IDC: 76 % aller IT-Abteilungen halten den Mac für sicherer

Die Kollegen von IDC haben eine von Apple gesponserte Studie zu den künftigen Hardware-Strategien in mittelständischen und großen Unternehmen veröffentlicht. Dazu haben sie 513 IT-Entscheider in den Firmen ab 500 Mitarbeitern in den USA und Kanada befragt.

Über die Hälfte der befragten Firmen in den vergangenen zwölf Monaten hat erschreckenderweise eine Ransomware-Attacke durchgestanden. Rund ein Drittel aller Firmen berichtete, der Angriff habe ihre Geschäfte für eine Woche oder mehr verhindert. Obwohl die großen Firmen mehr Ressourcen haben, um sich gegen solche Angriffe zu schützen, werden sie vermehrt zu Opfern von Hacker.

Unter den Firmen, die eine Hacker-Attacke im vergangenen Jahr erlebt haben, haben 21 Prozent gegenüber IDC “Surfen auf böswilligen Webseiten” als eine Schwachstelle bei ihrem Angriff genannt. 18 Prozent wurden über entfernbare Medien wie USB-Sticks oder externe Festplatten gehackt. Die verdächtigen E-Mail-Anhänge waren in 17 Prozent der Fälle die Übeltäter, genauso oft wie die Hacker-Angriffe über die Zuliefererkette. Über eine böswillige URL in der erhaltenen Mail wurden 14 Prozent der Betroffenen gehackt, ein Insider-Job war es lediglich in acht Prozent der Fälle. Wie sich die restlichen fünf Prozent der Angriffe gestaltet haben, verrät IDC nicht.

Dementsprechend hoch steht Sicherheit der Hardware im Kurs bei den IT-Entscheidern. Die beiden Sicherheitsaspekte, – allgemeine Datensicherheit und Hardware-Sicherheit, – werden als Top-Prioritäten mit 23 und 19 Prozent genannt.

Die Produktivitätsverbesserung durch bessere Maschinen wird lediglich an dritter Stelle mit 18 Prozent genannt. Entsprechend wählen die IT-Entscheider die Hardware-Hersteller für die nächste Beschaffung: Für 22 Prozent der Befragten ist die Sicherheit am wichtigsten, dann folgen fast gleichauf miteinander Performance mit 13 Prozent, Integration mit der bestehenden IT-Infrastruktur (12 Prozent) und aktuell eingesetzten Programmen (12 Prozent). Zuverlässigkeit taucht lediglich auf dem fünften Platz mit 11 Prozent. Die Marke, der Preis, Support und technische Daten spielen bei solcher Entscheidung eine unterordnete Rolle und kommen jeweils auf die einstelligen Prozentpunkte bei den wichtigen Auswahlaspekten.

IDC hat in der gleichen Studie die IT-Entscheider dediziert zu den Macs befragt, demnach glauben rund 76 Prozent der Befragten, dass Macs sicherer im Einsatz sind. Diejenigen, die in den kommenden zwölf Monaten neue Mac-Hardware anschaffen werden, haben diese Entscheidung getroffen, weil die Macs sicherer sind (46 Prozent) und dass sie leichter zu pflegen und zu verwalten sind (36 Prozent).

Mit weniger Zahlen und deutlich unterhaltsamer hat Apple die Sicherheit der modernen Macs in einer zu einem Kurzfilm ausgearteten Werbung “The Underdogs: Swiped Mac” dargestellt.

