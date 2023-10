iPhone 15: Diese Powerbanks sind garantiert kompatibel

FJD Powerbank PONY 500

Wer eine kompakte, aber riesige Powerbank sucht und die vielen Anschlüsse einer Powerstation nicht benötigt, der ist bei der Pony 500 genau richtig. Die modulare Bauweise macht das Konzept sogar noch interessanter. Was fehlt ist eine Möglichkeit, die Gesundheit der Zellen zu sehen, was gerade Poweruser sehr schätzen. Die Ladegeschwindigkeit entspricht den Erwartungen und der Preis geht für eine so große Powerbank mit 500 Watt in Ordnung.