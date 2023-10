Google Pixel 8 gewinnt vorläufig das Rennen: Länger Updates als für das iPhone

Gestern hat Google auf einem Event seine neuesten Smartphones Google Pixel 8 und Pixel 8 Pro vorgestellt, dazu gab es noch die Pixel Watch 2. Eine Ankündigung Googles ließ sogar iPhone-Fans aufhorchen: Google hat versprochen, die soeben vorgestellten Geräte sieben Jahre lang mit Software-Updates zu versorgen.

Hier plant Google in einem Bereich nachzubessern, der in den vergangenen die Konkurrenz komplett Apple überlassen hatte. Während Android nach der eigentlichen Veröffentlichung durch Google noch an diverse Smartphones anderer Hersteller angepasst werden musste, aktualisierte der Großteil der iPhone-Nutzer das System noch am selben Abend, an dem Apple das nächste iOS veröffentlicht hatte.

Früher Schluss – bisher

Dazu war es oft vorgekommen, dass selbst die Pixel-Handys von Google selbst nach nur ein paar Jahren keine Android-Updates mehr bekamen: So kam das Pixel 1 mit Android 7.1 heraus und war noch mit Android 10 kompatibel. Danach war Schluss.

Die Defragmentierung der Android-Versionen sowie die recht kurze Zeitspanne mit Support durch Updates war ein großer Kritikpunkt bei Android-Handys – nun kann Google zumindest bei den jüngsten Pixeln diesen Punkt von der Liste der Nachteile streichen.

Was Apple nicht verspricht – und trotzdem hält

Apple verspricht eigentlich keine Mindestlaufzeiten, in der Geräte die aktuelle Software ausführen können, unterstützt iPhones und Co. jedoch länger als die Konkurrenz: Im Schnitt können iPhones sechs Jahre lang mit Updates rechnen. Das iPhone X und 8 aus dem Jahr 2017 wurden erst von iOS 17 ausgesperrt.

Seit dem A8-Chip im iPhone 6 haben sich die Laufzeiten der Software-Updates für alle Apple-Geräte sprunghaft verlängert. Das iPad Air 2 hat Apple ganze acht Jahre lang mit Software-Updates unterstützt.

Wenn aber wichtige Sicherheitslücken geschlossen werden müssen, meistens solche, die bereits ausgenutzt werden können, aktualisiert der Entwickler auch bereits obsolete Betriebssysteme: iOS 15 bekam zuletzt im Juni 2023 ein Update, rund zwei Jahre nachdem bereits der Nachfolger iOS 16 erschienen war. iOS 12 wurde im Januar 2023 mit einem Punkt-Update aktualisiert, damit erhielten das iPhone 5S und älter ein Sicherheits-Patch. Das iPhone 5S wurde kaum 2013 auf den Markt, vor gut zehn Jahren.

