Apple Watch 9 im Praxistest – hält länger, als Apple verspricht

Die Apple Watch Series 9 bedeutet einen riesigen Sprung, wenn Sie von der Series 6 oder älter umsteigen. Wir würden anders als in den vergangenen Jahren gleich zur neuesten Generation raten, wenn Sie neu im Watch-Universum von Apple sind – der Hersteller hat in diesem Herbst etwas die Euro-Preise reduziert, so dass Sie beim Vorgänger-Modell nur wenig sparen können.

Die Apple Watch Series 9 ist die nächste Aktualisierung Apples erfolgreicher Smartwatch. Äußerlich hat der Hersteller seit der Series 7 nicht viel geändert, das Design bleibt grundsätzlich das lang bewährte der Original-Watch. Ab der Series 7 wurde das Display noch etwas größer, das Display der Series 9 erstrahlt nun heller.

Wir vergleichen die neue Apple Watch Series 9 mit der Apple Watch Series 8 – der Umstieg würde sich am ehesten für die Inhaber der Series 6 und älter lohnen. Wer noch keine Smartwatch hat und sich die beste für sein iPhone wünscht, ist mit Series 9 bestens beraten: Neben allen möglichen Gesundheitssensoren hat die Series 9 ein paar Eigenschaften, die die Kombination mit dem iPhone 15 (Pro) perfekt macht.

Neuer Prozessor (& RAM)

Zum ersten Mal seit der Series 6 hat Apple auch die Grundlage für sein System in a Package (SiP) aktualisiert und einen neueren Chip dafür verwendet, der auf dem A14 basiert. Selbst wenn es sich hierbei um den direkten Nachfolger des A13 handelt, dessen Effizienzkerne Apple in den Series 6 bis 8 als Grundlage für seine SIPs verwendet hat, ist das ein großer Schritt nach vorne, denn der A14 wurde bereits im 5-nm-Verfahren hergestellt.

Apple verrät, dass die beiden Kerne im neuen SiP 5,6 Milliarden Transistoren haben, 60 Prozent mehr als noch bei der Series 8. Die dedizierte Grafikkarte ist dreißig Prozent schneller als beim Vorgänger. Wir haben ebenfalls bemerkt, dass Apple etwas mehr gemeinsames Arbeitsspeicher der Uhr spendiert hat. Wenn wir die Analyse-Daten des iPhones richtig interpretiert haben, weist die Series 9 zwei Gigabyte RAM auf, bei Series 8 waren es 1,5 GB RAM. Genauso hat sich der Speicher vergrößert, die Apple Watch Series 9 hat jetzt 64 GB Speicher – so viel wie ein iPhone 11 Pro vor vier Jahren.

Bildschirm

Den Bildschirm hat die Series 9 von der Apple Watch Ultra (der ersten Generation) geborgt, er leuchtet nun mit maximal 2000 Nits. Im Always-On-Modus kann das Display auf 500 Nits abdunkeln. In der Praxis ist diese Neuerung zwar nett, besonders im entsperrten Zustand merkt man die Unterschiede zur Series 8.

Bislang fanden wir keine Alltagssituation, wobei uns ein doppelt hellerer Bildschirm wirklich was gebracht hat. Es ist ja nicht so, dass alle Vorgänger-Modelle schlecht lesbare und dunkle Bildschirme gehabt haben. Selbst bei unserer Wanderung mit den beiden Uhren waren die beiden Bildschirme sehr gut lesbar, und darauf kommt es an.

Dafür ist eine weitere Neuerung des Displays wirklich hilfreich, denn sie spart mehrere Minuten, wenn nicht Stunden an Akku: Wenn Sie den Fokus “Schlafen” auf Ihrem iPhone eingestellt und diesen auch mit der Watch synchronisiert haben, regelt sich die Helligkeit des Bildschirms auf lediglich einen Nit herunter.

Diese extreme Reduzierung der Helligkeit wirkt sich auf den Akku aus: Acht Minuten auf der Ladescheibe reichen aus für acht Stunden Schlafruhe. Bei einem unseren Ladezyklen sparte die Einstellung sechs Prozentpunkte an Akkuladung: Wir gingen mit 58 Prozent Ladung an der Series 8 und 56 Prozent Ladung an der Series 9 schlafen, aufgewacht sind wir mit 38 Prozent an der Series 8 und mit 42 Prozent auf der Series 9. Die Series 8 mit helleren Bildschirm hat 20 Prozent Akkulandung in der Nacht gebraucht, Series 9 – lediglich 14 Prozent.

