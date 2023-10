Apple will Formel 1 streamen – für 2 Mrd. US-Dollar im Jahr

Apple will laut eines Berichts des Business F1 Magazines (via GPBlog) die Streamingrechte an der Königsklasse des Motorsports erwerben. Das soll dem Konzern bis zu zwei Milliarden US-Dollar im Jahr wert sein.

Dabei werde Apple erst sukzessive die Übertragungsrechte erwerben können und sich zunächst nur 25 Prozent des Kuchens sichern. Binnen fünf Jahren soll der Anteil auf 100 Prozent ausgebaut werden. Nicht bekannt sei, ob Apple von Anfang an einen hohen Fixpreis bezahle oder erst niedriger einsteige und die Zahlungen mit den Anteilen ansteigen.

Derzeit erlöst die Formel 1, im Besitz des US-Konzerns Liberty Media, pro Jahr geschätzt eine Milliarde US-Dollar mit TV-Rechten. In Deutschland sind die Rennen nicht mehr im Free-TV zu sehen, stattdessen muss man mithilfe eines VPN auf Sender wie den ORF setzen.

Tim Cook zeigt Flagge in Austin

Nächster Termin ist der Grand Prix von Katar am 8. Oktober, interessanter dürfte aber das Rennen danach sein, am 22. Oktober in Austin. Nicht aus sportlichen Gründen, diese Sache ist entschieden, aber vergangenes Jahr hatte bereits Apple-CEO Tim Cook die schwarz-weiß-karierte Zielflagge geschwenkt, was Spekulationen um Apple und die Formel 1 anheizte. Apple hat in Austin eine Art von Heimspiel, in einer Fabrik in der Hauptstadt des Bundesstaates Texas entstehen Mac Pro. Wird Cook erneut das Rennen abwinken?

Apple und der Sport

Der Mac-Hersteller setzt in seinem Streaming-Dienst immer mehr auf Sport, angefangen mit Dokumentationen über die Basketballer Earvin “Magic” Johnson (“They Call Me Magic“) und Stephen Curry (“Stephen Curry – Underrated”). Eine Dokuserie über den Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton ist in Arbeit, ebenso ein Formel-1-Film mit Brad Pitt in einer Hauptrolle.

Apple TV+ setzt aber auch auf Live-Sport, seit Anfang 2022 überträgt der Dienst die Freitagsspiele der Major League Baseball, was außerhalb der USA eher eine Randsportart ist. Global interessanter ist sicher der Season Pass für die US-Fußballliga MLS, Apple hat hier die Exklusivrechte für alle Spiele. Sportlich ist die Liga zwar eher zweitklassig, doch drehen sich auch Spekulationen um einen möglichen Einstieg Apples in den Bieterstreit um Bundesliga, Premier League und Champions League.

Die Formel 1 würde aber zum weltweit bisher attraktivsten Inhalt von Apples Sportangebot, auch wenn die kolportiere Summe exorbitant erscheint. Setzt man diese aber mit den von Apple genannten einer Milliarde Abonnenten für seine verschiedenen Dienste in Relation, klingt das gar nicht mal mehr verwegen. Die Service-Umsätze Apples steigen kontinuierlich an, Formel 1 würde zusätzliche Abonnenten anziehen, selbst wenn die Rennen nur in einem zusätzlichen Paket wie dem erwähnten Season Pass der MLS auf Apple TV+ zu sehen wären.