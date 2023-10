Jetzt 230 Euro sparen: Parallels Desktop 19 + Windows 11 Pro im Bundle-Deal

Im Macwelt-Store erhalten Sie aktuell das 12-Monats-Abo der beliebten Virtualisierungssoftware Parallels Desktop 19 inklusive Microsoft Windows 11 Pro im Bundle für Mac zum Preis von nur 129,99 Euro.

Mit dem Bundle erhalten Sie die vollständige und leistungsstarke Virtualisierungssoftware Parallels Desktop 19 inklusive Windows-11-Pro-Lizenz von Microsoft. Bei Parallels Desktop 19 handelt sich um das 12-Monats-Abo.

Mit Parallels Desktop 19 erhalten Sie das einzige Mac-Virtualisierungstool, das offiziell von Microsoft unterstützt wird und eine ARM-Version von Windows 11 Professional nur für Parallels-Benutzer entwickelt hat. Falls Sie also daran interessiert sind, Windows-Programme auf Ihrem Mac auszuführen, führt kaum ein Weg an der Parallels-Software vorbei. Dabei ist die Software einfach zu installieren, komfortabel in der Handhabung und bietet einige interessante Funktionen.

Etwa können Sie Ihre Virtual Machine (VM) im Coherence-Modus einrichten, in dem der Windows-Desktop versteckt ist und Ihre Anwendungen direkt von Ihrem Mac-Desktop in einem eigenen Fenster ausgeführt werden, wobei wichtige Windows-Tools wie das Startmenü über die Menüleiste zugänglich sind.

Bitte beachten Sie, dass Parallels Desktop 19 für Mac Windows 11 Professional einen ARM (M1/M2) Mac benötigt. Sie können die Home-Edition nicht auf Mac-Chips ausführen.

Preisvergleich: So gut ist das Angebot

Der Standardpreis für das 12-Monats-Abo von Parallels Desktop 19 für Mac liegt normalerweise bei 99,99 Euro im Jahr, die originale Windows-11-Pro-Lizenz erhalten Sie bei Microsoft selbst für 259 Euro. Somit können Sie, gegenüber dem herkömmlichen Preis, mit unserem exklusiven Deal rund 230 Euro sparen!

Das erhalten Sie:

Nutzen Sie Windows so, als wäre es für den Mac entwickelt worden: Verwenden Sie Mac-Dateien, die Tastatur, den Trackpad, die Kamera und das Mikrofon, Ton, Grafiken, Touch-ID und vieles mehr.

Führen Sie Tausende von Windows-Anwendungen aus, wie beispielsweise Microsoft Office, Buchhaltungssoftware, Handelssoftware, SAP oder Matlab.

Umfassende Aktualisierungen zur Unterstützung der neuen Versionen von macOS, Windows, Linux und der neuen Mac-Modelle.

Vollwertige Lizenz für Microsoft Windows 11 Professional

Macwelt-Store: Weitere Software stark reduziert

Im Macwelt-Store erhalten Sie noch weitere starke Angebote zu bekannten Programmen und Tools, darunter Software von Adobe, AVG, Norton, Microsoft und einigen weiteren. Bei den Deals sparen Sie bis zu 80 Prozent.

