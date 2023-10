iPhone 15 Pro Max im Kamera-Test: Besser, aber nicht perfekt

Die Kamera im neuen iPhone 15 Pro Max (im Test) ist das beste, was Apple aktuell zu bieten hat. Deshalb haben wir sie unter verschiedenen Bedingungen einem ausführlichen Test unterzogen – vor allem im Vergleich zum Vorgänger iPhone 14 Pro Max (im Test).

Das neue iPhone soll es mit den “wildesten Ideen” seiner User aufnehmen können, da man nun jederzeit sieben Brennweiten mit sich herumträgt. Allerdings erst dann, wenn man sich das teuerste Modell zulegt. Denn nur das iPhone 15 Pro Max bietet die neuen Zoom-Features und damit die besten iPhone-Fotos aller Zeiten. Konkret bietet das Apple-Handy folgende Kameradetails:

48 MP Hauptkamera (ƒ/1.78 Blende)

optische Bild­stabilisierung mit Sensor­verschiebung der 2. Generation

12 MP Ultraweitwinkel (ƒ/2.2 Blende), 120° Sichtfeld

12 MP 2x Tele (ƒ/1.78 Blende)

12 MP 5x Tele (ƒ/2.8 Blende)

5x optisches Einzoomen

2x optisches Auszoomen

10x optischer Zoombereich

bis zu 25x digitaler Zoom

Auf der Apple-Webseite findet man jede Menge Beispielbilder, die natürlich allein wegen ihrer Motive sehr beeindruckend sind. Wir bezweifeln jedoch, dass Ihnen im Alltag ein grüner Leguan vor den 48-MP-Sensor läuft, oder dass Sie Foto-Models im Lavendel-Feld mit atemberaubender Bergkette im Hintergrund fotografieren.

So fotografiert Apple mit dem iPhone 15 Pro Max Apple

Aber was taugt die Kamera des iPhone 15 Pro Max im Alltag? Sind die Verbesserungen wirklich spürbar – oder muss man sehr genau hinschauen? Lohnt sich das viele Geld, um in den besseren Zoom zu investieren? Wir spoilern schon mal und sagen: Ja und nein. Es kommt ganz darauf an, wie Sie Ihr iPhone zum Fotografieren nutzen.

Das ist neu bei der Kamera im iPhone 15 Pro Max

Die Kamera-App sieht im Großen und Ganzen so aus wie immer – allerdings gibt es je nach Anwendung ein paar Neuerungen. So können Sie etwa zwischen den einzelnen Brennweiten 24 mm, 28 mm und 35 mm hin und her schalten, indem Sie einfach auf das “1x” tippen. Halten Sie dieses gedrückt, um die Brennweite noch genauer einzustellen. Die drei Brennweiten sind im Übrigen auch voreingestellt, das Drehrad rastet bei 1x, 1,2x und 1,5x automatisch ein.

Ebenfalls neu: Sobald Sie den 8x-Zoom überschreiten, erscheint ein Miniaturbild (oben rechts im Portrait-Modus, oben links im Landscape-Modus), sodass Sie einen guten Überblick über das gesamte Motiv behalten.

Miniaturbild im Zoom-Modus Simon Lohmann

Gut zu wissen

Sie können die Auflösung der Kamera-Einstellungen ändern. Während die Hauptkamera bisher 12-MP-Fotos aufnahm, können Sie unter Einstellungen > Kamera > Formate > Fotomodus auch 24-MP-Bilder auswählen. Der Unterschied der Dateigröße ist dabei nur marginal: 12-MP-Fotos sind ungefähr 2 MB groß, 24-MP-Fotos nehmen 3 MB im Speicher ein.

Außerdem hat Apple einen neuen Pro-Standard eingeführt. So können Sie 48-MP-Fotos im “ProRAW Max”-Format oder neu auch im “HEIF Max”-Format schießen.

