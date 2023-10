Lemmo One im Test – das E-Bike, das kein E-Bike sein muss

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Leicht und elegant

Auch ohne Elektromotor gut zu fahren

Fahrzeugintelligenz und Akku im austauschbaren Smartpack

GPS-Sensor für bessere Wiederauffindbarkeit

Schnell einsetzender Schub vom Hinterradnabenmotor

Für Pendler gute Reichweite

Preiswert Kontra Reifen nicht sicher vor Platten

Faltschloss und Seitentasche gegen Aufpreis

Smartpack nur in Berlin zur Miete Fazit Das schicke Lemmo One ist eine durchdachte Lösung für urbane Fahrradpendler, die gerne auch mal kurze Touren in ihrer Freizeit fahren. Auch mit Smartpack kostet das Pedelec noch unter 2.000 Euro.

Ohne Motor lässt sich das Lemmo One fahren, wie ein bequemes City- und Trekking-Bike. Noch leichter geht es, wenn man den Smartpack daheim lässt. Einen Unterschied zwischen eingekoppelten und ausgekoppelten Motor spüre ich nicht. Der Test zeigt, was das Fahrrad drauf hat.

Zwei Kilometer vor dem Ende der letzten Testfahrt ist aber erst einmal die Luft raus. Aus dem Hinterreifen. Auf einem Feldweg, den ich mit meinen privaten Fahrrädern schon etliche hundert Kilometer gefahren bin, ohne dass etwas passierte. Kann ein dummer Zufall gewesen sein, die Ursache kann ich mir auch woanders in den Reifen gefahren haben, gibt aber eine kleine Abwertung im Test: Die Reifen sind plattbar und nicht etwa von Schwalbe. Wobei ich auch in gewisser Weise sogar dankbar über die Panne bin, denn jetzt kann ich der Frage nachgehen, was Lemmo-Kunden in ähnlichen Fällen unternehmen können.

Die Antwort ist recht simpel: Im nächsten Fahrradladen reparieren lassen, wenn man nicht selbst flicken kann. Die Selbstreparatur ist dadurch erschwert, dass die Laufräder nicht mit Schnellspannern fixiert sind, sondern man einen 15-mm-Steckschlüssel benötigt, um sie zu lösen. Der ist im Lieferumfang enthalten, nimmt man aber eher nicht auf jede Tour mit.

Was auch noch ein Problem ist: Nicht jeder Fahrradladen repariert Räder, die er nicht selbst verkauft hat. Lemmo verspricht jedoch, Werkstätten in der Nähe ausfindig zu machen, wenn man den Service über die App kontaktiert. Haben wir bei einem anderen Problem mit Erfolg versucht: Zwar meldet sich erst ein Bot, der leitet auf Wunsch aber schnell an einen Menschen weiter, der sachdienliche Auskünfte gibt. Unser Problem ließ sich indes leicht von allein lösen: Einfach den Akku im Smartpack aufladen …

E-Bike mit einem speziellen Twist

Der Clou am Lemmo One ist eben jener Smartpack, der nicht nur den 540 Wh fassenden Lithium-Ionen-Akku enthält, sondern auch die Steuerungselektronik für den Motor. Abnehmbare Akkus sind bei E-Bikes (genauer handelt es sich hier um ein Pedelec, aber wir bleiben bei diesem Begriff) weit verbreitet. Lemmo geht hier aber einen Schritt weiter und steckt auch noch große Teile der Fahrzeugintelligenz in den Pack, den man in das von Oberrohr, Unterrohr und Steuerrohr gebildete Dreieck auf einer Schiene einschiebt und arretiert.

Die Idee dahinter: Ein Fahrrad hält bei guter Pflege und Wartung locker zehn Jahre, aber schon nach zwei bis drei Jahren ist die Elektronik hoffnungslos veraltet. Statt sich zu grämen oder vor der Zeit ein neues, teures Fahrrad zu kaufen, tauscht man einfach den Smartpack aus.

Smartpack zu mieten – derzeit nur in einer Stadt

Lemmo weist daher auch zwei Preise für sein Lemmo One aus: Das Fahrrad allein kostet 1.090 Euro, der Smartpack 900 Euro, wenn man ihn kauft. Sie können ihn auch mieten und bekommen gegebenenfalls einen neuen, wenn der Akku schwach und die Elektronik alt geworden ist. Diese Miete bietet Lemmo aber derzeit nur in Berlin an, in weitere Gegenden will man expandieren, kann aber noch keinen Zeitrahmen dafür nennen.

