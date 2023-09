iPhone 16 mit “neuem” A18-Chip – Apple ändert Strategie

Bei der iPhone-15-Vorstellung Mitte September überraschte uns Apple mit neuem Chip-Namen. Statt “Bionic” setzt Apple jetzt auf das Branding “Pro”. So heißt der neue Highend-Chipsatz A17 Pro. Aus einem neuen Bericht geht nun hervor, dass es dabei auch bleiben wird.

So will Apple laut dem Analysten Jeff Pu (Bericht von Macrumors) das iPhone 16 Pro und 16 Pro Max im Jahr 2024 mit dem A18 Pro ausstatten. Pu behauptet zudem, dass Apple in den Standard-Modellen iPhone 16 und 16 Plus Chips mit der Bezeichnung “A18” verwenden wird.

A17 Pro kommt als A18 im iPhone 16

Macrumors schätzt die Aussage von Pu als “wahrscheinlich fundierte Vermutung” ein. Was impliziert, dass die Information wohl nicht auf Insider-Quellen basiert. Grundsätzlich ergibt das durchaus Sinn – eine Aktualisierung des Chip-Brandings für die Nicht-Pro-Modelle sorgt für mehr Markenkonsistenz vom Standpunkt des Marketings aus.

Denn aktuell führt Apple den neuen Chip nur in den Pro-Versionen ein, die Standard-Geräte verwenden dabei den Chip des Vorjahres. So befindet sich der neue A17 Pro nur im iPhone 15 Pro (Max), das iPhone 15 (Plus) nutzt den A16 Bionic von 2022.

Warum die neue Bezeichnung sinnvoll ist

Es ist etwas verwirrend, verschiedene Nummerierungssysteme zu verwenden, also ergibt es Sinn, den Namen von A17 Pro in A18 nächstes Jahr für das iPhone 16 (Plus) zu ändern. Das iPhone 16 Pro (Max) wird auf den A18 Pro setzen. So haben Nutzer der Standard-Modelle auch weniger das Gefühl, einen alten Chipsatz zu erhalten.

Außerdem würde sich die Nomenklatur der iPhone-Chips damit an die der Mac-Chips angleichen, die als M2 und M2 Pro, Max und Ultra bezeichnet werden.

Bis zum iPhone 16 ist es noch ein Jahr hin und wir werden mit Sicherheit weitere Gerüchte über Chip-Nomenklatur und mehr hören.

Dieser Artikel erschien zuerst bei unserer Schwesterpublikation Macworld und wurde von uns Deutsche übersetzt.

