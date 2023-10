Warum Apple auf diese Pro-Features beim iPhone 15 verzichtet

Die größte Überraschung auf Apples Herbst-Keynote war für mich nicht das iPhone 15 Pro – immerhin waren die wesentlichen Neuerungen wie der Action Button, ein neuer besserer Chip sowie die bessere Zoom-Kamera bereits alle im Vorhinein bekannt.

Für mich persönlich war das iPhone 15 (Plus) der eigentliche Star des Events. Denn größere Upgrades sah man bei den Nicht-Pro-Modellen in der Vergangenheit nicht allzu oft. Eine kleinere Notch, neue Farben, neue (alte) Chips. Die Nicht-Pro-Modelle wurden natürlich von Jahr zu Jahr besser – gerade so viel, dass Apple sein Gesicht wahren konnte. Aber zu wenig, als dass sich ein Upgrade für Besitzer des Vorgänger- oder Vorvorgänger-Modells gelohnt hätte.

So viel Neues – ganz untypisch für Apple

Und in diesem Jahr? Was war das für ein Upgrade-Feuerwerk! Das iPhone 15 und iPhone 15 Plus bekommen nicht nur das neue, leicht abgerundete Gehäuse-Design, USB-C (wenn auch mit langsameren Übertragungsgeschwindigkeiten als bei den Pro-Modellen), sondern auch die Dynamic Island aus dem iPhone 14 Pro.

Und damit nicht genug: Auch der 48-MP-Kamerasensor wandert von den Pro-Modellen auf die „normalen“ 15er-Geräte. Und obendrauf hat Apple den Preis im Vergleich zum Vorgänger-Modell reduziert.

iPhone 15 bei Amazon bestellen

iPhone 15 Plus bei Amazon bestellen

Natürlich gibt es noch ein paar Features, die es nicht auf das iPhone 15 (Plus) geschafft haben. Die neue Aktionstaste oder der neue optische 5x-Zoom sind exklusive Pro-Features der neuesten Generation.

Doch warum genau sind die Always-On-Funktion und das 120-Hz-Display nach wie vor nur auf den Pro-Modellen zu finden?

Apple

Ins eigene Knie geschossen?

Fest steht: Es kann nicht wirklich am Preis liegen. Die Android-Konkurrenz zeigt, dass diese Features bereits in viel günstigeren Einsteiger- und Mittelklasse-Modellen zu finden sind. Die Antwort auf diese Frage könnte viel banaler sein, als man denken mag. Hat sich Apple mit seinem Branding ins eigene Knie geschossen?

iPhone 15 Pro Max im Kamera-Test: Besser, aber nicht perfekt

Apple war schon immer gut darin, alte Features mit einem eigenen Namen zu versehen und anschließend als neu zu verkaufen. Während die 120-Hz-Displays schon lange auf Android-Smartphones verbaut wurden, führte Apple diese erstmals im iPhone 13 Pro (Max) ein. Doch anstatt es – wie alle anderen – „120-Hz-Displays“ zu nennen, recycelte Apple den Begriff „ProMotion“, den es schon seit 2017 bei seinen iPads verwendet:

Die ProMotion-Technologie passt die Bildwiederholfrequenz des Displays automatisch auf 120 Hz (doppelt so hoch wie bei typischen LC-Displays) an die optimale Rate für den Inhalt an. Apple

ProMotion – da steckt bereits das Wort „Pro“ drin. Natürlich kann dieses Feature deshalb nur in Pro-Geräten zum Einsatz kommen. Egal, ob iPad oder iPhone – nur die Pro-Modelle bekommen dieses Feature. Natürlich wäre es für Apple ein leichtes, das flüssige Nutzererlebnis auch auf die Nicht-Pro-Geräte zu bringen. Apple will es einfach nicht. Zumindest noch nicht.

iPhone 15 Pro bei Amazon ansehen

Manche behaupten sogar, dass das Display im iPhone 15 (Plus) baugleich zum iPhone 15 Pro (Max) ist und Apple das ProMotion-Feature lediglich via Software-Einstellungen blockiert. Eine These, die bislang nicht bestätigt werden konnte.

Vielleicht verhindert also das Branding, dass Apple ohne Weiteres das ProMotion-Feature auch auf das iPhone 15 (Plus) bringen möchte.

Apple iPhone 15 Pro (128GB) Preis beim Test: $999 Aktuell bester Preis:

Apple zeigt Inkonsistenz

Dann eben kein ProMotion-Display auf dem iPhone 15 (Plus). Aber warum kein Always-On-Display? Schließlich handelt es sich auch dabei um kein Feature, welches nicht auch schon günstigere Konkurrenten aus dem Android-Lager bieten.

Bremst iOS 17 alte iPhones aus?

Während sich bei der ProMotion-Frage leichter eine Antwort findet, stößt man hierbei auf eine gewisse Inkonsistenz. Die Dynamic-Island, die im Pro-Vorgänger-Modell eingeführt wurde, schafft es nur ein Jahr später auf das iPhone 15 (Plus) – das Always-On-Display aber nicht. Der 48-MP-Sensor, der im Pro-Vorgänger-Modell eingeführt wurde, schafft es nur ein Jahr später auf das iPhone 15 (Plus) – das Always-On-Display aber nicht.

Apple hat sich ganz bewusst dafür entschieden, den Notch-Ersatz namens Dynamic Island stärker zu verbreiten – was durchaus klug ist. Ein Jahr, nachdem Apple die Insel präsentierte, gibt es viel mehr Dritt-Entwickler, die die Dynamic Island in ihren Apps einbinden.

Das Kamera-Upgrade im iPhone 15 (Plus) war ohnehin überfällig.

Apple hat demnach zwei Pro-Features auf das Nicht-Pro-Modell gebracht. Würde man auch noch die Always-On-Funktion für das iPhone 15 (Plus) freischalten, wäre der Abstand zwischen den Standard- und Pro-Geräten wieder geringer – und das will man im Hause Apple nicht. Somit hat Apple es geschafft, sich zwei Pro-Features für zukünftige Nicht-Pro-Modelle aufzusparen.

Aktuell bester Preis: iPhone 15 Pro Max (128GB) in Schwarz