Zwei Bildschirme im Vergleich: Links ist Apple Watch Series 9, recht – Series 8. Halyna Kubiv

Akkulaufzeiten

Rein hardwaretechnisch hat Apple am Akku der Series 9 nichts geändert: Wir hatten im Test eine Apple Watch Series 9 45 mm LTE und gleichzeitig die Series 8 45 mm LTE, beide Modelle haben laut Apple die gleiche Batteriekapazität von 1,19 Wh. Auch der Zustand der beiden Batterien ist gleichwertig, momentan kommt die Series 8 auf zehn Ladezyklen, die Series 9 – auf sieben.

Selbst mit nominell gleichen Batterien unterscheiden sich die beiden Generationen beim Aufladeverhalten: Bei allen drei Ladedurchgängen haben wir bei der Apple Watch Series 9 eine etwas schnellere respektive effizientere Aufladung registriert. Im Zweifelsfall kommt die neue Generation dem Versprechen Apples, in 45 Minuten auf 80 Prozent den Akku aufzuladen, immer nach. Bei der Series 8 lag die Uhr fast immer etwas darunter.

Im Zweifelsfall würden wir empfehlen, die Apple Watch 55 Minuten bis eine Stunde lang aufzuladen, denn ab dann sinkt die Ladeeffizienz etwas, es dauert noch weitere 15 bis 20 Minuten, bis die Uhr komplett aufgeladen ist.

Anmerkung: Für unsere Messungen haben wir zwei identische Ladekabel der Modellserie A2515 verwendet, die jeder neueren Apple Watch beilegen. Als Netzwerkteile haben wir Apples Adapter mit 29 und 67 Watt verwendet.

Als wir die Tabelle mit den Akkulaufzeiten erstellt haben, haben wir zunächst einen Zahlendreher oder einen logischen Fehler bei dem Testdesign vermutet. Aber sehen Sie selbst: In drei Testläufen kommen die beiden Apple Watches Series 8 und Series 9 fast immer auf 24 Stunden Laufzeit! Apple verspricht dagegen lediglich 18 Stunden.

Wir haben die beiden Uhren gleichzeitig getragen und auch identisch genutzt (mit Verzug von einigen Sekunden, die wir für die jeweilige Bedienung benötigten). Bei den letzten Testanläufen haben wir die beiden Smartwatches auf dem linken und rechten Armgelenk getragen.

Lagen die Uhren übereinander, hatte sich das Display der oberen immer wieder durch Betätigung der Seitentaste durch die untere aktiviert. Dies erklärt eine schnellere Entladung bei den ersten Tests (die beiden unteren Linien im Diagramm). Die beiden Bildschirme hatten ein vergleichbares Zifferblatt (Verlauf) eingestellt bekommen, Always-On-Modus war ebenfalls aktiviert.

Neben der normalen Nutzung – Uhrzeit nachschauen, Benachrichtigungen überprüfen oder lesen, gelegentliche Trainings haben wir noch immer wieder Screenshots der beiden Bildschirme gemacht, um die Akkustände zu dokumentieren.

Bis auf eine Messung an der Series 8 erreichten die beiden Uhren die 24-Stunden-Marke mit einer noch passablen Akkuladung von rund 20 Prozent, manchmal auch mehr. Wenn man es darauf ankommen ließ, die jeweilige Smartwatch an ihre Grenzen zu treiben, konnten auch mal 30 Stunden zwischen den beiden Ladungen vergehen.

Man bemerkt, dass eine bessere Steuerung des Bildschirms (1 Nit im Fokus Schlafen) und ein effizienterer Prozessor zu leicht längeren Akkulaufzeiten beitragen kann. Aber auch die Series 8 lässt sich bei den Akkulaufzeiten nicht lumpen und kann auch locker 24 Stunden durchhalten.

Hintergrund: Im Test hatten wir bei den beiden Generationen 45-Modelle mit dem LTE-Modem, diese Konfiguration sollte eigentlich die längsten Akkulaufzeiten mitbringen, denn in die größeren Apple Watches baut der Hersteller eine größere Batterie ein. Dazu ist eine LTE-Watch noch weiter optimiert, denn dafür weist Apple die gleichen 18 Stunden Laufzeit aus, im Unterschied zu der GPS-Variante testet der Hersteller die LTE-Watch noch mit zusätzlichen vier Stunden Verbindung über LTE, was zusätzlich am Akku nagt:

