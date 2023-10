Aleck Punks im Test – Leichte Lautsprecher für den Fahrrad- oder Skihelm

Auf einen Blick Pro Leichtgewichtig

gut am Helmgurt montierbar

ordentlicher Klang

Hervorragende Unterdrückung von Windgeräuschen Kontra App lässt Fragen offen

die richtige Bedienung muss gut gelernt sein Fazit Pendler bekommen eine weitgehend sichere Möglichkeit, bei Radeln durch die Stadt Musik zu hören oder zu telefonieren. Interessanter sind die Punks für Freizeitsportler, die in der Gruppe unterwegs sind und in Kontakt bleiben möchten, ohne zum Smartphone oder der Smartwatch greifen zu müssen.

Kopfhörer sind im Straßenverkehr nicht grundsätzlich verboten, das Gehör darf durch sie aber nicht beeinträchtigt werden, so steht es im §23, Absatz 1 der Straßenverkehrsordnung. Was „nicht beeinträchtigt“ genau bedeutet, steht da nicht.

Airpods Pro und andere In-Ear-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung fallen aber sicher darunter, wenn man sie nicht gerade im Transparenzmouds verwendet. Aber dann sind beinahe witzlos.

Wer beim sportlichen Radeln gerne motivierende Musik hört oder auf dem Weg in die Arbeit die Morgensendung im Radio verfolgt, findet in den Punks des Herstellers Aleck eine Lösung, welche die Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr nicht wesentlich beeinträchtigt und daher erlaubt ist.

Noch interessanter sind die leichten Lautsprecher aber für Sportler, die gerne in der Gruppe auf dem Trail oder der Skipiste unterwegs sind. Hier hat das nach Alexander Graham Bell benannte Unternehmen Aleck auch seine Wurzeln, mit dem drahtlosen Helm-Kommunikator Aleck 006.

Lautsprecher, keine Kopfhörer

Die Aleck Punks sind im Prinzip ein Paar kleiner Bluetooth-Lautsprecher, die man in den Gurt des Helms einspannt, rechts und links. Das geht recht leicht vonstatten, die quaderförmigen Kopfhörer halten recht stabil darin und sind mit jeweils 14 Gramm so leicht, dass man kaum bemerkt, sie montiert zu haben.

Bei der Klangqualität muss ich natürlich meine Hi-Fi-Ansprüche etwas zurückschrauben. Immerhin ist der Sound recht ordentlich, unterwegs soll er auch nicht die gesamte Aufmerksamkeit fordern, sondern allenfalls eine unterhaltsame Begleitung sein. Die Equalizer-Presets in der Aleck-App für verschiedene Musikstile sind daher ein wenig überflüssig, so genau kann und will ich nicht hinhören, welches jetzt das Beste für die bevorzugte Musik ist.

Generell höre ich im Test lieber nicht so laut Musik, etwa ein Drittel Lautstärke reicht vollkommen, um zu genießen – ohne dabei maßgeblich abgelenkt zu werden. Gleichwohl entscheide ich mich dafür, nach dem Test die Punks wieder abzunehmen – im Straßenverkehr ist jede Ablenkung gefährlich und bei meinen Touren ins westliche Umland Münchens lausche ich lieber den Klängen der Natur, wenn der Fahrtwind nicht pfeift.

Exzellenter Kommunikator

Der Fahrtwind ist indes ein guter Prüfstein für die Qualität der Mikrofone, von denen der Hersteller behauptet, sie würden für eine gute Gesprächsqualität Windgeräusche per Algorithmus unterdrücken.

Also rufe ich daheim an und rolle erst langsam und dann immer schneller die 50 Höhenmeter herunter, die ich eben hoch gestrampelt bin. Am Telefon daheim bin ich gut zu verstehen, kein Unterschied zu anderen Methoden der Telefonie zu hören.

Je schneller ich bin und je lauter mir der Fahrtwind in den Ohren pfeift, umso schlechter höre ich – am anderen Ende der Leitung ist nur zu bemerken, dass ich offenbar lauter spreche, Störgeräusche gibt es keine. Windtest bestanden.

