Darum ist Adaptive Audio bei den Airpods Pro einfach genial

Lärm schädigt nicht nur die Ohren, er erzeugt auch Stress. Dass Sie sich nach einer Flugreise oder langen Bahnreise oft wie gerädert fühlen, liegt oft allein an der Geräuschbelastung. Kein Wunder, dass Noise-Cancelling-Kopfhörer wie die Airpods Pro und Airpods Max so beliebt sind. Die dadurch erreichte völlige Abschattung nach Außen ist allerdings in vielen Situationen nicht ideal.

Beim Joggen in einer Großstadt kann sie beispielsweise schon lebensgefährlich sein, im Großraumbüro schottet man so auch schnell soziale Kontakte ab. Für die Airpods Pro hatte Apple deshalb mit dem Transparenzmodus einen alternativen “Durchhören-Modus” eingeführt. Damit ermöglicht das Mikrofon akustische Teilhabe an der Außenwelt und Sie können Autos, Kollegen und Warnsignale sowie Geräusche in ihrer Umgebung noch immer hören.

Persönlich konnte ich mit dem Transparenzmodus aber nie etwas anfangen – auf der Straße übertönt Straßenlärm jedes Musikstück oder jeden Podcast und so habe ich das Noise Cancelling doch schnell wieder aktiviert. Beabsichtigt man mehr von seiner Umgebung mitzubekommen, könnte man schließlich auch zu den günstigeren Airpods 3 greifen.

Offenbar bin aber nicht nur ich mit dem bisher Möglichen unzufrieden: Der neue Adaptive-Modus löst viele Schwächen des Noise Cancelling mit einem intelligenten Automatik-Modus.

Airpods Pro 2 bei Amazon ansehen

Adaptive Audio Mit einer gerade veröffentlichten neuen Firmware verbessert Apple die Leistung der Airpods Pro 2-Modelle, die neuen Modelle mit USB-C-Schnittstelle werden damit ausgeliefert. Noise Cancelling und 3D-Audio wurden verbessert, neu dazu kommt die Funktion Adaptive Audio. Die neue Firmware wird nach der Aktualisierung auf iOS 17 automatisch auf die Airpods Pro aufgespielt (Die Firmware trägt den Namen 6A300 oder 6A301).

Adaptive Audio

Die neue Funktion Adaptive Audio – die man unter iOS 17 und macOS Sonoma konfigurieren kann, ist eine intelligente Kombination aus Noise Cancelling und Transparenzmodus. Sie soll dafür sorgen, dass vor allem erwünschte Geräusche zu Ihnen durchkommen – fast so, als würden Sie durchgehend die Lautstärke regulieren und zwischen Noise Cancelling und anderen Modi hin- und herschalten.

Sie möchten der Verkäuferin etwas sagen? Adaptive Audio erkennt ihr Sprechen und aktiviert den Transparenzmodus. Sie fahren an einer lauten Baustelle vorbei? Adaptive Audio aktiviert Noise Cancelling.

Auf den ersten Eindruck ähnelt der Modus dem Transparenzmodus, weniger aktivem Noise Cancelling: Beim Gehen durch eine laute Stadt hören Sie Ihre Umgebung nur gedämpft, Sie bekommen es so aber noch mit, wenn sich hinter Ihrem Rücken ein keuchender Jogger oder Radfahrer nähert oder ein Auto vorbeifährt. Lauter Lärm einer Baustelle oder eine Sirene wird automatisch erkannt und gedämpft. Im Vergleich zum richtigen Noise Cancelling müssen Sie allerdings eine etwas höhere Lautstärke wählen, sonst bekommen Sie etwa von einem Podcast nicht mehr viel mit.

Während beim Transparenzmodus alle Geräusch latenzfrei “durchlaufen”, entsteht beim Adaptiv-Modus eine kurze Gedenksekunde. Heißt: wenn Sie sich einem lauten Geräusch nähern, dauert es eine knappe Sekunde, bis der Lärm gedämpft wird. Anders als beim Noise Cancelling oder beim Transparenzmodus wird die Umgebung permanent überwacht. Man merkt, wie das System die Umgebung scannt und darauf reagiert.

