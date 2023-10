So groß und schwer werden iPhone 16, Plus, Pro und Max

Macrumors hat nach eigener Auskunft „vorläufige Informationen“ über die geplanten Gewichte und Abmessungen des iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max erhalten. Diese Informationen bestätigen frühere Berichte, wonach das iPhone 16 Pro und 16 Pro Max wohl tatsächlich mit größeren Displays auf den Markt kommen sollen.

So würde laut den Enthüllungen an Macrumors das iPhone 16 Pro auf eine Displaydiagonale von 6,3 Zoll (aktuell: 6,1 Zoll) anwachsen, während das iPhone 16 Pro Max auf 6,9 Zoll (derzeit: 6,7 Zoll) käme. Die Dicke beim iPhone 16 Pro (Max) würde nach wie vor denen des iPhone 15 Pro (Max) entsprechen: 8,25 Millimeter.

Beim iPhone 16 Pro bliebe mit 146,6 Millimeter auch die Höhe gleich, lediglich die Breite würde sich von 70,60 auf 71,45 Millimeter leicht erhöhen. Beim iPhone 16 Pro Max würde demnach aber die Höhe von 159,9 auf 163,0 Millimeter anwachsen sowie die Breite von 76,70 auf 77,58 Millimeter.

Das Gewicht würde sich dem Leak zufolge auf 221 (jetzt: 187) respektive 225 (derzeit: 221) Gramm erhöhen, ein Unterschied von etwa 15 Prozent zu den aktuellen iPhones 15 Pro (Max).

Diese Spekulationen gab es schon

Von früheren Spekulationen über einen zusätzlichen Kamerabuckel und eine Anordnung der Linsen übereinander wie beim iPhone 12 hatten wir bereits berichtet. Auch diese gingen von größeren Displays in der iPhone-16-Reihe aus. Zudem könnte das iPhone 16 eine zusätzliche kapazitive Taste erhalten, intern als „Capture Button“ bezeichnet.

iPhone 16 und 16 Plus bleiben äußerlich fast identisch

Was das iPhone 16 und 16 Plus betrifft, so sollen diese bei denselben Abmessungen wie das aktuelle iPhone 15 und iPhone 15 Plus bleiben. Nur das Gewicht beider Modelle soll um etwa jeweils zwei Gramm zunehmen – 173 Gramm beim iPhone 16 und 203 Gramm beim iPhone 16 Plus. Die Displaygrößen von 6,1 Zoll und 6,7 Zoll werden dagegen wohl bleiben, wie sie aktuell sind.

Ganz klar, dass man gut ein Jahr vor Erscheinen der nächsten iPhone-Generation solche Informationen mit großen Skepsis zur Kenntnis nehmen sollte – es kann sich noch viel tun, und wir werden sicherlich noch über einige Spekulationsvarianten und geheimer Vorab-Informationen mit unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit im Vorfeld berichten …