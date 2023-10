iPhone 15 (Pro): Diese 5 Einstellungen sofort ändern

Die neue iPhone-15-Generation kommt mit vielen Neuerungen daher. Manche der neuen Features müssen Sie jedoch noch aktivieren, um das Beste vom Besten erleben zu können, andere möchten Sie vielleicht lieber deaktivieren. Wir nennen Ihnen fünf 5 Features, die Sie am besten gleich ändern.

Akku bis 80 % laden

Die Funktion „Optimiertes Laden der Batterie“ ist standardmäßig aktiviert, wenn Sie Ihr iPhone einrichten. Indem die Zeit reduziert wird, die das iPhone vollständig lädt, will Apple die Batterielebensdauer Ihres Geräts verbessern. Heißt im Klartext: Der Ladevorgang über 80 Prozent wird hinausgezögert. Diese Funktion existiert aber bereits seit iOS 13 und dürfte Ihnen daher bereits aufgefallen sein.

Mit dem iPhone 15 hat sich Apple aber etwas Neues einfallen lassen. Neben dem optimierten kann der Akku von iPhone-15-Modellen nur noch bis “ungefähr 80 Prozent” geladen werden.

Wenn du die Option „80 % Limit“ auswählst, wird dein iPhone bis zu 80 % aufgeladen und beendet dann den Ladevorgang. Wenn der Batterieladezustand auf 75 % sinkt, wird der Ladevorgang fortgesetzt, bis der Batterieladezustand wieder etwa 80 % erreicht. Wenn die Option „80 % Limit“ aktiviert ist, wird dein iPhone gelegentlich auf 100 % aufgeladen, damit weiterhin genaue Schätzungen zum Ladezustand der Batterie möglich sind. Apple

Mit diesem Feature wird der Akku noch stärker geschützt. In manchen Situationen benötigt man aber vielleicht die vollen 100 Prozent. Überlegen Sie sich daher, welche Lade-Option bei Ihrem Konsumverhalten am hilfreichsten erscheint:

Öffnen Sie die Einstellungen Wählen Sie Batterie Tippen Sie auf Batteriezustand / Ladevorgang Wählen Sie Ladeoptimierung

Kamera: So werden iPhone-Fotos und -Videos noch besser

Das Kamera-Setup hat sich in jedem Modell der 15er-Generation verbessert. Standardmäßig sind jedoch gewisse Features deaktiviert – oder Sie müssen Sie in der Kamera-App umständlich einstellen.

Unter Einstellungen > Kamera können Sie die Kamera Ihres iPhone so einstellen, wie Sie sie brauchen. Unser Tipp: Wählen Sie in Formate > Fotomodus eine Auflösung von 24 MP. Die einzelnen Fotos werden am Ende mit 3 MB zwar etwas größer, der Unterschied zur 12-MP-Auflösung beträgt allerdings nur 1 MB.

Aktivieren Sie außerdem die Auflösungssteuerung. Ist das Feature aktiviert, taucht in der Kamera-App die maximale Auflösung von bis zu 48 MP auf.

Die Hauptkamera kann in der Stufe 1x Fotos mit 48 MP sichern. Nachtmodus- und Blitzfotos werden ausschließlich mit 12 MP gesichert. Live Photos können mit 12 oder 24 MP gesichert werden. Apple

Raster und Wasserwaage aktivieren

Wenn Sie schon in den Kamera-Einstellungen sind, aktivieren Sie auch gleich noch unter Einstellungen > Kamera > Komposition das Taster und die Wasserwaage – damit gehören schiefe Bilder der Vergangenheit an.

Klingeltöne

Nicht alle iPhone-Nutzer haben sich über die neuen Klingeltöne in iOS 17 gefreut. Wir finden aber, dass sie für einen frischen Wind auf dem iPhone sorgen. Unter Einstellungen > Töne & Haptik erwarten Sie zahlreiche neue Klinge- und Nachrichtentöne. Unser Favorit: Milchstraße und Meilenstein. Probieren Sie sie doch mal selbst aus!

Action Button

Besitzen Sie ein iPhone 15 Pro (Max) müssen Sie unbedingt den neuen Action Button einrichten. Das geht kinderleicht über Einstellungen > Aktionstaste. Sie können acht verschiede Funktionstypen auf die neue Taste legen:

Stummmodus Fokus Kamera Taschenlampe Sprachmemo Lupe Kurzbefehl Bedienungshilfen

Doch damit nicht genug. Den meisten Spaß bereitet die Aktionstaste, wenn Sie die Kurzbefehle verwenden und dabei etwas experimentieren. Sie können jede beliebige App mit dem Action Button öffnen. Oder wie wäre es, wenn Sie Siri in Rente schicken und stattdessen ChatGPT mit der Taste aktivieren? Wie das geht, verraten wir Ihnen hier.