Ob der Einsatz des Lemmo One als normales Fahrrad sinnvoll ist, darüber lässt sich streiten. Immerhin wiegt es allein nur 13,7 Kilogramm, der Smartpack bringt weitere 3 Kilogramm auf die Waage. Fährt man ohne Motor, kann man diesen an der Hecknabe auskuppeln – so bewegt man ihn nicht mit und soll daher etwas weniger Widerstand spüren.

Unfreiwillig hatte ich bei meiner ersten Testfahrt das Lemmo One als normales Fahrrad ausprobiert – der Akku war leer, trotz eines gefüllten Batteriesymbols auf dem Display. Das bezog sich aber auf den Akku des Displays und des Lichts, die unabhängig vom Smartpack sind und sich via USB-C aufladen lassen – das Vorderlicht lässt sich auch entnehmen und als Taschenlampe nutzen.

Einen zweiten Einsatzzweck hat auch das Smartpack – aus dem Rahmen entnommen kann man es zum Laden von beliebigen elektronischen Geräten via USB nutzen. Auf dem Fahrrad die Powerbank immer dabei – auch eine Idee.

Das Licht lässt sich zwar nicht einstellen, aber ausbauen und als Taschenlampe verwenden, eine weitere gute Idee von Lemmo. Macwelt

Fahren ohne Motor – fast wie im richtigen Leben

Die ersten paar hundert Meter zeigen mir: Ohne Motor lässt sich das Lemmo One durchaus fahren, wie ein bequemes City- und Trekking-Bike. Das geht sogar noch etwas leichter, wenn man den Smartpack daheim lässt. Einen Unterschied zwischen eingekoppelten und ausgekoppelten Motor spüre ich nicht. Aber vielleicht trete ich einfach generell zu kräftig in die Pedale.

Ausgekoppelter Motor. Zum Wiedereinkoppeln einfach ziehen und 90 Grad im Uhrzeigesinn auf die Stellung “E” drehen Macwelt

Mit dem mitgelieferten Ladegerät ist der Akku in 3,5 Stunden voll, die nächste Testfahrt geht in das westliche Umland Münchens, wo die letzte Eiszeit ein paar interessante Hügel hinterlassen hat.

Der Hinterradnabenmotor mit seinen maximal 250 Watt Leistung gibt diese in drei Stufen plus einem Booster ab. Die erste Leistungsstufe ist für mich nicht viel mehr als eine Anfahrhilfe, die zweite gibt auf Dauer eine spürbare Leistung auf die Kette, die dritte hingegen ist beinahe ein Monster. Wer an der Ampel vergessen hat, herunterzuschalten, sollte beim Anfahren gut aufpassen, so viel Power kommt auf das Pedal – und das schon in der ersten halben Umdrehung.

Hält man am rechten Lenkergriff den Knopf für Hoch- und Runterschalten dauerhaft gedrückt, setzt der erwähnte Boost-Modus ein – dessen Wirkung macht sich aber allenfalls auf wirklich steilen Anstiegen bemerkbar, so stark ist schon die dritte Stufe. Das Drehmoment gibt der Hersteller mit 40 Nm an.

An sich sollte der Hilfsmotor bei einem Tempo von 25 km/h abregeln – der des Lemmo One gibt aber offenbar bis etwa 28 km/h noch Schub, ehe die typische Motorbremse einsetzt.

Recht viel schneller als 30 km/h kann ich das Lemmo One in der Ebene auch nur mit großen Mühen bewegen. Immerhin habe ich die Version mit Zehngangkettenschaltung testen dürfen, bei der das noch eher möglich ist als bei der Variante mit Zahnriemen und Einheitsübersetzung.

Reichweite für Pendler ausreichend

Die Reichweite gibt der Hersteller mit „bis zu 100 km“ mit einer Akkuladung an. Ich habe den Akku schon nach gut 60 Kilometern leer gefahren, nach einer 30-km-Runde über die Fürstenfeldbrucker Hügel und tags darauf dem Weg ins Büro und zurück. Aber war ich meist im höchsten Gang unterwegs und bin bei der Freizeittour 125 Höhenmeter geklettert – das bei einem um fast 30 bpm niedrigeren Puls als sonst auf dieser Runde.

