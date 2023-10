Vorsicht vor diesen Gesten bei Videokonferenzen am Mac ab macOS 14 Sonoma

Eine App, die vom Update auf macOS 14 Sonoma profitiert hat, ist Facetime. Während des Gesprächs können Sie, wie beim iPhone, Special Effects wie Ballons oder Konfetti nutzen, basierend auf der automatischen Getenerkennung. Diese Gestenerkennung funktioniert auf allen Macs mit Apple Silicon ab macOS 14 Sonoma oder auf allen Macs mit Continuity Camera ab iPhone 12.

Folgende Special Effects unterstützt Facetime auf dem Mac:

Herzen

Ballons

Daumen nach oben

Daumen nach unten

Regen

Konfetti

Feuerwerk

Laser-Show

Für diese acht Reaktionen hat Apple acht Gesten verknüpft. Besitzen Sie einen kompatiblen Mac mit macOS 14 Sonoma (siehe oben), werden diese Gesten erkannt und Facetime blendet automatisch beispielsweise fliegende Ballons oder fliegende Herzen ein.

Doch solche automatischen Special Effects könnten in manchen Gesprächen auch unerwünscht sein, etwa im geschäftlichen Kontext. Wenn Sie also nicht wollen, dass ihr Mac plötzlich bei Vertragsverhandlungen lustige Animationen zeigt, sollten Sie entsprechende Gesten vermeiden:

Herzform, zusammengelegt aus beiden Händen 🫶🏻: Herzeffekt

Sieges- oder Friedenszeichen ✌🏻: Ballons

Daumen nach oben 👍🏻: Daumen nach oben

Daumen nach unten 👎🏻: Daumen nach unten

Zwei Daumen nach unten 👎🏻👎🏻: Regen

Zwei Siegeszeichen ✌🏻✌🏻: Konfetti

Zwei Daumen nach oben 👍🏻👍🏻: Feuerwerk

Metal-Hände mit beiden Händen 🤘🏻🤘🏻: Laser-Show

Neben den automatischen Special Effects gibt es in Facetime unter macOS 14 Sonoma auch eine ganze Reihe neuer Funktionen:

Redner im Vordergrund: Wenn Sie eine Keynote präsentieren oder einfach ihren Bildschirm teilen, können Sie Ihre eigene Darstellung als Sprecher im Vordergrund einschalten.

Kamera-Modi: Ähnlich wie in der Kamera-App der iPhones können Sie nun in Facetime diverse Kamera-Modi für Ihre eigene Darstellung einschalten. Der Porträt-Modus schmückt den Hintergrund mit einem Bokeh-Effekt, Studiolicht beleuchtet das Gesicht und verdunkelt die Umgebung. Die Ultraweitwinkelkamera (beim iPhone 11 und neueren Modellen) erlaubt mit “Continuity Camera” zwei parallele Einstellungen. So können Sie gleichzeitig sich selbst sowie den Bildschirm filmen.

Mikrofon-Modi: Der Mac kann nach Wunsch die eigene Stimme isolieren, sodass keine Hintergrundgeräusche hörbar sind. Im Weitspektrum ist der Hintergrundton wiederum eingeschlossen. Bei Raumton kommt die Stimme des Redners aus der Ecke, in der die Person auf dem Facetime-Bildschirm auch platziert ist.

