iOS 17 schaltet deutsche Textumwandlung bei Sprachnachrichten ein

Eine der kleinen, aber sehr nützlichen Funktionen von iOS 17, die Apple schon im Sommer auf der WWDC gezeigt hat, ist die Verschriftlichung von Sprachnotizen in der Nachrichten-App (Messages). Vereinfacht gesagt, kann das System ab iOS 17 die Aufnahme der Sprachnotiz in Text umwandeln und gleich unter der verschickten Datei darstellen. Der Empfänger kann nun wählen, ob der sich die Aufnahme anhört, oder lieber den Text der Nachricht liest.

iPhone 15 bei Amazon ansehen

Schon in der Beta-Fassung von iOS 17 und erst recht in der Mitte September veröffentlichten finalen Version dämpfte ein wesentlicher Umstand die Freude der Nutzer und Nutzerinnen außerhalb des englischen Sprachraums: Apple hat diese Funktion nur für Englisch aktiviert. Jetzt profitieren aber auch deutsche Anwenderinnen und Anwender von der Neuheit. Spricht man eine Sprachnachricht auf Deutsch ein, schickt das iPhone unter iOS 17 die Audiodatei an den Empfänger und stellt eine kurze Zeit später bei ihm und beim Absender die Textversion der Nachricht ein.

iOS 17: Spracherkennung Halyna Kubiv

Eine Besonderheit muss man bei solchen Audio-Nachrichten beachten: Tippt man nicht kurz nach dem Erhalt auf die Option “Behalten” unterhalb der dargestellten Nachricht, verschwindet diese kurze Zeit später aus der Konversation.

Neben dem Deutschen scheint auch die Textumwandlung auf Französisch zu funktionieren, obwohl das iOS 17 bei unserer Text-Nachricht nur ungefähr die Hälfte verstanden hat. Das deutsche Audio hatte das iPhone dagegen einwandfrei erkannt und korrekt in Textform dargestellt.