Bendgate widerlegt: iPhone 15 Pro Max hält mehr aus, als virale Videos behaupten

Bereits vor rund einer Woche ging ein Video vom Youtubers “JerrryRigsEverything” viral: Das iPhone 15 Pro Max bricht schnell, wenn man es in den Händen biegt. Das widersprach Apples Versprechen, das iPhone 15 Pro sei mit seinem Titanrahmen besonders stabil konstruiert.

Nun schaltet sich in die Diskussion “Consumer Report” ein, eine Verbraucher-Organisation, die Alltagsgeräte ähnlich wie die Stiftung Warentest prüft (via 9to5mac). Demnach hat die Organisation das iPhone 15 Pro Max ihren üblichen Stabilitätstest unterzogen. Dazu gehörte ein Falltest aus Hüfthöhe in einer Trommelmaschine und ein Drucktest mit einer Kompressionsmaschine.

“Consumer Reports” ließen das neue iPhone 50 Mal unter unterschiedlichen Winkeln in der Trommelmaschine fallen, überprüften die Beschädigungen und wiederholten den Versuch nochmal. Das iPhone 15 Pro Max hat diesen Test mit einigen wenigen Kratzern überstanden. “Consumer Reports” hat ebenfalls versucht, das iPhone 15 Pro Max mit einer Kompressionsmaschine zu biegen, der angewendete Druck hatten “Consumer Reports” mit 110 Pfund, also umgerechnet rund 50 Kilo beziffert.

Das getestete Smartphone wurde weder gebogen, noch ist das Rückglas gesprungen. Die Testseite hat darauf hingewiesen, dass die gleiche Methode damals beim iPhone 6 angewendet wurde. Allerdings wurde die Kompressionsmaschine damals beim iPhone 6 horizontal angewendet, beim iPhone 15 Pro Max (zum Test) vertikal, denn der Druck verringert sich ja umgekehrt proportional zu der angewendeten Fläche.

Unsere Meinung: Wenn Sie unbedingt Ihr iPhone verbiegen wollen, werden Sie das auf jeden Fall schaffen. Doch bei Fragen der Stabilität würden wir uns auf die mehr oder weniger wissenschaftliche Methode der Falltrommel verlassen. Diese wendet zumindest gleiche Maschine für alle Smartphone-Tests ein, was die Ergebnisse vergleichbar gestaltet. Wenn das iPhone 15 Pro Max tatsächlich so fragil gewesen wäre, würden sich bereits in Social Media vergleichbare Bilder verbreiten, wie zuerst bei JerryRigsEverything.

