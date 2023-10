iPhone 15 mit USB-C – Ärger mit Carplay

“Mein Apple CarPlay funktionierte auf meinem iPhone 14 großartig und funktioniert nicht mit dem neuen iPhone 15 USB-C”, berichtet ein User in der Apple Support Community. Sein Mazda CX-30 (2023) habe nur einen USB-Anschluss, „und ich habe mehrere USB-zu-USB-C-Kabel versucht und keines funktioniert“.

Ein anderer berichtet vom gleichen Problem, das er so löste: „Aber ein Anker USB-A-zu-USB-C-Kabel funktioniert und jetzt verbindet sich mein iPhone 15 mit meinem Apple CarPlay Autoradio.“ Dabei handelt es sich um dieses bei Amazon erhältliche Zubehör.

Problemlage ebenso unübersichtlich wie mögliche Lösungen

Andere iPhone-15-Käufer bestätigen, dass Ladekabel von Anker passen. Doch noch ein anderer Besitzer eines neuen iPhone 15 glaubt nicht an ein reines Kabelproblem: Seine beiden Hondas (von 2008 und 2019) hätten keine drahtlose Carplay-Option, sondern beide sind mit USB-A-Buchsen ausgestattet. Das iPhone 14 funktioniere in beiden problemlos, sein neues iPhone 15 dagegen „bestenfalls sporadisch“.

Es verbindet sich seinen Worten nach nur in etwa 30 Prozent der Fälle – und selbst dann werde die Verbindung „manchmal unterbrochen“. Wenn es nur am Kabel läge, würde er mit anderen Erfahrungen rechnen. Vermutlich meint der User, dass dann überhaupt keine stabilen Verbindungen zustande kämen, auch nicht temporär.

Unabhängig davon habe er verschiedene Kabeltypen ausprobiert, aus dem Apple Store gekaufte Kabel („alle von hoher Qualität”), doch offenbar hat auch das nichts genutzt, und „wenn ich mein altes 14er nicht schon zurückgegeben hätte, würde ich es zurückschicken.“

Carplay friert ein – Neustart erforderlich

Und so geht es weiter: Auch offenbar der bei Apple gekaufte USB‑C auf Lightning-Adapter für 35 Euro löst das Problem nicht. Betroffen sind offenbar mehrere Modelle der neuen iPhone-15-Reihe. Das Aufladen klappt offenbar, aber in vielen Fällen nicht die Verbindung mit Carplay. Andere schreiben, zunächst könnte es funktionieren, doch dann plötzlich friere die Oberfläche von Carplay ein und ein Neustart des iPhones oder des kompletten Systems im Auto sei erforderlich.

Bessere Erfahrung mit drahtlosen Adaptern

Keine Probleme gibt es offenbar in Fällen, wenn drahtlose Adapter für das Carplay benutzt werden, wie es sie zum Beispiel bei Amazon gibt (im amerikanischen Forum wird noch ein anderer Adapter erwähnt, den es hier nicht direkt zu kaufen gibt und der auch in den USA offenbar gerade ausverkauft ist). Macrumors verweist aber auch bei drahtlosen Adaptern auf Fälle, die Probleme machen – in diesem Fall wird empfohlen, ein möglicherweise aktives VPN abzuschalten.

Man darf gespannt sein, wann Apple auf das Problem offiziell reagiert und vor allem Abhilfe schafft. Zumal es ja bei uns schon Berichte gab, dass auch in einem anderen Fall Auto und iPhone 15 nicht ideal zusammenarbeiten – in bestimmten BMW-Modellen soll das Ladepad sogar den NFC-Chip im iPhone rösten können …

Immerhin berichtet Macrumors von einem User, der das Problem an Apple gemeldet habe und erfuhr, dass der Hersteller an einer Lösung für das Problem arbeite. Apple könnte vielleicht ein Software-Update implementieren, das die Kompatibilität mit einigen Kabeln verbessert, oder könnte besser erklären, welche USB-C-Kabel mit den neuen iPhones funktionieren werden.