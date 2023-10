Apple bereitet iOS 17.0.3 mit Fehlerbehebungen vor

Kurz nachdem Apple die Überhitzungsprobleme beim iPhone 15 Pro (Max) kommentiert hat, ist durchgesickert, dass das Update auf iOS 17.0.3 intern getestet wird. Dies bestätigt “Macrumors” aus eigenen Quellen.

Momentan ist noch nicht klar, wann genau die Aktualisierung veröffentlicht wird, Ende dieser oder Anfang nächster Woche ist durchaus möglich, ist Apple doch bemüht, solche Fehler rasch zu beheben. Der Grund, nicht mit iOS 17.1 diese Fehlerbehebung zu bringen: iOS 17.1 steckt erst in der zweiten Beta und wird mindestens noch bis Ende Oktober brauchen.

Die Ursachen der Überhitzung

Als einer der Gründe für die Überhitzung des iPhones 15 Pro hat Apple Dritt-Apps wie Instagram oder Uber genannt, die Software überlastet demnach den A17 Pro Prozessor, was erklärt, warum vor allem die Pro-Modelle betroffen sind. In den Standardmodellen ist bekanntlich der A16-Chip von Apple eingebaut.

iOS 17 hat einen recht turbulenten Start hingelegt: Die finale Version vom Haupt-Update hat der Entwickler am Abend des 18. September veröffentlicht. Lediglich vier Tage später, noch in der gleichen Woche, musste Apple die nächste Aktualisierung auf iOS 17.0.1 hochladen. Der Fix war kritisch, denn in iOS 17 und iOS 16.6 haben Sicherheitsforscher Lücken gefunden, die ohne Wissen des Nutzers die Kontrolle über die Daten auf dem iPhone übernehmen konnten und die bereits aktiv für Angriffe ausgenutzt worden waren.

Knapp eine Woche später, am 25. September, war bereits iOS 17.0.2 für alle kompatiblen iPhones da. Damit behob Apple einen Fehler bei der Einrichtung neuer iPhones. Noch mit einer Version davor konnte das neue iPhone streiken und behaupten, dass beim Schnellstart keine Daten vom alten iPhone übernommen werden konnten.

iOS 16 kam ebenfalls recht bald auf drei Punkt-Updates bis iOS 16.0.3, allerdings hatte Apple diese letzte Punktversion erst am 10. Oktober 2022 veröffentlicht. iOS 16.1 war dann am 24. Oktober 2022 fertig – im gleichen Zeitrahmen kann man also das iOS 17.4 erwarten.

Aktuell bester Preis: iPhone 15 Pro 128 GB Titan Schwarz