Die Ladekapazität einer Batterie für den ganzen Tag basiert auf folgendem Gebrauch: 90 Display-Aktivierungen durch Armheben, 90 Benachrich­tigungen, 45 Minuten App Nutzung und 60 Minuten Training mit Musik von der Apple Watch über Bluetooth im Verlauf von 18 Stunden; die Apple Watch Series 9 (GPS) Nutzung beinhaltete im gesamten 18‑stündigen Test eine Bluetooth-Verbindung zum iPhone; die Apple Watch Series 9 (GPS + Cellular) Nutzung beinhaltete im Laufe der 18 Stunden für insgesamt 4 Stunden eine Verbindung über LTE und für 14 Stunden eine Bluetooth-Verbindung zum iPhone. Apple

Genaues Auffinden

Ein geniales Feature hat die Apple Watch seit Series 0 eingebaut: Hat man das iPhone verlegt, konnte man über das Kontrollzentrum das Smartphone anpingen, damit es ein Geräusch von sich gibt. Langes Suchen war passé, das iPhone meldete sich unter dem Kissen, aus einer Jackentasche im Schrank oder mal aus der Küche.

Mit der Vorstellung der Apple Watch Series 9 und des iPhone 15 hat der Hersteller in die beiden Geräte den Ultrabreitbandchip der zweiten Generation eingebaut. Auf der Apple Watch lässt sich nun das genauere Auffinden aktivieren, wie es vormals mit dem iPhone ab 11 und den Airtags war: Das Gerät lässt nicht nur ein Audio-Feedback verlauten, sondern zeigt mithilfe Animationen in welcher Entfernung und in welcher Richtung das verlegte iPhone zu finden ist. Aber schauen Sie selbst:

Siri offline

Durch die effizientere Neural Engine kann Siri auf der Apple Watch nun ohne Internetverbindung funktionieren. Sie können mehrere Funktionen der Apple Watch nur mit der Stimme steuern, selbst wenn die Watch und das gekoppelte iPhone nicht im mobilen Netzwerk oder im WLAN eingebunden sind. Diese Apps und Befehle stehen zur Verfügung:

Training

Zeit ablesen, Wecker, Timer, Stoppuhr nutzen

Aktivitätsapp

Bereits synchronisierte Fotos nutzen

Geladene Musik, Podcasts oder Hörbücher hören

Apple Pay

Herzfrequenz-App

EKG-App

Sauerstoffsättigung-App

Meditieren

Sprachnotizen aufzeichnen

Kompass nutzen

Lautstärke-Mess-App

Zyklus-App

Schlafauswertung starten

Kalender

Kontakte

Medikamente

Händewaschen

Rechner

Memoji

Bereits synchronisierte Kurzbefehle, die keine Internetverbindung benötigen

In unserem Praxistest haben die Hauptfunktionen wie Timer, Workouts, Akkustand etc. anstandslos funktioniert, bis auf den Kalender. Die Frage nach dem nächsten Termin ließ Siri unbeantwortet, genauso wie nach dem genauen Datum.

Die Uhrzeit hat Siri dagegen recht schnell und genau angegeben. Wir konnten zudem bei Siri im Offline-Modus keine Audio-Wiedergabe aktivieren. Den Stummmodus haben wir abgeschaltet, dennoch hat der digitale Assistent die Angaben auf dem Display angezeigt, jedoch ohne Begleitung von gesprochenen Sprache.

Worauf man noch warten muss

Die Abfrage der Gesundheitsdaten per Siri und der Doppeltipp sind noch nicht verfügbar und kommen mit dem späteren Update, womöglich noch bis Ende Oktober. Dazu muss man anmerken, dass Siri-Abfragen zunächst nur für Englisch und Mandarin zur Verfügung stehen werden, weitere Sprachen wird Apple sicherlich unterstützen, aber auch erst später.

Fazit

Die Apple Watch Series 9 hält alles, was Apple versprochen hat, und ein Tick mehr. Zwar muss man sich auf die Bedienung mit dem Doppeltipp noch etwas gedulden, diese soll bis Ende Oktober mit einem watchOS-Update kommen.

Doch Apple hat im Hintergrund an seiner Hardware soweit optimiert, dass das eigene Versprechen, Akkulaufzeiten von 18 Stunden zu gewährleisten in unseren Praxistests weit übertroffen wurde. Wenn Sie nicht unbedingt auf der Watch zocken, sondern sie “normal” gebrauchen, können Sie mit den Laufzeiten von 24 und mehr Stunden rechnen, ohne die Uhr in den Stromsparmodus zu versetzen.