ProRAW ist ein 10-Bit-Dateiformat, das mithilfe des Standards “Linear DNG” mehr Informationen und einen größeren Dynamikbereich speichern kann. Es bietet dadurch mehr Möglichkeiten bei der Bearbeitung der Belichtung und des Weißabgleichs. Apple

Die Dateigrößen betragen ungefähr:

5 MB für HEIF mit 48 MP

25 MB für ProRAW mit 12 MP

75 MB für ProRAW mit 48 MP

Zoom

Die größte Stärke des iPhone 15 Pro Max ist der Zoom. Dank einer gefalteten Glasstruktur unter der Linse können Lichtstrahlen vierfach reflektiert werden. Dadurch kann sich das Licht länger im selben Raum bewegen, wodurch Sie neue Brennweiten bekommen, die perfekt für weiter entfernte Motive sind.

Um die Tetraprisma-Konstruktion zu unterstützen, setzen wir erstmals ein Modul für optische Bild­stabilisierung mit 3D-Sensor­verschiebung und Autofokus ein, das sich in alle drei Richtungen bewegt. Unser bisher fortschritt­lichstes Stabilisier­ungssystemführt doppelt so viele Mikroanpas­sungen aus wie zuvor. Apple

Und der bessere Zoom ist in der Praxis deutlich spürbar:

Maximaler digitaler Zoom: iPhone 14 Pro Max vs. iPhone 15 Pro Max Simon Lohmann

Die Bilder mit 25-fach digitalem Zoom kommen nicht unbedingt in einer Qualität daher, die man sich als großen Print ins Wohnzimmer hängen möchte- Doch wer weit entfernte Motive einfangen will, bekommt damit einen ordentlichen Schnappschuss hin. Die Verbesserung äußert sich nicht nur in einem höheren Detailgrad, sondern auch in einer natürlicheren Farbwiedergabe.

Im folgenden Beispiel können Sie etwa mit dem iPhone 14 Pro Max nur ein Dach erkennen, mit dem iPhone 15 Pro Max sind sogar die einzelnen Dachschindeln zu sehen:

Maximaler optischer Zoom: 15 Pro Max vs. 14 Pro Max Simon Lohmann

Das beste Ergebnis erzielen Sie mit dem maximalen optischen Zoom. Links sehen Sie die 77mm-Brennweite, das maximale Ergebnis des optischen Zooms vom iPhone 14 Pro Max. Zum Vergleich rechts: 120mm-Brennweite im iPhone 15 Pro Max. Beides kann sich durchaus sehen lassen, mit dem iPhone 15 Pro Max kommen Sie aber noch näher ans Motiv.

77 mm vs. 120 mm: 14 Pro Max vs. 15 Pro Max Simon Lohmann

Portraitmodus im Vergleich

24, 28 und 35 mm sind wichtige Brennweiten für Portraits. Wie eingangs schon erwähnt, können Sie zwischen diesen beliebten Brennweiten nun hin und her wechseln, in dem Sie auf “1x” tippen. Wenn Sie ein Foto mit einem iPhone 13 oder neuer (mit iOS 16 oder neuer) im Portrait-Modus aufgenommen haben, können Sie sogar im Nachhinein die Fokuspunkte ändern. Sehr praktisch, wenn Sie so wie hier etwa die gähnende Katze im Hintergrund im Fokus haben möchten.

Fokuspunkte lassen sich im Nachhinein noch ändern Simon Lohmann

Dabei handelt es sich jedoch um kein exklusives Feature des iPhone 15 Pro Max. Allerdings hat Apple für die iPhone-15-Generation exklusive Foto-Features eingeführt. So können Sie beispielsweise Portrait-Effekte auf Fotos anwenden, die im Fotomodus – nicht im Portrait-Modus – aufgenommen wurden. Und damit sind wir schon beim Stichpunkt: Portrait-Fotos.

Wenn Sie den Portrait-Modus nutzen, werden Sie nur sehr feine Unterschiede feststellen:



Portrait-Modus: (Bewusst) schön unscharf! Simon Lohmann

Standardmäßig ist der Blendenwert im Portrait-Modus auf f/4.5 eingestellt, dank Software können Sie sogar ein schönes Bokeh erzielen, indem Sie den Blendenwert auf f/1.4 stellen. Das iPhone 15 Pro Max hat in unserem Test die schöneren Portraits geschossen. Die Hauttöne sind dank Smart HDR 5 natürlicher, die Haare besser freigestellt.

Das Problem bei Smartphone-Portraits ist, dass die Software entscheidet, wo der Hintergrund beginnt und das eigentliche Motiv aufhört. Aus diesem Grund ist das Freistellen von Haaren noch immer ein Problem.

