Bundeskartellamt zwingt Google zu besserem Datenschutz

Verwenden Sie bisher einen Google-Dienst wie Google News, Gmail oder auch Google Automotive, kann Google plattformübergreifend Personendaten sammeln. Dieser Vorteil beim Zugriff auf Daten sollte nicht unterschätzt werden.

„Die Sammlung, Aufbereitung und Kombination von Daten gehören zum Fundament der Marktmacht großer Digitalunternehmen. Konkurrenten von Google verfügen nicht über diese Daten und haben daher gravierende Wettbewerbsnachteile“ so Andreas Mundt, Präsident des Kartellamts. Laut Bundeskartellamt lag hier ein Verstoß gegen seit Januar 2021 geltenden neuen Digitalvorschriften des Wettbewerbsgesetzes vor, das große Digitalkonzerne wie Google besser kontrollieren soll und führte zu einem Verfahren.

iPhone 15 bei Amazon ansehen

Google hat sich nun verpflichtet, bei Nutzung seiner Dienste mehr Auswahlmöglichkeiten zu bieten und die Möglichkeit einräumen, eine Einwilligung in die diensteübergreifende Datenverarbeitung freiwillig zu geben. Beim Aufruf eines der betroffenen Dienste sieht dann ein Nutzer ein Formular und kann die Datensammlung auch ablehnen. “Google muss die anzubietenden Wahlmöglichkeiten so ausgestalten, dass die Nutzenden ihre Entscheidung freiwillig, für den bestimmten Fall, in informierter Weise und unmissverständlich treffen können”, so die Entscheidung.

Rechtliche Hintergründe

Die rechtlichen Anforderungen des deutschen Wettbewerbsgesetzes überschneiden sich mit den Anforderungen des europäischen Digital Markets Acts. Im September 2023 hatte die Europäische Kommission den Google-Mutterkonzern bereits als „Torwächter“ eingestuft und dieses muss seitdem Verpflichtungen des DMA einhalten. Dies umfasste allerdings bisher nur sogenannte zentrale Plattformdienste, bei Google sind dies Google Shopping, Google Play, Google Maps, Google Search, YouTube, Google Android, Google Chrome sowie Googles Online-Werbedienste.

Die Verpflichtungszusagen gegenüber dem Bundeskartellamt, das dabei mit der Europäischen Kommission und deutschen Datenschutzbehörden kooperierte, beziehen sich deshalb nur auf Google bzw. Alphabet-Dienste, die noch nicht vom DMA erfasst werden. Dazu gehören mehr als 25 weitere Dienste wie Gmail, Google News, Assistant, Contacts und Google TV bzw. “alle von Google betriebenen und an Endnutzende in Deutschland gerichteten Dienste mit mehr als 1 Mio. monatlich aktiven Endnutzenden”, so der Beschluss.

Google ist aber weiterhin unter Beobachtung des Bundeskartellamts. Neben diesem abgeschlossenen Verfahren führt das Kartellamt aktuell noch weitere Verfahren gegen Alphabet und Meta.