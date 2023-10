macOS 14 Sonoma einrichten: Sperrbildschirm und Widgets

Nachdem Sie macOS 14 Sonoma installiert haben und der Mac neu gestartet ist, öffnet sich der neue Sperrbildschirm mit einem Video als Hintergrundbild und – wie schon auf dem iPhone und dem iPad – mit Uhrzeit und Datum in der Bildschirmmitte. Das Symbol für den Benutzer sowie das Eingabefeld für das Passwort sind an den unteren Bildschirmrand gerückt.

Motiv für Sperrbildschirm und Hintergrund wählen

Das auf dem Sperrbildschirm nach dem ersten Start von macOS Sonoma gezeigte Video gehört zu den 134 neuen dynamischen Hintergrundbildern, die man eventuell schon vom Apple TV kennt. Dabei handelt es sich um Luftaufnahmen von Landschaften und Städten, Unterwasserbilder sowie aus dem Weltraum aufgenommene Bilder der Erde.

Diese Videos lassen sich als Bildschirmschoner oder als statisches Bild für den Schreibtischhintergrund verwenden. Das für den Hintergrund gewählte Motiv wird, anders als bisher, auch für den Sperrbildschirm nach einem Neustart genutzt.

Verwendet man eines der neuen Videos als Hintergrund, sind sie auch auf dem Sperrbildschirm zu sehen. Thomas Armbrüster

Die Einstellungen für diese Videos nehmen Sie entweder in der Systemeinstellung „Bildschirmschoner“ oder „Hintergrundbild“ vor. Dort wählen Sie das gewünschte Motiv aus, das dann von Apples Servern auf den Mac übertragen wird, und legen fest, ob das Video auch als Hintergrundbild beziehungsweise als Bildschirmschoner verwendet werden soll.

Sie können also für den Hintergrund ein anderes Motiv einstellen als für den Bildschirmschoner. Nutzen Sie dasselbe Motiv und wechseln vom Bildschirmschoner beziehungsweise dem Sperrbildschirm auf den Schreibtisch, wird das Video langsam angehalten und dann als statisches Bild verwendet.

Welches der neuen Videos verwendet werden soll, legt man entweder in der Systemeinstellung „Bildschirmschoner“ oder „Hintergrundbild“ fest. Thomas Armbrüster

Sowohl für den Hintergrund als auch für den Bildschirmschoner gibt es weitere Motive, die sich aber nicht gleichzeitig für beides einsetzen lassen. Für den Hintergrund können Sie zudem eigene Bilder auswählen, etwa aus der Fotos-App. Das für den Hintergrund gewählte Motiv verwendet der Mac wie bei den Videos auch für den Sperrbildschirm.

Außerdem können Sie festlegen, ob derselbe Hintergrund auf allen Schreibtischen (Spaces) angezeigt werden soll. Falls nicht, öffnen Sie in jedem Space jeweils die Systemeinstellung „Hintergrundbild“ und wählen dort ein Motiv aus.

Sperrbildschirm und Bildschirmschoner einstellen

In der Systemeinstellung „Sperrbildschirm“ legen Sie über das Aufklappmenü bei „Große Uhr anzeigen“ fest, ob Uhrzeit und Datum auf dem Sperrbildschirm zu sehen sein sollen oder nicht, und Sie können sie auch für den Bildschirmschoner aktivieren. Wann der Bildschirmschoner seine Arbeit aufnehmen soll, bestimmen Sie oben im Fenster.

Dabei sollten Sie darauf achten, dass das Display erst nach der Einschaltzeit des Bildschirmschoners deaktiviert wird. Sonst ist dieser nie zu sehen. Sie können den automatischen Start des Bildschirmschoners über die Option „Nie“ auch generell ausschalten. Um ihn manuell zu starten, legen Sie in der Systemeinstellung „Schreibtisch & Dock“ nach einem Klick auf „Aktive Ecken“ eine Bildschirmecke fest, über die Sie ihn starten können.

In der Systemeinstellung „Sperrbildschirm“ kann man die Anzeige der Uhrzeit und des Datums auch deaktivieren. Thomas Armbrüster

Wichtig in den Einstellungen für den Sperrbildschirm ist noch die Einstellung für das Passwort. Hier bestimmen Sie, wann Sie beim Beenden des Bildschirmschoners oder des Ruhezustands das Benutzerpasswort eingeben müssen. Da Sie sich dazu auch mit dem Fingerabdruck legitimieren können, ist „Sofort“ die beste Wahl.

So kann niemand auf den Mac ohne Passwort zugreifen, sobald sich der Bildschirmschoner eingeschaltet hat oder der Ruhezustand aktiviert worden ist, den Sie manuell über das Apple-Menü aktivieren können.

Unabhängig von dieser Einstellung für das Passwort ist die Bildschirmsperre, die Sie ebenfalls über das Apple-Menü aufrufen. Dann wird sofort der Sperrbildschirm aktiviert, und Sie müssen sich per Fingerabdruck oder Passwort identifizieren, bevor Sie wieder auf den Mac zugreifen können.

Bildschirmsperre und Ruhezustand lassen sich schnell über das Apple-Menü aktivieren. Thomas Armbrüster

Noch eine Kleinigkeit hat sich auf dem Anmeldebildschirm geändert: Haben Sie mehrere Benutzer eingerichtet und lassen sich die Benutzerliste anzeigen, müssen Sie den Mauszeiger auf das Symbol des momentan angezeigten Benutzers bewegen, um die Symbole der anderen Benutzer einzublenden. Auf dem Sperrbildschirm nach einem Neustart blenden sich kleine Symbole für die weiteren Benutzer ein.

