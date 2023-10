Warum Porsche voll auf Apples Carplay setzt

Die neue Generation von Carplay hat Apple auf der WWDC 2022 vorgestellt, die ersten damit ausgestatteten Fahrzeuge sollten erst jetzt auf den Markt kommen. Die Hersteller haben unterschiedlich auf die neue Technologie Apples reagiert: General Motors hat Carplay komplett gestrichen und setzt aktuell auf Android Automotive. Porsche dagegen will mit dem neuen Cayenne 2024 in die My Porsche App Carplay sogar mit den iOS-eigenen Schriften integrieren.

In einem Kommentar gegenüber “Arstechnica” erklärt der Product Manager von Porsche Cyril Dorsaz, warum der Auto-Hersteller fast komplett auf Carplay-Technologie setzt. Kundenumfragen hätten gezeigt, dass die Mehrheit der Zielgruppe bereits iPhones, Apple Watches und weitere Apple-Geräte nutzt. Das meist genannte Problem im Umgang mit dem Auto waren das ständige Hin- und Herschalten zwischen der iOS- und Auto-eigenen Oberfläche, um beispielsweise die Klimaanlage im Auto zu regeln.

Mit der neuen Version der My Porsche App hat der Fahrzeughersteller diese Hürde nun überwunden, das iPhone verbindet sich mithilfe eines QR-Codes mit der Porsche-Cloud und kann gewisse Elemente im Auto direkt steuern.

Porsche setzt Grenzen bei Bremsen, Steuerung oder Motor, diese Teile bleiben für die App unzugänglich. Die App kann jedoch Temperatur und Beleuchtung im Auto steuern oder Radiostationen für die Audiowiedergabe auswählen. Apple Maps sind für die Navigation integriert, die App unterstützt in gewisser Weise auch Siri.

Porsche hat demnach noch nicht komplett untersucht, ob auch in den älteren Modellen der Bedarf nach einer neuen App besteht. Eine Android-Version der überholten My Porsche App ist momentan nicht geplant: Zu klein ist ein Anteil von Android-Nutzern unter den Porsche-Fahrern und -Fahrerinnen, zudem bietet Google momentan keine Werkzeugsammlung für die App-Erstellung, wie dies Apple mit Automaker macht.

