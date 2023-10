WLAN auf dem iPhone automatisch ausschalten – und bei Rückkehr wieder ein

Verlässt man die eigene Wohnung, benötigt man das WLAN auf dem iPhone in der Regel nicht mehr, da unterwegs das mobile Netz für die Verbindung zuständig ist. Und da ein aktives WLAN etwas Strom verbraucht, da es regelmäßig nach verfügbaren Verbindungen sucht, lohnt es sich, es für unterwegs auszuschalten. Und wenn man wieder zu Hause angekommen ist, schaltet man es wieder ein.

Automation hinzufügen

Das Ein- und Ausschalten kann das iPhone auch selbst mithilfe einer Automation erledigen, die man über die Kurzbefehle einrichtet. Bisher musste man diese Aktion aber immer noch bestätigen, sodass es genauso einfach war, das WLAN manuell über das Kontrollzentrum zu deaktivieren oder zu aktivieren. Mit iOS 17 kann man das aber ohne Nachfrage und damit ohne Zutun des Benutzers oder der Benutzerin erledigen lassen.

Um die Automation einzurichten, öffnet man die App „Kurzbefehle“, tippt unten auf „Automation“ und dann rechts oben auf das Plussymbol. In der sich einblendenden Liste wählt man „Verlassen“ aus. Nun legt man zuerst den Ort fest und tippt dazu entweder auf „Aktueller Ort“ oder nimmt die eigene, schon gespeicherte Privatadresse.

Nach dem Tipp auf „Fertig“ bestimmt man noch den Zeitraum, in diesem Fall „Jederzeit“, und aktiviert „Sofort ausführen“, um die Nachfrage auszuschalten. Nach dem Tipp auf „Weiter“ tippt man auf „Neue leere Automation“, dann auf „Aktion hinzufügen“ und anschließend auf „Alle Aktionen“.

Man wählt die Automation aus, legt Ort und Zeitpunkt fest, deaktiviert die Nachfrage und fügt eine Aktion hinzu. Thomas Armbrüster

Skript auswählen

Jetzt wählt man „Skripte“ aus, scrollt in der sich einblendenden Liste nach unten zu „Netzwerk“ und tippt auf „WLAN konfigurieren“. Zuletzt stellt man noch „Aus“ bei „WLAN“ ein und beendet die Einrichtung mit einem Tipp auf „Fertig“. Um das WLAN beim Zurückkehren wieder automatisch einzuschalten, erstellt man eine weitere Automation für „Ankunft“ und stellt „Ein“ für das WLAN ein. Das Ein- und Ausschalten kann jeweils einige Zeit brauchen.

Um das WLAN auszuschalten, nimmt man das Skript „WLAN konfigurieren“ und wählt dort „Aus“ als Einstellung. Thomas Armbrüster

Um eine Automation wieder zu löschen, öffnet man die App „Kurzbefehle“, tippt auf „Automation“, streicht von rechts nach links über den betreffenden Eintrag in der Liste und tippt auf „Löschen“. Um eine Automation zu ändern, tippt man sie in der Liste an und kann dann die Einstellungen verändern.

Es gibt noch eine Reihe anderer Automationen, die das iPhone unter iOS 17 automatisch durchführen kann. So lässt sich beim Starten von Carplay automatisch auch eine App aktivieren, beispielsweise Karten, um dann gleich das gewünschte Ziel auszuwählen oder zu suchen. Am besten schaut man sich die Liste der verfügbaren Optionen an und experimentiert mit der einen oder anderen Automation.