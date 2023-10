Amazon Prime Deal Days schon jetzt – das sind die besten Vorab-Deals von Apple

Wie schon im letzten Jahr im Oktober veranstaltet Amazon in dieser Woche seinen Prime Deal Day, eine “kleine” Version des Prime Day. An zwei Tagen gibt es „Prime Exclusive Angebote“ aus den unterschiedlichsten Produktkategorien, von Kleidung bis zum Smartphone. Die Aktion startet am 10.10.2023 um 0.00 Uhr und endet am 12.10.2023 um 0.00 Uhr.

Amazon Prime Deal Days

Die überwiegende Anzahl der Angebote richtet sich an Prime-Mitglieder, der Rabatt-Preis gilt bei diesen Angeboten nur für Nutzer eines Prime-Abos. Wer keine Prime Mitgliedschaft hat, kann jedoch noch schnell ein Gratis-Abo abschließen (und dann im Testzeitraum von 30 Tagen wieder kündigen).

Aber auch für Kunden ohne Prime-Abo gibt es an diesen Tagen zahlreiche reduzierte Produkte, vor allem Produkte von Amazon werden wohl in großer Zahl rabattiert sein. Für Freunde der Fire-TV-Geräte, Alexa und Amazon-Basics also eine gute Gelegenheit.

Wie beim letzten Jahr erwarten wir aber auch eine Reihe an reduzierten Apple-Geräten, im letzten Jahr gab es etwa neben iPhone 13 Pro und Apple Watch 7 auch einige Original-Cases im Angebot. Gute Angebote gibt es aber nicht erst ab dem 10. Oktober – schon vorab legt Amazon einige guten Sonderangebote auf.

In den nächsten Tagen lohnt es sich außerdem auch auf Konkurrenten von Amazon wie Saturn, Cyberport, NBB und Galaxus zu achten – hier löst die Rabattschlacht von Amazon oft ebenfalls einige Preisaktionen aus.

Wir listen für Sie hier die aktuell interessantesten Apple-Angebote auf und werden diese Aufstellung regelmäßig aktualisieren.

Schon jetzt reduziert: iPhone

iPhone 14 in Mitternacht und anderen Farben für 759 Euro bei Freenet

iPhone 13 in Mitternacht für 669 Euro bei Freenet

iPhone 13 mit 128 GB bei Amazon für 729 Euro

iPhone 14 Pro Mitternacht für 1049 Euro bei Mindfactory

iPhone 14 Plus Schwarz für 899 Euro bei NBB

iPhone 14 Plus Schwarz für 916 Euro bei Galaxus

iPhone 13 mini mit 128 GB in Rose für 660 Euro bei Talkpoint

iPhone 13 mini mit 128 GB in Schwarz für 706 bei Galaxus

Schon jetzt reduziert: iPad

Pad 10,2 64 GB für 365 Euro statt 429 Euro bei Amazon

iPad 10,2 64 GB LTE für 519 statt 599 Euro bei Cyberport

iPad 10 64 GB LTE in Rosa für 620 statt 779 Euro bei Amazon

Schon jetzt reduziert: Apple Watch

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) für 442 statt 485 Euro bei Amazon

Apple Watch Series 8 RED (GPS + Cellular, 45mm) für 535 stat 585 Euro bei Amazon

Schon jetzt reduziert: Apple Zubehör

Apple Pencil 2 für 118 statt 149 Euro bei Amazon

Apple Magic Mouse für 70 statt 85 Euro bei Amazon

Prime kostenlos testen und an den Prime Exklusive Angeboten teilnehmen

Wie schon beim Prime-Day gibt es die Schnäppchenangebote nur für Prime-Kunden von Amazon. Sie sind bisher kein Prime-Kunde? Kein Problem, an der Schnäppchenjagd können Sie trotzdem teilnehmen. Denn Sie können Amazon Prime 30 Tage lang kostenlos testen. Einfach hier das Probe-Abonnement abschließen und dann nach Ende der Aktion “Prime Exklusive Angebote” wieder kündigen, falls Sie Prime nicht dauerhaft nutzen wollen:

Amazon Prime jetzt 30 Tage lang gratis testen