeiten, sollte man der virtuellen Windows-Version nicht zu viel Leistung zuweisen, um die Mac-Anwendungen nicht zu stark auszubremsen. Das ist zwar auch bei UTM möglich, aber deutlich komplizierter.

UTM Parallels Geekbench 6 Single 2.092 1.930 Geekbench 6 Multi 5.422 5.562 Jetstream 229.898 233,63 Speedometer 262 311 Unigine n.v. 73,8/1.859

Note UTM: 2

Note Parallels: 1

Integration in macOS

Ein wichtiges Alltagsproblem ist der Datentausch zwischen virtueller Umgebung und Gastbetriebssystem – das verbessert nicht nur den Bedienkomfort, sondern kann im Alltag viel Zeit sparen. Typische Probleme: Wie bringe ich das erstellte Dokument auf den Mac oder übertrage einen Text zwischen Mac und PC?

Hier bietet Parallels wieder den besseren Ansatz. So ist auch unter macOS das direkte Öffnen von Dateien mit einer (virtuellen) PC-App möglich, ebenso die Nutzung von Mac-Funktionen unter Windows. Die neueste Version von Parallels 19 unterstützt sogar erstmals die Nutzung von Touch-ID für das Entsperren eines Windows-Systems. Im Unterschied zu UTM kann Parallels außerdem per IPP-Protokoll auf einen an den Mac angeschlossenen Drucker zugreifen – was uns mit UTM nicht gelang. Programmierer erhalten bei den teureren Versionen von Parallels außerdem einige Integrationsfunktionen für VS Code, Vagrant, Packer, Docker und Minikube.

Parallels hilft auch bei der Registrierung der Windows-Kopie. IDG

Hier kann UTM mit Parallels nicht mithalten. Es gibt zwar Funktionen für die Freigabe von Ordnern und auch das Teilen der Zwischenablage wird ermöglicht. Die Konfiguration dieser Freigabe-Funktion ist aber recht kompliziert, auch Drag-and-Drop wird nicht unterstützt.

Schade ist ein weiteres Manko: Parallels bietet die Option, eine virtuelle Maschine anzuhalten; man kann so in wenigen Sekunden eine Arbeitsumgebung „einfrieren“ und wieder starten. UTM bietet diese „Suspend“-Funktion offenbar nur, wenn die Grafikbeschleunigung deaktiviert ist. Will man die volle Grafikleistung nutzen, muss man die Maschine deshalb ständig herunterfahren und neu starten, was recht lästig ist.

Note UTM: 4

Note Parallels: 1

Unterstützung anderer Systeme

Eine große Stärke hat UTM vorzuweisen: Die Lösung kann nicht nur Betriebssysteme virtualisieren, sondern auch emulieren. Während bei einer Virtualisierung direkt auf die CPU zugegriffen wird, kann bei einer Emulierung auch die CPU in Software nachgebildet werden. Dies bietet nur UTM und kann so sogar Betriebssysteme unterstützen, die einen Intel-Chip voraussetzen. Neben Systemen wie Windows 7 und Windows XP kann die Software sogar macOS 9 und weitere Systeme auf den Mac bringen.

Allerdings gibt es hier einen Haken: Die Systeme werden durch die lahme Software-CPU stark ausgebremst und laufen auch auf einem schnellen ARM-Mac nur sehr langsam. Wollen Sie aber gelegentlich eine bestimmte alte Software unter macOS 9 oder XP nutzen, liefert nur UTM die Möglichkeit dazu. Parallels unterstützt auf ARM-Macs nur ARM-Betriebssysteme, was auch für die ebenfalls unterstützen Linux- und macOS-Systeme gilt.

Ungewöhnlich: Sogar eine iOS-Version von UTM ist verfügbar, die über sogenanntes Sideloading auf ein iPad oder iPhone gelangt. Das ist aber eher für Entwickler und Profis zu empfehlen, denn die Performance ist mäßig und die Nutzung eines Desktop-Systems per Touch-Screen nicht ideal.

Note UTM: 1

Note Parallels: 3

Bei der Installation von einigen Systemen über die Galerie erhält man nur Tipps zur Beschaffung der Installations-Datei. IDG

Tauglichkeit für Unternehmen und unerfahrene Anwender

Größte Schwäche von UTM ist aber die Tauglichkeit für unerfahrene Anwender. Privatanwendern und auch Firmen kann man UTM nach meiner Einschätzung nur sehr begrenzt empfehlen. Der Einstieg in die Nutzung ist bei UTM ungleich komplizierter, auch die nur englischsprachig vorliegende Dokumentation ist eventuell eine Hürde. Für die Konfiguration bestimmter Funktionen ist Vorwissen erforderlich, so fiel in unserem Test etwa plötzlich die Verbindung ins Internet aus. Beheben ließ sich dies durch eine simple Änderung der Netzwerk-Konfiguration, unerfahrene Anwender wären aber überfordert gewesen.

Gerade für Firmen bietet Parallels dagegen umfangreiche Verwaltungsfunktionen, unter anderem für die firmenweite Installation, Registrierung und die Verwaltung. Ein weiterer Pluspunkt: Windows 11 wird von Parallels offiziell unterstützt, bei UTM erfolgt die Nutzung auf eigene Gefahr. Das könnte für manche Firmen bereits ein Ausschlussgrund sein.

Note UTM: 4

Note Parallels: 1

Gesamtnote: UTM: 2,8 befriedigend Parallels: 1,4 sehr gut

Fazit

Parallels ist nach unserer Meinung die alltagstauglichere Lösung, für UTM spricht vor allem der niedrige Preis. Die CPU-Performance ist hervorragend und erfahrene Anwender erhalten zahllose Funktionen. Die Unterstützung von iOS und Nicht-ARM-Systemen ist, nüchtern betrachtet, allerdings nur von begrenztem Nutzwert.

Für den beruflichen Anwender, der auf eine funktionierende Windows-Umgebung angewiesen ist, empfehlen wir Parallels. Bei UTM kann es im Alltag schnell zu Problemen kommen, die man nur mit Vorwissen lösen kann. Völlig kostenlos ist außerdem auch UTM nicht, kommt man doch auch bei dieser Lösung meist nicht darum herum, eine Lizenz von Windows 11 zu erwerben.

