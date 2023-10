iPhone 15 Pro: ChatGPT auf Aktionstaste legen – so geht’s

Die Aktionstaste auf dem neuen iPhone 15 Pro bringt eine Reihe neuer Features. Wie Sie die Taste mit den Standard-Funktionen von Apple einrichten können, erklären wir Ihnen hier.

In diesem Artikel wollen wir Ihnen jedoch zeigen, wie Sie noch mehr aus der neuen Aktionstaste herausholen können. Das Zauberwort lautet an dieser Stelle “Kurzbefehle” – aber keine Angst! Wir erklären Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie den Action Button einrichten.

iPhone 15 Pro bei Amazon ansehen

iPhone 15 Pro Max bei Amazon ansehen

ChatGPT auf Aktionstaste legen

Mittels Kurzbefehle können Sie Siri in Rente schicken und nun Fragen an ChatGPT stellen – und dank neuer Aktionstaste geht dies besonders einfach. Der folgende Einrichtungsprozess dauert höchstens wenige Minuten:

Laden Sie sich (falls noch nicht geschehen) die ChatGPT-App hier aus dem App Store herunter. Sofern Sie noch kein Konto bei OpenAI erstellt haben, können Sie dies in wenigen Schritten erledigen. Öffnen Sie die Kurzbefehle-App. Stellen Sie sicher, dass Sie sich im Reiter “Kurzbefehle” befinden und tippen Sie anschließend auf das “+”-Symbol in der oberen rechten Ecke. Tippen Sie auf “Aktion hinzufügen”, scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf den nach rechts gerichteten Pfeil neben “ChatGPT”. Tippen Sie auf “Ask ChatGPT”, und drücken Sie anschließend oben rechts auf “Fertig”.

Nun müssen Sie den gerade eingerichteten Kurzbefehl auf die Aktionstaste legen. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

Öffnen Sie die Einstellungen-App. Scrollen Sie nach unten und wählen Sie “Aktionstaste”. Scrollen Sie nach rechts und wählen Sie “Kurzbefehl”, tippen Sie anschließend unten auf die Auswahl. Unter “Meine Kurzbefehle” befindet sich nun eine Befehlt namens “Ask ChatGPT”. Wählen Sie diesen aus.

Fertig! Wenn Sie nun die Aktionstaste drücken, öffnet sich die Dynamic Island mit einem Chat-Fenster. Lassen Sie sich durch die englische Aufforderung “What would you like to asketische ChatGPT about?” nicht verwirren – sie können Fragen auf Deutsch stellen und bekommen ebenso deutschsprachige Antworten.

Aktuell bester Preis: Apple iPhone 15 Pro 256 GB