Unser Tipp: Verzichten Sie auf ein butterweiches Bokeh und wechseln Sie stattdessen auf die größtmögliche optische Zoom-Brennweite. Hiermit können Sie die natürlichsten Portrait-Aufnahmen erstellen, mit einem nicht ganz so unscharfen Hintergrund, dafür aber mit perfekt freigestellten Haaren.

Portrait-Modus im Vergleich Simon Lohmann

Nachtfotos – 15 Pro Max ist besser

Aufnahmen unter schlechten Lichtbedingungen sind mit dem iPhone 15 Pro Max besser geworden. Sie sehen ein Bild mit minimaler Lichtquelle und zehn Sekunden Belichtungszeit. Das iPhone 15 Pro Max liefert hellere, rauschärmere und schärfere Bilder.

Kameratest: 15 Pro Max bringt Licht ins Dunkle Simon Lohmann

Wer sein iPhone nutzen möchte, um den Sternenhimmel abzulichten, wird sich ebenfalls über das bessere Kamera-Setup freuen: Das Ergebnis im iPhone 15 Pro Max ist nicht nur deutlich rauschärmer, sondern zeigt auch viel mehr Sterne.

Sternenhimmel: Mehr Sterne mit dem 15 Pro Max Simon Lohmann

Wer aber hofft, mit dem neuen Zoom besonders schöne Mond-Fotos schießen zu können, der sollte nicht zu viel erwarten. In der Standard-Kamera-App lassen sich keine guten Bilder schießen. Vielleicht wäre es in diesem Fall besser, sich ein Samsung Galaxy S23 Ultra (im Test) zu besorgen, auch oder gerade, weil bei den Bildern bekannterweise getrickst wird. Mit dem iPhone 15 Pro Max entstehen leider keine brauchbaren Fotos:

Der Versuch eines Mond-Fotos mit dem iPhone 15 Pro Max Simon Lohmann

Dafür hat Apple das Lensflare-Problem teilweise in den Griff bekommen. Halten Sie das iPhone beim Fotografieren direkt in eine Lichtquelle, entstehen unschöne Blendenflecke (Lensflares). Während beim iPhone 15 Pro Max kleinere Lensflare-Erscheinungen auftreten, sehen Sie sehr große beim iPhone 14 Pro Max.

15 Pro Max löst Lensflare-Probleme bis zu einem gewissen Maß Simon Lohmann

Makro

Für viele Nutzer ist auch der Makro-Modus wichtig. Wir konnten jedoch keine nennenswerten Unterschiede in unserem Test feststellen.

Kleine Details ganz groß Simon Lohmann

Fazit

Die Kamera des iPhone 15 Pro Max bietet tatsächlich mehr Flexibilität. Der Zoom-Modus bereitet viel Freude beim Ausprobieren und hat uns im Hinblick auf Qualität sehr überrascht.

Je näher Sie an einem Motiv stehen und den neuen Zoom nutzen, desto besser ist die Qualität:

Ultraweitwinkel, maximaler optischer Zoom und maximaler digitaler Zoom im iPhone 14 Pro Max und iPhone 15 Pro Max

Die Bilder wirken im direkten Vergleich besser, Nachtfotos sind rauschärmer und bieten mehr Details. Doch abgesehen davon fiel es uns schwer, große Unterschiede auszumachen. Die größte Neuerung ist nun mal der Zoom – und darauf können sich Hobby-Fotografen berechtigterweise freuen. Ungeachtet dessen werden Sie im Alltag wohl keine allzu großen Verbesserungen feststellen, ohne den direkten Vergleich des Vorgängermodells zur Hand zu haben.

Das iPhone 15 Pro Max schießt tolle Aufnahmen und ist besser als sein Vorgänger, doch noch lange nicht perfekt. Wer einen Blick auf die Konkurrenz wirft, wird feststellen, dass es im Android-Lager viele Smartphones mit besseren Zoom-Kameras gibt.

Und es wäre schön, wenn Apple zukünftig das Lensflare-Problem lösen könnte. Wer auf bessere Teleaufnahmen verzichten kann, ist mit dem iPhone 14 Pro Max in Sachen Kamera-Setup nach wie vor gut beraten.

