Posture Pal getestet: Mit Airpods am Mac auf die Haltung achten

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Kostenlos

Drei Stufen der Sensitivität

Kein zusätzliches Zubehör Kontra Erkennt nicht alle Fehlhaltungen

Nur neuere Airpods kompatibel Fazit “Posture Pal” ist eine recht lustige App, die immer wieder daran erinnert, gerade vor dem Mac zu sitzen. Die App ist kostenlos und wertet Kopfbewegungen über Airpods aus. Dies bedingt aber auch ihre größte Einschränkung: Sie kann bestimmte Fehlhaltungen nicht erkennen.

Wer an einem Arbeitstag die meiste Zeit vor dem Monitor sitzt, bemerkt mit hoher Wahrscheinlichkeit auch eine schlechte Haltung mit abgesenkten Schultern. Um dem vorzubeugen, sollten Sie eine aufrechte Haltung vor dem Rechner konstant halten – so die Theorie. In der Praxis ist man jedoch oft so sehr in die Arbeit vertieft, dass keine Kapazitäten bleiben, die eigene Position zu beobachten und gegebenenfalls zu korrigieren.

Hier kann die kostenlose App “Posture Pal” helfen. Laut dem Entwickler Jordi Bruin hat Apple die notwendigen Schnittstellen in macOS 14 Sonoma hinzugefügt, sodass die externen Entwickler Zugriff auf Bewegungsdaten haben (über Airpods, die mit dem Mac verbunden sind).

Einstellungsmöglichkeiten von “Posture Pal” Halyna Kubiv

Funktionsweise

Die Funktionsweise der App ist denkbar einfach: Hat man diese eingerichtet, muss man die kompatiblen Airpods in die Ohren stecken und diese mit dem Mac verbinden. Daraufhin erscheinen in der Menüleiste die Symbole für gekoppelte Airpods und zwei schielende Augen – ein Zeichen, dass die App läuft und nun die Haltung aktiv überprüft.

Neigt man den Kopf zu weit nach vorn, erscheint in einer Ecke die Giraffe Rafi, ein kurzer Warnton wird ebenfalls abgespielt. Hält man den Kopf in dieser geneigten Position mehrere Sekunden lang, erscheint Rafi in der Ecke in voller Größe mit einer leicht panischen und stark vorwurfsvollen Mine. Erst wenn Sie den Kopf in eine “normale” Position bringen, in etwa mit dem Kinn parallel zum Boden, lächelt Rafi und verschwindet wieder in der Ecke.

Die Giraffe Rafi warnt vor Fehlhaltungen vor dem Bildschirm. Halyna Kubiv

Wir haben die App mehrere Tage genutzt. Uns wurde bewusst, wie oft wir beim Arbeiten unbewusst den Rücken krümmen und schlecht sitzen. Die App verhindert so effektiv, dass man in eine schlechte Haltung verfällt.

Einschränkungen

Die App läuft mit den neueren Generationen der Airpods: Mit Airpods Pro 1 und Airpods Pro 2, mit Airpods Max, mit Airpods 3 und mit Beats Fits Pro. Diesen Geräten hat Apple das Head-Tracking spendiert, das notwendig für den Raumton ist. Diese Daten liest die App mit den neuen APIs und kann so auf die horizontale und vertikale Neigung des Kopfes reagieren.

Airpods 3 bei Amazon ansehen

Daraus ergibt sich allerdings ein Nachteil beim Überwachen der Haltung: Die App kann den sogenannten Geierhals nicht erkennen. Dabei sind die Schultern nach vorn gerundet, der Hals ebenfalls etwas vorgeschoben. Der Kopf hat hingegen eine nahezu “normale” Position, mit dem Kinn parallel zum Boden. Da die App nur die Kopfposition erkennen kann, hält sie diese Haltung für normal und meldet sich nicht beim Nutzer.

Zudem wollte die App bei der ersten Einrichtung die korrekt gekoppelten Airpods nicht erkennen. Nach Neustart des Macs konnte die Verbindung dann jedoch aufgebaut werden.

Fazit:

Wer bei der Arbeit vor dem Mac stärker auf die eigene Haltung achten will, sollte die App “Posture Pal” ausprobieren. Ein Nachteil der App: Sie kann nicht alle Fehlhaltungen erkennen.