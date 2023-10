Passen iPhone-14-Hüllen auf das neue iPhone 15?

Zu Zeiten von iPhone 13 und iPhone 14 haben viele Hüllen auf beide iPhones gepasst, wenn auch nicht alle. Wie sieht es mit dem neuen iPhone 15 aus, welche alten Hüllen passen noch auf das neue Apple-Handy?

Wir haben eine Reihe an Hüllen für die iPhone-Modelle 13, 14 und 15 einem Cross-Check unterzogen. Mit dabei sind reine Zierhüllen etwa von Agood, Nomad und Pitaka, sowie robuste Hüllen für den maximalen Stoßschutz beispielsweise von Case-Mate, UAG und Woodcessories.

Bei den Hüllen für die iPhones 15 (nicht Pro) fällt auf, dass sie generell passen, Knackpunkt ist nur die Kamera. Denn die Position ist leicht unterschiedlich. Ist die Hülle perfekt designt, passt die Hülle nur für das iPhone, für das es angeben ist. Es gibt aber auch Hersteller wie Case-Mate, die ihre Hüllen explizit kompatibel für das iPhone 13, 14 und 15 konstruieren, erkennbar an dem großzügigen Ausschnitt um die Kamera.

Bei den Pro-Hüllen sieht es ähnlich aus. Wir haben vergeblich versucht, die Pitaka-Hülle für das iPhone 15 Pro auf dem iPhone 14 Pro zu montieren.

Fazit

Eine klare Antwort auf die Frage, ob eine alte Hülle passt, gibt es nicht. In der Regel können Sie davon ausgehen, dass sie nicht passt. Wenn sie passen, kann liegt es an dem größeren Ausschnitt für die Kamera. Das sieht man dann leider auch, weil die Kamera nicht mehr mittig im Ausschnitt sitzt. Wer also beim Wechsel vom 13er auf das 15er seine Lieblingshülle mitnehmen möchte, muss sie leider neu kaufen.

Ist der Ausschnitt für die Kamera exakt passgenau ohne Luft für die iPhones 13 und 14 angepasst, können gerade sehr enge Hüllen wie die von Agood, Pitaka oder hier Nomad nicht passen.

Auch der umgekehrte Fall, eine Hülle für das iPhone 15 passt an der Kamera des iPhone 13/14 nicht, wie hier bei der von Pitaka.

Die meisten Hüllen der iPhones 13 und 14 passen, nur am Ausschnitt für die Kamera hakt es meist. Bei den dicken Schutzhüllen mit Fallschutz kann man mehr Glück haben, das sie trotzdem passen.

Am Beispiel von Case-Mate sieht man sehr schön, wie der Hersteller die Kompatibilität zu den drei iPhone Generation über den größeren Ausschnitt realisiert.

Diese Hüllen passen – und diese nicht

Achtung Falle

Manche Hersteller, wie Nomad und Pitaka, schreiben auf die Verpackung nur passend für „New 6.1“ und das sowohl bei den Hüllen für das iPhone 13, 14 und 15. Hier hilft nur ausprobieren oder auf den Produktcode zu achten.