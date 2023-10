Denon fordert die Airpods Pro heraus – Denon PerL im Test

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Sehr guter Klang mit Hörprofilen

Gutes Preis-Leistungsverhältnis

Gute Bauform und Bedienbarkeit

Guter angenehmer Sitz Kontra Kein drahtloses Laden Fazit Zum Preis der Airpods bekommen Sie bei Denon mindestens die Leistung der Airpods Pro. Klanglich gibt es wenig zu meckern, wenn man die Hörprofile nutzt. Somit gehören die Perl zu den besten In-Ear Kopfhörern, die wir bisher testen konnten – ebenso bei Komfort und Bedienbarkeit.

Einfach nur gute Treiber für einen neutralen Sound zu verbauen, war gestern. Mittlerweile findet sich neben einer aktiven Geräuschunterdrückung auch ein personalisierter Sound auf der Ausstattungsliste – wie bei den Denon PerL. Doch was kann man darunter verstehen?

Kurz ausgedrückt, wird hierbei mithilfe der eingebauten Mikrofone das eigene Gehör vermessen und ein Klangprofil erstellt, das genau auf den Hörer zugeschnitten ist. Denon nennt das Masimo Adaptive Acoustic Technology (AAT). Eine ähnliche Funktion findet sich in den Airpods Pro.

Weitere Ausstattungsfeatures im neuen PerL sind ein Transparenzmodus für Umgebungsgeräusche, anpassbare Touch-Bedienelemente und Schutz vor Staub und Feuchtigkeit nach IPX4. Eine Ladebox mit Ladekabel ist ebenso im Lieferumfang.

Die In-Ears unterstützen Bluetooth 5 und als Codec kommt AAC zum Einsatz. Verlustfreies Audio beherrscht erst der PerL Pro, allerdings hat Apple noch keinen Codec für verlustfreies Audio über Bluetooth implementiert.

Dem kompakten PerL liegen vier unterschiedliche Einsätze für den Ohrkanal und zwei für die Ohrmuschel bei. Damit ist eine Anpassung auf das eigene Ohr sehr gut möglich. Der Halt hat uns im Test überzeugt.

Der eingebaute Akku hält in der Praxis maximal sechs Stunden durch, mit der mitgelieferten Ladebox können Sie ihn dreimal aufladen. Das geht recht flott, zehn Minuten Ladezeit reichen für etwa eine Stunde Spielzeit. Die Ladebox selbst ist in rund zwei Stunden über USB-C wieder aufgeladen, induktive Ladung gibt es nicht. Auch das bieten erst die größeren PerL Pro.

Die Bedienung erfolgt über eine recht große Touchfläche, die man in der Denon Headphones App konfiguriert.

Die Denon-App

Um das volle Potenzial der PerL zu entfalten, sollten Sie die Denon Headphones App installieren. Die App bietet die Konfiguration der Tasten, Firmware-Updates und das Erstellen von Hörprofilen.

Hörprofile passen den Klang an das eigene Gehör an, dazu vermessen die Kopfhörer das Gehör des Nutzers. Für den Prozess sollte man ein paar Minuten einplanen und dabei in einer ruhigen Umgebung sitzen. Das Ergebnis war bei uns ein vollerer Klang mit mehr Bass. Ein nachträgliches Ändern der Frequenzen wie bei einem Equalizer ist nicht möglich.

Thomas Bergbold

Klang

Die Erwartungen an einen Kopfhörer, der von einem HiFi-Spezialisten wie Denon kommt, sind hoch. Also starten wir den Soundcheck direkt mit akustischer Musik im Genre Vocal Jazz mit Norah Jones Live. Norahs Stimme ist sehr gut verständlich und die neutrale Abstimmung sorgt dafür, dass keines der Instrumente unangenehm sich in den Vordergrund drängt.

Typisch für komprimiertes, verlustbehaftetes Bluetooth Audio spielt Norahs Band mit angezogener Handbremse und alle sitzen dicht beieinander.

Nachdem wir mit der AAT-Technik unsere eigenen Hörprofile angelegt haben, schalten wir um, um zu sehen, wie sich das Klangbild ändert. Der Unterschied ist deutlich und bei einer Liveband vergleichbar zwischen dem Spiel in einem Flur verglichen mit einer Halle. Die Stimme wird präsenter und zeichnet sich noch besser ab, die Band hat mehr Spaß beim Spiel.

Klanglich spielen die Denon auch bei anderen Musikgenres in der Top-Liga der mittleren Preisklasse. Sowohl ohne als auch mit Hörprofil ist gerade die sehr gute Stimmverständlichkeit überzeugend.

Empfehlung

Das Design der PerL ist erfrischend anders, was sich nicht nur beim Tragekomfort äußert, sondern auch der Bedienung. Der Halt im Ohr war bei uns sehr gut, was auch an den Earwings mit ihrem integrierten Wulst liegt, der sich in der Ohrmuschel verhakt. Die große Touchfläche überzeugt durch gute Reaktion und der schieren Größe.

Klanglich ist im wahrsten Sinne des Wortes noch etwas Luft nach oben. Der Klang ist für einen Bluetooth-Kopfhörer sehr neutral, was gerade Hörern von akustischer Musik zugutekommt. Eine neutrale Abstimmung ist auch eine ideale Voraussetzung, für die individuellen Hörprofile. Und genau dann blühen die PerL so richtig auf und erweitern das Klangbild deutlich. Ansonsten dürfte der Klang gerne besser aufgelöst sein.

Was leider fehlt, ist drahtloses Laden der Ladebox. Das bietet erst das Pro-Model PerL Pro.

