Die besten Hüllen für das iPhone 15 im Test

Case-Mate Tough Clear

Die Tough Clear ist eine weiche und trotzdem sehr klar durchscheinende Schutzhülle für iPhone 13, 14 und 15. Eine Anti-Yellowing-Technology soll das Vergilben und ein spezielles Coating Kratzer unterbinden. Die Oberfläche ist antimikrobiell und ein Magsafe-Ring stellt die Kompatibilität zu entsprechendem Zubehör sicher. Die Tough Clear ist aus recyceltem Material gefertigt und bietet einen Schutz aus einer Fallhöhe von 3,6 Meter.

Die Tough Clear ist in unterschiedlichen Designs ab 34,99 Euro für alle iPhone-Versionen erhältlich.

Eine robuste Hülle nicht klobig aussehen zu lassen, ist Case-Mate mit der sehr klaren Tough Clear gelungen. Die Montage ist durch den weichen Rand einfach und der Sitz am iPhone stramm. Erhöhte Ränder an der Kamera und am Display schützen die entsprechenden Bauteile. Typisch für ein glänzende Klarsichthülle, bleiben Fingerabdrücke direkt haften. Der eingebaute Magsafe-Ring hat einen kräftigen Halt.