Die Bedienung der Punks muss man erst erlernen. Druck auf den Knopf auf den rechten Lautsprecher bedeutet Start und Stopp, doppelt und dreifach gedrückt geht es in der Wiedergabeliste eins vor oder zurück. Ein langer Druck rechts ruft Siri auf dem iPhone auf – oder den Google Assistant auf einem Android-Smartphone. Ein wenig kniffliger ist die Lautstärkensteuerung mit Druck und Mehrfachdruck auf den linken Punk – auf Anhieb gelingt es mir nur, den Ton leiser zu stellen.

Der Hersteller verspricht eine Akkulaufzeit von zwölf Stunden – das kann ich nicht reproduzieren. Das liegt nicht zuletzt an einer verwirrenden Anzeige der Ladung in der App – mal steht einer der Lautsprecher auf 0 Prozent, während aber beide noch klaren Sound liefern. Ein andermal rührt sich nur noch der eine, während die App die Ladung mit 0 Prozent bei diesem angibt und 90 Prozent bei dem anderen, stummen Lautsprecher.

Und schon nach kurzer Zeit am Ladegerät sind beide angeblich wieder voll aufgeladen. Ein Ladegerät ist im Lieferumfang nicht dabei, dafür aber ein kurzes Kabel mit USB-A an einem Ende und einer Y-Verzweigung mit zwei USB-C-Steckern am anderen – so lädt man beide Lautsprecher gleichzeitig auf.

Gruppen immer miteinander verbunden

Die Punks und ihre App können aber noch ein wenig mehr – Gruppenkommunikation. Dazu muss man der App zunächst großzügig Rechte einräumen, etwa Nutzung des Mikrofons, Ortsbestimmung auch im Hintergrund und Zustellen von Benachrichtigungen. Nutzt man sie nur allein als Bluetooth-Lautsprecher, kann man darauf verzichten.

Die Gruppenkommunikation in der App, weitgehend nutzbar mit den Druckknöpfen auf den Punks Macwelt

So aber können sich mehrere Punks-Nutzer und -Nutzerinnen während der Fahrt unterhalten. Das gibt bei Touren gewisse Sicherheit, wenn Einzelne aus Sicht- und Hörweite der Gruppe geraten. Mit den Punks haben Sie einen Kommunikator am Helm und gehen nicht verloren, solange es ein Mobilfunknetz gibt.

Die Punks kennen dabei zwei Modi, PTT und Party. Im ersteren „Push-to-talk“-Modus kann immer nur einer sprechen oder eine Sprachnachricht erstellen, die an die anderen Teilnehmer des Calls gehen. Im Party-Modus kann jeder sprechen, der sich mit einem Druck auf den linken Lautsprecher laut geschaltet hat – und alle hören zu.

Es gibt eine leichte Verzögerung, die wir aber nur bei unserem Trockentest auf der Terrasse erkennen, draußen auf der Tour spielen die wenigen hundert Millisekunden, die das Signal über das Internet gehen muss, keine Rolle.

An welche Art von Helm man die Punks schnallt, ist im Übrigen egal, Hauptsache, die Riemen sind nicht zu breit. So gehen also auch Skihelme oder solche, die man beim Skaten trägt.

Fazit

Mich persönlich überzeugen die Aleck Punks wenig – im Straßenverkehr orientiere ich mich so stark mit dem Gehör, dass jede Musik, mag sie noch so leise sein, dabei stört. Und bei meinen Freizeitfahrten sind mir die Geräusche der Natur meist wichtiger. Und so weit fahre ich meiner Begleitung auch nicht davon, dass ich sie nicht mehr sehen und hören kann.

Wem aber Musik oder Information beim Pendeln fehlt oder wer in einer größeren Gruppe unterwegs ist, findet in den Punks eine adäquate Lösung, welche die Sicherheit nicht wesentlich reduziert, aber gerade im Gelände die der Gruppe durch (fast) handfreie Kommunikation erhöht. Zumal der Preis eines Doppelpacks von 280 Euro etwas unter dem von zwei Einzelpacks à 150 Euro liegt.