Die Symbole weiterer Benutzer blenden sich auf dem Sperrbildschirm erst ein, wenn man den Mauszeiger über das Benutzersymbol bewegt. Thomas Armbrüster

Widgets einrichten

Widgets gab es zwar schon in früheren Versionen von macOS, aber nur in der Mitteilungszentrale. In macOS 14 Sonoma können Sie diese etzt auch direkt auf dem Schreibtisch platzieren. Widgets in der Mitteilungszentrale bleiben aber weiterhin möglich. Anders als auf dem iPhone und iPad ist es nicht möglich, Widgets auf dem Sperrbildschirm von macOS 14 Sonoma hinzuzufügen.

Widgets gibt es in unterschiedlichen Größen, nicht jedes Programm bietet aber alle Größen an. Thomas Armbrüster

Mit einem Sekundärklick (rechte Maustaste) auf den Schreibtischhintergrund öffnen Sie das Kontextmenü und wählen dort „Widgets bearbeiten“ aus. Alternativ können Sie mit einem Klick auf die Uhrzeit im Menü oder eine Wischgeste vom rechten Rand des Trackpads nach links die Mitteilungszentrale einblenden.

Ganz unten ist dort ebenfalls der Befehl „Widgets bearbeiten“ zu finden. In beiden Fällen blendet sich unten auf dem Display ein Bereich ein, in dem links in einer Liste alle Programme aufgeführt sind, die Widgets anbieten. Rechts finden Sie die in der gewählten App verfügbaren Widgets.

Sie markieren einen Eintrag in der Liste, wählen die Größe und bei manchen Widgets auch den darzustellenden Inhalt aus und ziehen das Widget auf den Schreibtisch. Es gibt vier verschiedene Größen: klein, mittel, groß und sehr groß. Wobei nicht jedes Widget alle Größen anbietet. Die sehr großen Widgets eignen sich eigentlich nur für große Displays, weil sie sehr viel Platz einnehmen.

Man wählt in der Liste links ein Programm, und zieht dann eines der rechts verfügbaren Widgets auf den Schreibtisch. Thomas Armbrüster

Um die Widgets auf dem Schreibtisch aneinander auszurichten, blendet sich ein Raster ein, wenn man ein neues in die Nähe eines schon platzierten Widgets zieht. Um ein Widget der Mitteilungszentrale hinzuzufügen, blendet man diese ein. Dann lässt sich ein Widget dorthin mit der Maus befördern. Es ist auch möglich, ein Widget aus der Mitteilungszentrale auf den Schreibtisch oder vom Schreibtisch in die Mitteilungszentrale zu ziehen.

Widgets verwenden

Bei etlichen Widgets gibt es die Möglichkeit, den Inhalt zu konfigurieren. Dazu rufen Sie mit einem Sekundärklick (rechte Maustaste) das Kontextmenü eines Widgets auf und klicken im sich einblendenden Menü auf „[Name des Widgets] bearbeiten“. So können Sie beispielsweise in Notizen festlegen, welcher Ordner dargestellt werden soll, in Erinnerungen die Liste für das Widget auswählen und in der Wetter-App den Standort bestimmen.

Im Kontextmenü sind zudem Optionen verfügbar, um die Größe des Widgets zu ändern, wozu es eventuell an einen anderen Platz verschoben wird, oder um es zu entfernen.

Über das Kontextmenü eines Widgets lassen sich Einstellungen vornehmen, die Größe ändern und das Widget entfernen. Thomas Armbrüster

Eine Besonderheit sind interaktive Widgets. Normalerweise öffnet sich beim Klick auf ein Widget die dazugehörige Anwendung. Bei den Erinnerungen kann man dagegen die in der dargestellten Liste erledigten Punkte direkt anklicken, ohne die App zu öffnen. Es ist zu erwarten, dass zukünftig weitere Widgets interaktive Optionen bieten werden, die Programmierschnittstelle für Widgets ermöglicht das.

Das Widget der Erinnerungen ist interaktiv und man kann erledigte Dinge direkt im Widget markieren, sie werden dann gelöscht. Thomas Armbrüster

In der Systemeinstellung „Schreibtisch & Dock“ legen Sie im Menü bei „Widget-Stil“ fest, ob diese abgedunkelt werden, wenn im Vordergrund das Fenster eines Programms geöffnet ist. Dazu stellt man „Automatisch“ ein. Die Option „Einfarbig“ weist allen Widgets immer eine gemeinsame abgedunkelte Farbe zu, mit „Alle Farben“ sind sie dagegen immer bunt, auch im Hintergrund. Wie sich Widgets im Stage Manager verhalten, haben wir in diesem Artikel beschrieben.

Ob die Widgets immer farbig oder einfarbig sind oder automatisch im Hintergrund abgedunkelt werden, legt man in der Systemeinstellung „Schreibtisch & Dock“ fest. Thomas Armbrüster

Und noch eine Einstellung gibt es: Aktivieren Sie in der Systemeinstellung „Schreibtisch & Dock“ die Option „iPhone-Widgets verwenden“, tauchen in der Liste der Widgets auch Widgets auf, die Sie auf dem iPhone verwenden, sofern es dieselbe Apple-ID verwendet, sich im selben WLAN befindet und Bluetooth eingeschaltet ist.

Noch scheint dies aber ein Entwicklungsprojekt zu sein, denn in vielen Fällen bekommt man bei einem Klick auf das Widget nur die Information, die dazugehörige App auf dem iPhone zu öffnen.