Eine Reichweite von 100 Kilometern in der Stadt ist möglich, vor allem in einer so ebenen und windarmen wie dem Lemmo-Standort Berlin – aber wohl auch nur, wenn man die zusätzliche Leistung des Motors sparsam einsetzt. Eine Reichweite von rund 70 Kilometern (vor meiner Panne war ich 65 Kilometer gefahren und hatte noch etwas Restakku) ist für Pendler aber völlig ausreichend und selbst für Freizeittouren akzeptabel.

Recht viel länger als zwei bis drei Stunden würde ich sowieso’ nicht auf dem Sattel des Lemmo One sitzen wollen. Der ist zwar keineswegs unbequem oder zu hart, ich bin aber einen an mich angepassten Sattel von SQlab gewohnt – auch die Lenkergriffe könnten für meinen Geschmack etwas ergonomischer sein. Für Freunde bequemen Sitzens will Lemmo aber demnächst noch optional eine gefederte Sattelstütze bringen. Ebenso in Planung ist ein Kettenschutz, den Pendler zu schätzen wissen, die mit Anzughose ins Büro radeln.

Im Shop von Lemmo gibt es schon jetzt eine Gepäckträgertasche für 70 Euro zu kaufen, ein Preis, der niedriger ist als der etablierter Marken wie Ortlieb oder Valkental. Positiv: Meine Taschen dieser beiden Hersteller passen an den Gepäckträger, der an sich nichts weiter ist als ein Rahmen, in den man Taschen einhängen kann.

Seltsame App – interessante Funktionen

Die App ist ein wenig spärlich ausgestattet, was hier fehlt, ist eine genaue Anzeige des Akkustandes – es gibt auf dem Display nur fünf Striche und genau so viele Dioden am Smartpack.

Nach der Ersteinrichtung mit Registrierung des Rades stand ich aber zunächst vor dem Problem, dass sich die App nicht mit dem Rad verbinden ließ. Oder doch? Denn mit einem Griff auf beide Tasten am Lenker ließ sich das mit einem elektronischen Felgenschloss verriegelte Rad wieder entsperren – wenn das als Hardwareschlüssel konfigurierte iPhone auch verbunden war.

Laut Bluetooth-Einstellung war es das, dennoch zeigt die App keine Verbindung an. Das hat aber am leeren Akku im Smartpack gelegen. Dennoch zeigte die App eine Verbindung zum Fahrrad immer erst nach einigen irritierenden Sekunden an.

Die App braucht immer ein paar Sekunden, um die Verbindung mit dem Rad aufzubauen und Informationen davon auszulesen. Macwelt

Ein Alleinstellungsmerkmal des Lemmo One: In das Fahrrad ist ein GPS-Sensor eingebaut, man kann es also jederzeit orten, wenn es denn mal abhandenkommt. Das sollte die Verriegelung des Hinterrads (und des Smarpacks) an sich verhindern – aber weggetragen ist solch ein leichtes Fahrrad schnell einmal.

Auf dem Fahrradparkplatz unseres Bürogebäudes haben wir das Lemmo One daher noch mit einem Faltschloss gesichert, man weiß ja nie. Bohrlöcher für eine Schlosshalterung oder für die der Trinkflasche sind im Sitzrohr vorhanden – beim Kauf des Lemmo One kann man auch gleich ein Faltschloss mitbestellen.

Fazit

Lemmo könnte mit dem Lemmo One die Lücke im Pedelec-Sektor schließen, die sich durch die Insolvenz des Anbieters Vanmoof ergibt. Das E-Bike aus Berlin ist nicht weniger schick, sowohl in der uns getesteten Farbvariante Grau als auch in der Farbe Sand – der Red Dot Award 2023 unterstreicht das.

Mit dem eingebauten GPS-Sensor und der elektronischen Hinterradsperre ist das Fahrrad auch nicht so leicht zu verlieren, wenngleich wir ein zusätzliches Schloss empfehlen. Sehr angenehm ist das geringe Gewicht und die Rahmengröße XL für Fahrer bis zu 200 Zentimeter Körpergröße. Wenn überhaupt, finden wir nur leichte Unzulänglichkeiten in der App – und in der Resilienz der Reifen gegen Fahrradfahrers Albtraum, dem platten Hinterreifen.