In einem längeren Interview mit den Apple-Mitarbeitern Ron Huang and Eric Treski war zu hören, warum dies so gewollt ist: Die Umgebung muss bei jeder Anpassung erst per Mikrofon analysiert werden, um festzustellen, ob gerade Transparenz oder Noise Cancelling sinnvoll ist. Anfangs hatte man ausprobiert, die Geräuschdämmung per GPS zu steuern – also Noise Cancelling auf der Straße zu aktivieren, Transparenzmodus in der Wohnung. Das hatte sich aber als wenig sinnvoll erwiesen, da es schließlich leise Straßen und laute Wohnungen gibt. Ich vermute, dass soll der Modus auch nicht zu oft aktiv werden soll, da ständige Lautstärkeanpassungen schnell stören.

Die neue Funktion Adaptive Audio setzt iOS 17 oder Sonoma voraus. IDG

Aktuell bester Preis: Airpods Pro 2

Lautstärke und Gesprächserkennung

Ein weiteres Problem: Unterwegs muss man die Lautstärke oft anpassen. Auch wenn man dies bei den Airpods Pro jetzt mit einer Streichbewegung an der Seite ändern kann, bleibt dies lästig. Apple versucht das mit einer intelligenten neuen Funktion zu beheben, im Adaptiv-Modus wird die Lautstärke nämlich automatisch an die Außenlautstärke angeglichen. Dazu misst das Gerät die Lautstärke übrigens im Kopfhörer selbst, um sich nicht komplett auf die Lautstärkeeinstellung des Systems zu verlassen.

Im Kontrollzentrum können Sie dies gut verfolgen: Sie tippen dazu auf das Lautstärke-Symbol mit Airpods-Symbol und dann auf das Adaptive-Audio-Symbol. Hier sehen Sie nun ein Untermenü mit den aktuellen Modi “Aus”, “Transparenz”, “Adaptiv” und “Geräuschunterdrückung”. Je nach Umgebung bewegt sich der Lautstärke-Balken oder der Modi wird gewechselt.

Ein Beispiel: Wenn Sie einen Podcast hören und einen und lärmenden Wasserkocher anschalten, sehen Sie, wie der Balken der Lautstärke automatisch ein wenig steigt und die Geräusche so ausblendet. Ist der Kocher wieder aus, wird die Lautstärke automatisch reduziert.

Ein typisches Problem beim Noise Cancelling ist, dass Sie plötzlich mit jemandem reden wollen oder jemand Sie anspricht. Das System aktiviert jetzt automatisch den Transparenzmodus und reduziert die Lautstärke der Musik oder eines laufenden Podcasts. Hören Sie auf zu sprechen, wird der Transparenzmodus dann automatisch wieder beendet. Auch hier nutzt das Gerät die Mikros und erkennt sogar, dass Sie es sind, der spricht: Per Bewegungssensor wird nämlich die Bewegung ihrer Kiefer erkannt. Dadurch wird ausgeschlossen, dass der Transparenzmodus durch andere Sprecher in Ihrer Nähe ausgelöst wird.

Über das Kontrollzentrum sieht man, wie je nach Umgebungslärm die Lautstärkeeinstellung angepasst wird oder bei einem Gespräch der Transparenzmodus aktiviert wird (mittleres Bild). IDG

Apple nennt diese Neuheit Konversationserkennung, über die Sie problemlos ein Gespräch mit Kollegen, der Flugbegleiterin oder einem Verkäufer führen können. Das Herunterdrehen von Musik und Podcasts wird dabei durch eine weitere Funktion namens “Personalisierte Lautstärke” gesteuert, die man auf Wunsch auch deaktivieren kann.

Diese neue Lautstärke-Funktion nutzt laut Apple maschinelles Lernen, um die von einem Nutzer üblicherweise gewünschte Lautstärke bei bestimmten Außengeräuschen zu lernen – etwa ob Sie bei hohem Umgebungslärm voll aufdrehen oder eher niedrige Lautstärken bevorzugen.

Eine dritte Funktion kümmert sich übrigens um Sirenen und Baulärm. Die Option “Reduktion lauter Töne” ist dafür verantwortlich, dass automatisch der Lärm des vorbeifahrenden Rettungsfahrzeugs oder plötzlicher Baulärm gedämmt wird.

Die neuen Funktioen können Sie natürlich auch deaktivieren. IDG

Fazit

Von der neuen Funktion Adaptive Audio sind wir angenehm überrascht, die Airpods Pro werden dadurch deutlich aufgewertet. Zugeben: Sony und andere Apple-Konkurrenten bieten bereits ähnliche Funktionen und in manchen Situationen ist volles Noise Cancelling noch immer unschlagbar – etwa im Flugzeug. Für Apple-Anwender bleiben aber die Airpods so wohl auch weiterhin die beste Wahl.